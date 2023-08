Großes Sommerkonzert der Posaunenchöre: „Heavy Metal“ auf Fehmarn

Rund 400 Zuschauer genossen das große Bläserevent in Schlagsdorf. © Eckhard Kretschmer

Begeistertes Publikum, mitreißende Melodien & magische Klangerlebnisse - eindrucksvolles Bläserevent „Alles, außer langweilig“ auf Fehmarn

Eindrucksvolles Bläserevent auf Fehmarn mit rund 400 begeisterten Gästen.

Harmonischer Klangkörper unter der Leitung von Miriam Rottmayer entführt das Publikum in skandinavische Klänge.

Überraschende Melodien und emotionale Darbietungen begeistern das Publikum.

Fehmarn – Kühl wehte der Wind Regentropfen über den Westen Fehmarns. Der als Parkplatz ausgewiesene frisch abgeerntete Acker machte keinen wirklich vertrauenswürdigen Eindruck. Ein Wohnmobil musste direkt wieder freigeschoben werden. Der Geruch von frischer Bratwurst war das Erste, was die Besucher des Konzertes „Alles, außer langweilig“ wahrnahmen, als sie sich durch parkähnlichen Garten des Ferienhofes der großen Scheune näherten. Das Wort „Glühweinsommer“ fiel. Gemütlich sah es aus: Ein großer Grill unter Schirmen. Menschen mit Bratwurst und Bierflaschen standen vor dem großen Holztor. Hofhündin „Polly“ drehte ihre Runde.

Hier sollte also das große Bläserevent der Bläsersaison stattfinden?

Nur wenige Schritte weiter, und man stand in der großen bunt illuminierten Halle. Bänke, Stühle, eine Bar, und schon 40 Minuten vor Beginn war so gut wie kein Sitzplatz mehr zu finden. Aber Fehmaraner und ihre Gäste rücken zusammen, wenn das Wetter es erfordert, und so konnte das Konzert vor rund 400 Gästen pünktlich beginnen.

Posaunenchöre sind nicht dasselbe wie Spielmannszüge oder Blaskapellen. Es sind Orchester, die mit vielen Stimmgruppen, Klangfarben, Stilmitteln und feinsten Nuancen in der Lage sind, Menschen emotional mitzunehmen.

Ein harmonischer Klangkörper aus rund 50 Musikern

Am Tag des Auftrittes erst seit exakt zwei Monaten im Amt der Landesposaunenreferentin, hat es die Dirigentin Miriam Rottmayer in wenigen Proben geschafft, aus Musikern verschiedener Ensembles der Propstei, unter anderem Fehmarn, Oldenburg, Heiligenhafen, Hansühn, Grömitz und Neustadt, ein Orchester zu erschaffen. Aus einer Ansammlung von knapp 50 Musikern wurde ein harmonischer Klangkörper.

Souverän und mit Humor moderierte die Leiterin den Abend. Das Publikum erfuhr vieles über die auf der Bühne versammelten Instrumente. So zum Beispiel, dass immer, wenn es besonders weich klingt, Hörner oder Flügelhörner dabei sein dürften. Bläserchöre griffen auch gerne auf Chorliteratur zurück, die man dann auf die Bedürfnisse der zahlreichen Blechblasinstrumente umschreibe.

Entspannte, chillige Bläsersätze skandinavischer Komponisten wechselten sich ab mit Musik, die teilweise an Swing, Funk oder Sommerabende am Meer erinnerten. Die Regenschauer draußen vor der Türe gerieten so in Vergessenheit, und das Publikum applaudierte nach jedem einzelnen Titel leidenschaftlich.

Als die Musiker die Vertonungen des 1987 in Emmendingen geborenen Komponisten und Dozenten Jens Uhlenhoff zu Chagalls Gemälden „Arche Noah“ und „Opferung Isaacs“ intonierten, wurden die Bilder auf einer Leinwand rechts der Bühne eingeblendet. Zusammen mit den vorangestellten Erklärungen Rottmayers zu den Bildern und von Uhlenhoff dafür ausgewählten Motiven und weiteren Ausdrucksmöglichkeiten hatte man eine Möglichkeit, sich mit allen Sinnen in das dadurch entstehende Gesamtkunstwerk aus Bild, Ton, Emotion und Vibration des gesamten Gebäudes fallen zu lassen.

Die Zuschauer verfolgten, wie die Musiker der Propstei Oldenburg es schafften, immer noch eine neue Klangfarbe, einen neuen Rhythmus, ein neues Stilmittel aus dem Hut zu zaubern. Diese Überraschungen gingen so weit, dass plötzlich, aus dem Nichts, eines der Stücke, „The Lame Man“ (Ansgar und Susanne Sailer) mit Gesang unterbrochen wurde, bevor es in einer bravourösen Klangfigur endete. Dieser „Lame Man“ war kein bisschen „lahm“. Im Gegenteil, es wurde geklatscht, mit den Fingern geschnippt, mit den Füßen gewippt. Getanzt wurde nicht – außer von der Dirigentin. In kleinen Bewegungen.

Im skandinavischen Teil des Konzertes holten die Bläser mit „Sommersolhvervssang“ (Å. Nielsen/R. Gramm) und dem ruhigen und doch intensiven „Sommarpsalm“ (W. Åhlén) die Midsommeratmosphäre unserer nördlichen Nachbarn auf die Insel Fehmarn.

Mit „Pastyme with Good Companye“ erklang eine Ballade, von der man sagt, Henry VIII habe sie wahrscheinlich kurz nach seiner Krönung komponiert, wohl für Catherine von Aragon. Das Lied war in der Renaissance ein Hit in Europa. Auch wenn die Melodie eher übersichtlich war, wurde es von den Monarchen seiner Zeit gerne gehört und war wohl das Lieblingslied von Königin Elisabeth I, der Tochter Henry VIII.

Bei „Trombastic“ von Reinhard Gramm spielte dann nur die rechte Seite des Ensembles. Das Wort „Trombastic“ setzt sich, so die Chorleiterin, aus den Worten „Trombone“ (Posaune) und „Bombastic“ zusammen. Nur die „tiefen Stimmlagen“ des Blasensembles spielten, und brachten die Zuschauer zum Mitwippen.

Ehrennadel des Posaunenwerkes an Jörg Kähler

Unterbrochen wurde das Konzert durch die feierliche Verleihung der Ehrennadel des Posaunenwerkes anlässlich seiner 40-jährigen Mitgliedschaft in Posaunenchören an Jörg Kähler. Danksagungen gingen auch an Birgit Kähler, die das Konzert in der Scheune ermöglicht hatte, und ihren Sohn Jost, der professionell dafür gesorgt hatte, dass überall Strom, und damit Licht und Ton, verfügbar war, wo dies benötigt wurde. Das Ensemble bedankte sich auch sehr herzlich bei seiner Dirigentin Miriam Rottmayer für die gute Probenarbeit und Leitung des Konzertabends.

Die Ernte-Hymne „Look at the World“ (John Rutter), ein weiteres Chorstück, das für Bläser angepasst worden war, ließ an die bereits zum Teil eingefahrene Ernte denken, und generell an die Gaben der Schöpfung.

„A Walk in Summer“ (J. Hahn) brachte noch einmal richtige Big-Band-Atmosphäre in die Schlagsdorfer Scheune, bevor das letzte Stück, „Verleih uns Frieden gnädiglich“ (M. Luther/S. Romankiewicz) den Abend beendete.

Weltbekannte Melodie „Highlands Cathedral“ erklang

Das jedenfalls war der Plan. Ein begeistertes Publikum sorgte dafür, dass die Musiker sich zu zwei Zugaben bereit erklärten. Zunächst spielten sie die weltbekannte Melodie „Highlands Cathedral“. Ursprünglich von den Deutschen Ulrich Roever und Michael Korb 1982 komponiert, ist dieser Titel inzwischen die wohl weltweit bekannteste Dudelsackmusik überhaupt. Sie wurde sogar schon als schottische Nationalhymne vorgeschlagen. Die Bläser der Propstei zeigten, warum.

Anschließend erschien der Text von „Der Mond ist aufgegangen“ auf der großen Leinwand. Aus fast 400 Kehlen und mehr als 40 Schalltrichtern erklang das bekannte Volkslied in den fehmarnschen Abendhimmel.

Bei Miriam Rottmayer bedankte sich das Ensemble für die gute Probenarbeit und die Leitung des Konzertabends. © Eckhard Kretschmer

Miriam Rottmayer und viele Bläser des Abends freuen sich schon jetzt auf das Großereignis im nächsten Jahr, den Deutschen Evangelische Posaunentag 2024, zu dem in der Hansestadt Hamburg etwa 15000 aktive Blechbläser erwartet werden. Infos dazu gibt es hier.

Wer auf Fehmarn Interesse daran hat, in den Bläserensembles mitzuspielen, kann sich übrigens gerne an die Dirigentinnen der beiden Klangkörper, Amelie und Svea Kleingarn sowie Kathrin Kark wenden.