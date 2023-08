Hauptamtliche Wachabteilung Fehmarn: Dynamik auf allen Ebenen

Von: Andreas Höppner

Teilen

Sebastian Seidel, Leiter der Hauptwache, mit Kevin Kühl und dem zum 1. August eingestellten Jan-Erik Wittenhagen. © Andreas Höppner

Hauptfeuerwehr Fehmarn wächst für Tunnelbrandschutz. Neue Wache entsteht, Sundtunnel-Unterstützung geplant. Motiviertes Team, neue Ausrüstung.

Fünf Stellen sind besetzt.

Räumliche Übergangslösungen sind an der Tagesordnung.

17 Einsatzkräfte für sogenannte First-Response-Einheiten am Tunnel benötigt.

Fehmarn – Die hauptamtliche Wachabteilung der Feuerwehr, deren Aufgabe es einmal sein wird, den Brandschutz im deutschen Teil des Fehmarnbelttunnels sicherzustellen, wächst langsam, aber dennoch stetig. Nicht nur in personeller Hinsicht, auch bei der Ausrüstung bewegt sich etwas.

Mittlerweile sind fünf Stellen besetzt, zum 1. August stieg Jan-Erik Wittenhagen aus Heidgraben (Tornesch) bei der im Aufbau befindlichen Berufsfeuerwehr ein. Der 37-Jährige war zuletzt bei der Berufsfeuerwehr in Lübeck tätig. Bereits der seit einem Jahr im Amt befindliche Leiter der Hauptwache, Sebastian Seidel, und sein Stellvertreter Holger Bade waren diesen Weg aus der Hansestadt in Richtung Fehmarn gegangen. Tanja Reiter ist verwaltungsseitig für die Hauptwache zuständig, während mit Kevin Kühl der ehemalige stellvertretende Bauhofleiter als Oberbrandinspektoranwärter bei der hauptamtlichen Wehr eingestiegen ist.

Umzug nach Puttgarden bis spätestens 31. Dezember

Noch kennzeichnen Provisorien das Dasein der Hauptwache, räumliche Übergangslösungen sind an der Tagesordnung. Sein erstes kleines Bürozimmer hatte Seidel im Rathaus, später erfolgte der Umzug in das von der Stadt angemietete Gebäude Am Markt 31, in dem auch der Fachbereich Asyl sowie die Stadtwerke einzogen. Die personelle Aufstockung führte zur Raumnot, sodass man sich jetzt in der Ohrtstraße 22 einrichtet. Allerdings, so Sebastian Seidel, müsse man spätestens bis zum 31. Dezember wieder raus sein, sodass der nächste Umzug ansteht. Der sollte dann etwas nachhaltiger sein, wenn es in die ehemalige Schule Puttgarden geht, die derzeit um- und ausgebaut wird zur Hauptwache. Ein Standort, der für einige Jahre Bestand haben soll, bevor es schließlich in einen Neubau geht, der an der Landesstraße 209 zwischen Burg und Landkirchen errichtet wird. Die Stadt Fehmarn hat das Grundstück mittlerweile erworben, die Bauleitplanung ist angestoßen. Der Standort im Zentrum der Insel ist erforderlich, da die hauptamtliche Wehr auch den Brandschutz im zukünftigen Sundtunnel gewährleisten muss. Nur so sei die Hilfsfrist von zehn Minuten bis zum jeweiligen Tunnelportal gewährleistet, teilt Seidel mit.

Es habe bezüglich des Sundtunnels schon erste Kontakte mit den Ingenieuren der DEGES gegeben, berichtet der Chef der Hauptwache. Doch das Hauptaugenmerk dürfte zunächst einmal auf Puttgarden und den strukturellen Aufbau der Berufsfeuerwehr liegen. Im September verstärkt ein weiterer Mitarbeiter das Team, der schwerpunktmäßig Aufgaben im Bereich der Ausbildung übernehmen soll.

65 Stellen wohl noch nicht das Ende

Seidel geht davon aus, dass die ersten zehn Brandmeisteranwärter im März ihre Ausbildung beginnen können, 20 weitere Hauptbrandmeisteranwärter ein Quartal später. Denn Personal wird reichlich benötigt, wobei auch hier eine gewisse Dynamik nicht von der Hand zu weisen ist. War in einem ersten Gutachten noch von 41 Stellen für die hauptamtliche Feuerwehr die Rede, werden nun in einem dritten Gutachten schon 65 Stellen für erforderlich gehalten.

Denn mittlerweile ist klar, dass sich die Gefahrenabwehr nicht nur ausschließlich auf den Fehmarnbelttunnel bezieht, denn die im Aufbau befindliche Wehr soll auch schon während der Bauphase Hilfe leisten können und zusätzlich rund um den Sundtunnel einmal rund um die Uhr (24/7) einsatzbereit sein.

Zudem gebe es Überlegungen, so Seidel, dass die hauptamtliche Wehr auch die direkt am Tunnel stationierten sogenannten First-Response-Einheiten stellt. 17 Leute würden hierfür benötigt. Hier stehe man im Austausch auch mit Femern A/S.

Und beim Sundtunnel sei zudem noch lange nicht alles zu Ende gedacht. So sei die Freiwillige Feuerwehr Großenbrode gar nicht in der Lage, für die Festlandseite zwei Staffeln à sechs Atemschutzgeräteträger zu stellen. „Aber wer soll den Brandschutz im Sundtunnel von der Festlandseite aus sicherstellen?“, fragt Seidel. Alles noch offen. Von der Hauptwache aus in Landkirchen könne man nicht erst über die Sundbrücke fahren und dann zum Tunnelportal auf dem Festland. In zehn Minuten ist das nicht zu schaffen.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens würden entsprechende Einwände gemacht, so Seidel. Am Ende gehe es dann auch noch um die Kostenfrage. Für den Bereich Fehmarnbelttunnel ist es höchstrichterlich geklärt, dass das Land für die Finanzierung der hauptamtlichen Wehr aufkommen muss, für den Sundtunnel steht diese Entscheidung noch aus. Seidel sieht auch hier das Land gefordert, denn „der Sundtunnel ist eine direkte Folge der Festen Fehmarnbeltquerung“. Nach seinen Berechnungen könnte sich der Personalbedarf einer Berufsfeuerwehr, die für beide Tunnel(einschließlich First-Response-Einheit) zuständig ist, auf 120 Personen erhöhen. Man sei aber im guten Austausch mit sämtlichen Verantwortlichen, versprüht Seidel Zuversicht und erinnert an den Besuch der Innenministerin (wir berichteten), die sich vor Ort auch über die Feuerwehr informiert habe. Mit der hiesigen Verwaltung und auch der Politik laufe ohnehin alles prima, die Schaffung eines eigenen Fachbereichs in der Verwaltung sei wichtig gewesen, lobt Seidel.

Auch der Austausch mit den hiesigen Feuerwehren und der Gemeindewehrführung sei gut. „Wir wollen Unterstützung sein für die Freiwilligen Feuerwehren der Insel“, machte Seidel deutlich, dass ohne die ehrenamtlichen Ortswehren gar nichts gehen würde, vorhandene Defizite bei der Tagesverfügbarkeit jedoch durch Unterstützung abgefedert werden könnten.

Noch sieht es mit Personal und Ausrüstung mit jeweils zwei Mannschafts- sowie Kommandowagen eher mau aus, doch für Dezember ist das erste HLF 20 angekündigt, ein weiteres HLF soll im Sommer 2024 folgen. Dann soll auch Puttgarden so weit ausgebaut sein, dass die Wache mit neuer Fahrzeughalle und möglichst einer Atemschutzgerätewerkstatt betriebsbereit ist.

Das Team hat Bock und ist mit Elan dabe

„Das Team hat Bock und ist mit Elan dabei“, lässt Seidel an der Motivation seines Teams keine Zweifel aufkommen.