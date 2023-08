Sylt bot sportlichen Vorgeschmack

Kitesurf-Elite kommt nach Fehmarn an den Grünen Brink

Von: Lars Braesch

Deutschlands beste Kitesurfer kommen ab morgen an den Grünen Brink. © Michelle Dynio

Ab Donnerstag (31. August) sind Deutschlands beste Kitesurfer zu Gast auf Fehmarn. Es wird die internationale deutsche Meisterschaft im Freestyle ausgetragen.

Atemberaubende Tricks und packende Rennen.

Kitefoil Racing ist 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris dabei.

Finn Flügel schlägt Linus Erdmann im Hydrofoil-Wettkampf auf Sylt.

Fehmarn – Deutschlands beste Kitesurfer setzen die Segel in Richtung Fehmarn. Vom morgigen Donnerstag bis Sonntag (4. September) eröffnet das Kitefestival am Grünen Brink eine spektakuläre Bühne für atemberaubende Tricks und packende Rennen. Die Kitesurf-Elite wird während dieser Zeit auf der Insel verweilen und sich in der prestigeträchtigen Veranstaltung „Rider of the year“ messen. „Wir richten in diesem Jahr die internationalen deutschen Meisterschaften aus“, erklärte Veranstalter Linus Erdmann in einem Pressegespräch. In der Disziplin Freestyle wurde Erdmann 2022 beim Heimspiel zum achten Mal deutscher Meister. Bei der U-19 und den Erwachsenen soll der Titel im Freestyle sowie im Racing vergeben werden. Das Kitefoil Racing ist 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris dabei. Bisher sind 15 Junioren und 30 Erwachsene für das Kitefestival auf Fehmarn angemeldet. „Da werden noch einige nachmelden“, schätzt der 26-jährige Kiter. Teilnehmer aus Dänemark und Österreich hätten sich bereits angemeldet.

Es ist sehr guter Wind vorausgesagt

„Es ist sehr guter Wind vorausgesagt“, freut sich der Veranstalter. Mit fünf bis sechs Windstärken rechnet Erdmann.

Bei konstanten drei Windstärken können die Kitesurfer beim Kitesurffestival am Grünen Brink loslegen. „In diesem Jahr richten wir das Festival rund um die ‚Beltbude‘ aus“, erklärte Kitesurfprofi Linus Erdmann. Am Strand seien Zelte aufgebaut worden. Neben dem Spielplatz habe die Bühne nun ihren Platz gefunden. Von hier aus soll das Kite-

surffestival moderiert werden. „Das Sportliche soll wieder an der Mole stattfinden“, so Erdmann. Ideal wäre, wenn der Wind aus östlicher Richtung wehe, weil dann das Wasser hinter der Mole schön ruhig sei. Dann hätten die Kitesurfer optimale Bedingungen.

Sylt bot sportlichen Vorgeschmack

Einen sportlichen Vorgeschmack gab es bereits in der vergangenen Woche auf Sylt. Am Brandenburger Strand wurde der Kite-

surf World Cup ausgetragen. Dabei waren Erdmann und der U-16-Weltmeister Finn Flügel, die bekanntlich beide für den auf Fehmarn beheimateten Kitesurf Club Deutschland (KCD) starten. Beim erstmalig integrierten Hydrofoil-Wettkampf erhoben sich die Kitesurfer in gemäßigten Bedingungen weit mehr als zehn Meter in die Lüfte und zeigten spektakuläre Sprünge und Tricks. Bei der offenen Anmeldung zeigte sich ein bekanntes Gesicht der Kitesurf-Szene – der 14-jährige Finn Flügel. Deutschlands aktuell erfolgreichster Kitesurfer ließ es sich nicht nehmen, bei dem Premierenwettbewerb auf Sylt dabei zu sein und sicherte sich sensationell den Titel. Die aktuelle Nummer fünf der Weltrangliste im Freestyle stach im Finale Linus Erdmann und Theo Demanez aus und darf mit einem Preisgeld von 1000 Euro nach Hause gehen.

Es hat mega Spaß gemacht

„Es hat mega Spaß gemacht. Das Preisgeld teile ich mit meinen Eltern, die es für mich möglich machen, hier zu sein“, so Finn Flügel. Im E-Foilen ging der Titel an Erdmann. „Es war cool, einmal auf der anderen Insel zu fahren“, bilanzierte der achtfache deutsche Meister im Freestyle. E-Foilen soll als sogenanntes Sideevent auf Fehmarn aufgenommen werden, wenn der Wind die Kitesurf-Elite im Stich lassen sollte. Der U-16-Weltmeister hatte für das Kitesurffestival „Children of the Sea“ angekündigt, Erdmann beim Heimspiel schlagen zu wollen. „Ich bin zu groß und zu schwer“, erklärte Erdmann. Finn schaffe durch sein geringes Gewicht viel mehr Rotationen. „Finn hat großes Potenzial und wird es, wenn er verletzungsfrei bleibt, international weit bringen“, meint der KCD-Vereinskollege.

Beim Kitesurffestival am Grünen Brink auf Fehmarn ist der U-16-Weltmeister Finn Flügel am Start. Hier gewinnt der 14-jährige Kitesurfer den Hydrofoil-Wettkampf bei Kitesurf World Cup auf Sylt. © Lukas Stiller

Der KCD darf die internationalen deutschen Meisterschaften für den Deutschen Seglerverband (DSV) ausrichten, für das Drumherum sorgt Linus Erdmann mit seinem Team von „Children of the Sea“.