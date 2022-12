Frischekur für die Bücherzelle am Südstrand

Von: Nicole Rochell

Teilen

Für die Büchertauschbörse am Südstrand hat Autor, Verleger und Bücherfan Detlef Plaisier aus Rhauderfehn zwei Kartons Lesefutter zur Verfügung gestellt. © Andreas Höppner

Für die Büchertauschbörse am Südstrand hat Detlef Plaisier zwei Kartons neues Lesefutter zur Verfügung gestellt. Im Herbst ist ihm aufgefallen, dass die Zelle neue Bücher brauche.

Fehmarn – „Ich war erschrocken über den Zustand.“ Vermutlich eine noch verhaltene Beschreibung für das, was in ihm vorging, als er das Interieur der Bücherzelle am Südstrand in Augenschein nahm. Als Detlef Plaisier im Herbst seine Hochzeitsreise auf Fehmarn verlebte, warf der Bücherfreund bei einem Spaziergang mit seiner Frau einen eingehenderen Blick in den öffentlichen Bücherschrank. „Die meisten Bücher sind deutlich älter als zehn Jahre, einige noch älter, und geschätzt ein Drittel des Bestandes sollte nach meiner Einschätzung nur einen Platz haben: in der Altpapiertonne. Als Buchliebhaber tut das weh“, so der Buchautor und Verleger, der im ostfriesischen Rhauderfehn eine Bücherzelle betreut und gemeinsam mit seiner Frau Bücherbasare durchführt, deren Erlös wohltätigen Zwecken zugutekommt.

Keine Konsalik, Simmel oder ähnliche Literatur. Keine Lexika. Keine verdreckten oder verrauchten Bücher. Nur in Ausnahmen Bücher vor dem Jahr 2000, beschreibt Detlef Plaisier in einem Brief ans FT die Grundsätze, die gelten, seit er die Leitung des Bücherzellenteams bei sich im Ort übernommen hat. „Seitdem wir dies konsequent praktizieren, hat sich die Bücherzelle wieder zu einem beliebten Point of Interest in der Gemeinde entwickelt“, sagt er, „und oft haben wir sogar ein Überangebot an eingestellten Büchern zu bewältigen“.

Viel mehr Bücher als Platz in der Zelle mit Lesefutter im ostfriesischen Rhauderfehn – davon profitieren nun auch Büchermenschen auf der rund 370 Kilometer entfernten Insel Fehmarn. Und das kam so.

Kontakt mit Tourismus-Service aufgenommen

Detlef Plaisier konnte nicht anders. Bücherliebhaber bleibt eben Bücherliebhaber. Zurück von der Hochzeitsreise setzte er sich sogleich mit dem Tourismus-Service Fehmarn (TSF) in Verbindung und bot an, einen Teil des rotierenden Bestandes gut erhaltener, gebrauchter Bücher verschiedener Genres aus seiner Bücherzelle, allesamt durch seine Qualitätskontrolle gegangen, zur Verfügung stellen zu können. „Ich würde Ihnen einen Grundbestand für die Zelle am Südstrand zusammenstellen und Ihnen kostenfrei per Kurier zukommen lassen. Es bliebe Ihnen dann nur weiterhin die regelmäßige Bestandspflege. Ich bin sicher, eine ,Verjüngungskur’ würde die Akzeptanz des Point of Interest erheblich steigern. Was meinen Sie dazu?“

Keine Frage. Der Tourismus-Service nahm das Angebot an. Und nach einem unlängst in Rhauderfehn durchgeführten Bücherbasar – die Spenden kamen der Aktion „Fehntjer schenken Fehntjern“ und somit bedürftigen Familien zugute – ergab sich aus dem noch immer vorhandenen Bücherüberschuss der 65-teilige Buchbestand, der vom ostfriesischen Landkreis Leer in Niedersachsen, einquartiert in zwei Paketen, mit dem Reiseunternehmen Hermes die Tour zur Ostsee antrat.

„Wir haben uns natürlich sehr über das Angebot von Herrn Plaisier gefreut, mit einem Bücherzellen-Kennerblick unseren Bestand erweitern zu können, und haben seine Initiative dankend angenommen“, so der Tourismus-Service Fehmarn auf Nachfrage und erklärt, dass der vorhandene Bestand regelmäßig kontrolliert werde und nur „bei unpassenden Büchern“ ins Altpapier wandere. „Es ging uns nicht darum, unseren Bestand grundsätzlich zu entsorgen – da auch wir eine Qualitätskontrolle betreiben – sondern mehr um eine willkommene Ergänzung des Bestands mit den von Herrn Plaisier ausgesuchten Büchern“, so der TSF, der den Bestand, „wie im Zeitplan vorgesehen“, sichten und die erhaltenen Bücher einsortieren werde.

Bücherzelle ist für alle gedacht

Die Bücherzelle sei für jeden zugänglich. „Man kann Bücher entnehmen oder eigene hineinstellen. Manchmal werden Bücher in größeren Mengen zur Verfügung gestellt und der Bestand dann etwas stärker ausgetauscht“, so der TSF. Dadurch entstehe eine bunte Mischung, die thematisch grundsätzlich nicht eingegrenzt werde, außer natürlich bei inakzeptablen Themen, so der TSF.

Die Bücherzelle solle kein ausgesuchtes Antiquariat sein, sondern vor allem auch der kurzweiligen Unterhaltung am Strand dienen. „Von daher ist das Kriterium, ob die Bücher in einem perfekten Zustand sind, nicht so relevant“, heißt es seitens des Tourismus-Service, der bilanziert: „Das Projekt Bücherzelle wird gut von den Gästen angenommen. Es findet ein reger Tausch statt. Natürlich erfolgt auch eine Qualitätskontrolle, die der Tourismus-Service Fehmarn regelmäßig durchführt, aber das Projekt lebt auch von einer gewissen Eigendynamik. An meinem Sohn erlebe ich oft, wie viel Spaß es macht, beim Spaziergang auf der Promenade etwas Interessantes zu entdecken und zu stöbern. Das war unser Anliegen: Einen Ort für kostenlose Anregung und Neuentdeckungen und Unterhaltung zu schaffen“, so Cornelia Schönbrodt-Leßmann vom Tourismus-Servie Fehmarn.