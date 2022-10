Halloween-Marsch zum Meer zum vorerst letzten Mal auf Fehmarn

Von: Nicole Rochell

Die Gänsehaut marschiert mit, beim Halloween-Special am 30. Oktober. Nicht nur viele Teilnehmer sind schaurig dem Thema entsprechend verkleidet, auch unterwegs wartet so manche Überraschung ... © FT-Archiv

Auf Fehmarn findet zum voerst letzten Mal am 30. Oktober der Halloween-Marsch zum Meer statt. Vier Strecken über die Insel werden angeboten.

2021 waren über 50 Prozent der Wander bereits kostümiert.

Start und Ziel auf dem Klausdorfer Campingplatz.

Urkunde und Halloweeen-Medaille für jeden Finisher.

Fehmarn – „Wanderlust is incurable“ (übersetzt: „Wanderlust ist unheilbar“). Gezeichnet: Mark Jenkins.

Ein Sinnspruch, den viele unterschreiben können, die sich gern bewegen an der frischen Luft, eben wandern, übrigens alles andere als ätzend langweilig und – ein regelrechter Fitnessbooster und das meist unterschätzte Fitnesstraining. Na bitte.

Von Jahr zu Jahr werden die Kostüme immer kreativer und gruseliger.

Wer bereit und mutig genug dazu ist, ausgeprägtes Gehen als Wir-Gefühl zu erleben, sollte in einigen Tagen den Marsch zum Meer in Erwägung ziehen. Zum dritten und vorerst letzten Mal findet er am 30. Oktober (Sonntag) als Halloween-Special auf der Spuk- und Gruselinsel Fehmarn statt. Dann gibt es nicht nur einen Marsch, der sportlichen Willen, Teamgeist, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen vereint und erfordert, sondern auch Süßes oder Saures im Gepäck hat. Wer möchte, darf gern verkleidet auf die Strecke gehen. Im vergangenen Jahr waren schon über 50 Prozent der Wanderer kostümiert. Ob spooky Outfit oder nicht – das entscheidet jeder selbst. Aber für alle, die einen kleinen Anreiz brauchen: Die fünf besten und kreativsten Kostüme werden prämiert. „Von Jahr zu Jahr werden die Kostüme immer kreativer und gruseliger“, so Veranstalter Oliver Zunk von baltic Events, der darüber staunt, mit wie viel Liebe zum Detail Teilnehmer ihre Kostüme erstellt haben.

Bald ist es also wieder so weit. Kleine und große Wanderer können auf dem Ostsee-Eiland in landschaftlich wunderschöner Kulisse ihrer Wanderleidenschaft frönen und dabei Touren in verschiedenen Längen zurücklegen. Start und Ziel ist auf dem Klausdorfer Campingplatz.

Elf Kilometer lange „Familienrunde“

Die kürzeste Route ist die elf Kilometer lange „Familienrunde“, die besonders für Familien mit kleinen Kindern ausgelegt ist (Start: 15.15 Uhr). Auf dieser Tour gibt es zwei Verpflegungsstationen mit kleinen Snacks, „Süßem und Saurem“ sowie warmen und kalten Getränken. Schon im vergangenen Jahr haben über 30 Familien diese Strecke zurückgelegt.

Die nächst längeren Routen sind die 27,5 Kilometer lange „Rebellenrunde“ mit zwei Versorgungsstationen (Start: 12.12 Uhr) und die 55 Kilometer lange „Heldenrunde“ mit vier Stationen auf der Strecke (Start: 10.10 Uhr). Die längste Runde, einmal um die Insel, ist die „Inselbezwingerrunde“ mit über 70 Kilometern und fünf Versorgungsstationen. Hier wird um 9.09 Uhr gestartet.

Im Ziel bekommt jeder, der eine der ausgewiesenen Strecken absolviert hat, neben tosendem Applaus auch die wohlverdiente Urkunde, die leuchtende Halloween-Medaille.

Ein Teil der Startgelder zugunsten krebskranker Kinder

Und auch diesmal wird es wieder heißen: wandern und Gutes tun. Wie bei allen Marsch-zum-Meer-Events geht auch wieder bei der Halloween-Special-Edition auf Fehmarn ein Teil der Startgelder an Doppelpass. Der Verein mit Sitz in Nortorf erfüllt Herzenswünsche krebskranker Kinder. „Jede Spende zählt, um Kindern Wünsche, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden, zu erfüllen“, so Veranstalter Oliver Zunk, der seit nunmehr über sechs Jahren die Marsch-zum-Meer-Events auf den Inseln und dem Festland Schleswig-Holsteins veranstaltet. Wer in freudiger Erwartung jetzt schon Wanderlust verspürt: Anmeldungen sollten möglichst bald unter www.marsch-zum-Meer.de oder unter www.m-z-m.de erfolgen.