Islamische Gemeinde Fehmarn in Gründung: Der Traum ist eine Moschee

Von: Eckhard Kretschmer

Der Gemeindesaal wurde für das Gebet in zwei Bereiche unterteilt. Für die Männer lagen blaue Gebetsteppiche bereit, bei den Frauen ging es etwas farbenfroher zu © Eckhard Kretschmer

Tag der offenen Tür bei der in Gründung befindlichen Islamische Gemeinde Fehmarn. Erstes Freitagsgebet erklang um 13.19 Uhr.

Fehmarn – Am Freitag hatte die Islamische Gemeinde Fehmarn (IGF) zu einem Tag der offenen Tür ins Gemeindehaus der St.-Nikolai-Kirche in Burg geladen. Islamische Gemeinde Fehmarn? Moment? Haben wir hier so etwas? Der eine oder andere FT-Leser mag im Internet geschaut oder Freunde befragt haben. Eine islamische Gemeinde?

Es gibt sie – in Gründung. Es gibt ein Logo, es gibt eine Mailadresse. Und es gibt eine Gruppe von aktiven Muslimen auf Fehmarn, deren Traum ist es, eine solche Gemeinde nicht nur als Gemeinschaft Gleichgläubiger, sondern auch als regelmäßigen Treffpunkt, Begegnungsort, ja schlussendlich als Moschee zu etablieren.

Gebetsteppiche Richtung Mekka ausgerichtet

Das Gemeindehaus in der Inselmetropole war sorgfältig, liebevoll für das Ereignis vorbereitet worden. Blaue Gebetsteppiche waren akkurat in Richtung Mekka ausgerichtet, Papierschilder mit einem kleinen Kompass darauf wiesen den Besuchern die Richtung. Auch das Mikrofonkabel war ausgerichtet. Eine Trennwand teilte einen Bereich des Gemeindesaales für Frauen ab. Es sah im Prinzip aus wie bei den Männern. Lediglich die Gebetsteppiche waren farbenfroher. Und den Gekreuzigten hatte man mit einem hellen Tuch verhüllt.

Ein Büfett voller Gebäck und sehr viel Kaffee waren vorbereitet worden, Programme hingen aus und der Parkplatz im Stillen Winkel war bis auf den letzten Platz belegt.

Gäste wurden freundlich, nahezu liebevoll begrüßt. Die Muslime auf Fehmarn scheinen sich ausnahmslos alle zu kennen. Und trotzdem hatten die nichtmuslimischen Gäste nicht das Gefühl, nicht dazuzugehören an diesem Tag. Bereitwillig, geduldig, teils humorvoll wurde auf Fragen eingegangen und der reichhaltige Büchertisch vorgestellt.

In den Gebetsraum geht es nur ohne Schuhe. © Eckhard Kretschmer

Es gab zwei Eingänge, einen für Männer, einen für Frauen. Genauso war der Gemeindesaal in eine Männerzone und eine für Frauen unterteilt. Die Schuhe wurden im Eingangsbereich von allen bereitwillig ausgezogen, wie es für Moscheen überall auf der Welt vorgesehen ist.

Unser Ziel ist es, eine Moschee auf Fehmarn zu bauen

Der erste Redner, Moussa Samba, begrüßte die Gäste, bedankte sich für die Gastfreundschaft der Kirchengemeinde Burg und brachte es bereits nach zwei Minuten auf den Punkt: „Unser Ziel ist es, eine Moschee auf Fehmarn zu bauen. Für uns, dass unsere Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, den Koran zu lernen. Wir glauben alle an Gott. Das verbindet uns alle mit- einander....“

Es folgte eine Ansprache von Yasar Topkan. Als gebürtiger Pinneberger mit türkischen Wurzeln, Streetworker und Familienvater traf er den richtigen Ton für seine meist männlichen Zuhörer. Von der anderen Seite der Abtrennung und durch die offenen Türen wurde seine Rede von den weiblichen Gästen, unter anderem der Pastorin Dr. Susanne Platzhoff und einigen Mitgliedern des Kirchengemeinderates und der Kirchengemeinde, mitverfolgt.

Wir als Muslime sind Teil dieser Gesellschaft und eine Moschee gehört nun einmal auch dazu, ein Muslim zu sein.

„Es ist etwas Besonderes heute, hier vor einer Gemeinde zu stehen, die sich dafür eingesetzt hat, zu sagen, das hier ist unsere Heimat und das ist unser Zuhause. Wir als Muslime sind Teil dieser Gesellschaft und eine Moschee gehört nun einmal auch dazu, ein Muslim zu sein. Mit den Pflichten, mit den Besonderheiten, die eben eine Moschee mit sich bringt, und da habe ich ganz großen Respekt. Und ein Dankeschön an alle, die auch nur einen Hauch dabei mitgewirkt haben, dass der heutige Tag überhaupt erst möglich geworden ist. Auch ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite aus an die Kirchengemeinde, die sich dazu bereit erklärt hat, ja, wir sehen die Bedürfnisse. Liebe Geschwister, ich sage ganz bewusst Bedürfnisse, denn es ist nicht einfach nur ein Wunsch, zu sagen, wir hätten gerne eine Moschee, weil es schön ist, sie zu haben. Es ist ein Bedürfnis. Es ist etwas, was zum Teil ein wichtiger Bestandteil eines Muslims ist“, so Topkan.

Heute sei eine Moschee neben einem Ort zum Beten eine Begegnungsstätte, zur Begegnung unter Muslimen, aber auch von Menschen jeglicher Religion und Herkunft. Ein praktizierender Muslim, so Topkan, sei eine bessere Bezeichnung als die oft verwendete Formel „konservativer Muslim“. Denn genauso, wie der Körper eines Menschen seine Mahlzeiten brauche, sei der Muslim überzeugt davon, dass unsere Seele die Zuneigung zu Allah, zu seinem Schöpfer, brauche, „da wo er hergekommen ist, da wo er wieder zurückkehren wird“. Wer das praktiziere, sei ja nicht konservativ, sondern schlicht „praktizierend“.

Das Freitagsgebet hatte von Anfang an auch einen sozialen Aspekt. Dieses Gebet soll nicht zuhause zurückgezogen gebetet werden. Es ist von Anfang an als Treffen der Muslime gedacht gewesen. Neben dem Beten war auch wichtig zu sehen, wie es den Geschwistern im Glauben geht, ob jemand fehlt, ob jemand traurig war, Hilfe brauchte. Es wurde über Ziele oder Projekte gesprochen und diese Vielseitigkeit des Freitagsgebetes sei auch heute noch wichtig.

Daher wünschte der Imam der IGF, wie sich die Islamische Gemeinde Fehmarns abkürzt, dass sie eines Tages die Gelegenheit bekommen möge, ein eigenes Gebetshaus, eine eigene Moschee errichten zu lassen.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Rede des muslimischen Geistlichen war die Unterscheidung zwischen Integration und Assimilation. Man solle nicht von jemandem verlangen und auch selbst nicht darüber nachdenken, seine Wurzeln abzuschneiden. Dann werde man ein ganz anderer Mensch. Integration kann sehr herausfordernd sein. Immer dann, wenn man gezwungen wird, sich zu entscheiden: bin ich Deutscher, bin ich Türke, bin ich Muslim, bin ich es nicht? Die Gesellschaft gibt einem hier manchmal das Gefühl dazuzugehören, dann fühlt man sich wieder ausgeschlossen. Einmal ist man ein Muslim, dann sagt jemand „Du bist ein Deutscher, lass mal ein Bierchen trinken“. Man bewegt sich zwischen Welten und Identitäten.

Man müsse wissen, wer man ist. Orte der Begegnung, des Kennenlernens, des Verstehens, des Dialoges, des Gebetes und der Gesprächsmöglichkeit seien dafür unglaublich wichtig, sagte der Imam.

Ich freue mich ganz besonders, dass ich sie alle heute noch einmal, als Hausherrin sozusagen, begrüßen darf

Als dritte Rednerin trat Pastorin Dr. Susanne Platzhoff ans Mikrofon. „Ich freue mich ganz besonders, dass ich sie alle heute noch einmal, als Hausherrin sozusagen, begrüßen darf. Ich freue mich auch sehr, dass unser Kirchengemeinderat entschieden hat, dass wir unser Gemeindehaus für Sie als Muslime öffnen können. Jesus sei einmal gefragt worden, was das höchste Gebot sei und er habe geantwortet: „Du sollst den Herrn, Deinen Gott, loben und Du sollst den Nächsten lieben wie Dich selbst.“ Diese Nächstenliebe sei es gewesen, die den Kirchengemeinderat bewogen habe, den Muslimen, die ja jeder im Alltag überall trifft, kennt und mit ihnen spricht, die Räume im Gemeindehaus für das Freitagsgebet zu öffnen.

Der erste Gebetsruf zum Freitagsgebet auf Fehmarn erschallt genau um 13.19 Uhr. Nach einer kurzen Pause erklingt er: der Ruf zum Gebet. Nicht von einem Minarett, nicht über Lautsprecher oder von draußen hörbar. Sondern direkt aus dem vorderen Teil des Gebetsraumes.

Die Männer stellen sich nebeneinander, jeder auf einen Teppich. Der Imam vorne am Mikrofon schaut, dass alle Männer dicht beieinanderstehen und keine Lücken zu sehen sind. Dann beginnt es. Das erste Freitagsgebet in Gemeinschaft auf der Insel Fehmarn.

Während die Männer sich auf der einen Seite der Trennwand hinknien, sich nach vorne beugen, aufstehen und dies mehrfach wiederholen, tun die muslimischen Frauen es ihnen auf der anderen Seite gleich.

Weite Strecken bisher fürs Freitagsgebet

Ernste Gesichter, ernste Menschen, denen es wichtig ist, was sie tun und wie sie es tun. Und dass sie es gemeinsam in einem Raum tun, auf ihrer Insel. Bis Freitag musste man, um an einem Freitagsgebet teilnehmen zu können, bis nach Lübeck, Pinneberg oder Kiel fahren. Manche leben schon 30 Jahre auf Fehmarn und wirken deutlich sichtbar ergriffen. Der kleine Sohn des Imam läuft zwischen den Betenden hin und her, das stört die Konzentration nicht, aber bringt einen menschlichen Farbtupfer hinein.

Respektvoll sehen die Gäste, die der Einladung gefolgt sind, vom Korridor oder der Frauenzone aus zu. Konzentriert, gespannt, aber nicht angespannt erleben sie die Premiere, die für sie interessant ist, für die Muslime im selben Raum aber ungleich bewegender sein muss.

Nach dem Gebet kommen die Menschen bei Gebäck und Getränken ins Gespräch. © Eckhard Kretschmer

Dann ist das Gebet zu Ende. Die Teppiche werden sorgfältig gefaltet. Die Menschen kommen ins Gespräch. Drinnen und draußen werden Fragen gestellt und Antworten gegeben. Es wird gelacht, gegessen, getrunken. Ein Quiz wurde vorbereitet, und es gibt Preise zu gewinnen. Alle im Haus bilden eine Gemeinschaft. „Ich glaube, das ist es, was Gott von uns wollte“, sagt eine Frau.

Und wie war es für Dr. Patzhoff? „Sehr berührend. Ich fand es sehr beeindruckend. Ich bin richtig stolz auf unseren Kirchengemeinderat, dass dieser hier so dahinter steht.“

Die kleine Islamische Gemeinde Fehmarns ist nicht mehr nur ein Logo und eine Mailadresse. Familie Samba schmiedet schon die nächsten Pläne, alle fleißigen Helfer wie Dilara Demir-Özoglu, Mahmoud Abdelaal, Jasmin Razmy und Khatera Razmy sorgen dafür, dass keiner der Gäste mit leeren Händen nach Hause geht und verteilen freigiebig Gebäck. Und Familie Demir, die seit 30 Jahren auf Fehmarn lebt, ist einfach nur glücklich. Der Traum ist einen großen Schritt näher gerückt.