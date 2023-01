Freier Blick auf den Fehmarnbelt

Von: Andreas Höppner

Direkt am Leuchtturm Marienleuchte sollen acht Gebäudekomplexe mit insgesamt 48 Wohneinheiten errichtet werden. Fünf dieser Gebäude (heller Stein) sind für Ferienwohnungen bestimmt, drei weitere (roter Stein) für Dauerwohnen. Rechts der historische Leuchtturm aus dänischer Herrschaftszeit. © Visualisierung: Robeo GmBH

In Marienleuchte sollen 30 exklusive Ferienwohnungen und 18 Dauerwohnungen mit Blick auf den Fehmarnbelt entstehen. Die Robeo GmbH möchte das Areal unter dem Namen „Beltblick Fehmarn“ entwickeln.

Anfang März soll schon mit den ersten Erdarbeiten begonnen werden.

Jahrelang nichts passiert am Fehmarnbelt.

B-Plan stammt aus 2010 und ist rechtskräftig.

Fehmarn – Die geplante bauliche Entwicklung des direkt am Fehmarnbelt gelegenen Leuchtturmgrundstücks in Marienleuchte hat wieder Fahrt aufgenommen, nachdem die Robeo GmbH mit Sitz im niedersächsischen Neuenhaus das Areal nach Angaben ihres Geschäftsführers Ulli Rohn vor etwa einem Jahr erworben hat. Ende Februar, Anfang März – je nach Wetterlage – soll schon mit den ersten Erdarbeiten begonnen werden für das Ferienimmobilienprojekt „BeltBlick Fehmarn“

2015/16 hatte es bereits erste Überlegungen gegeben, das Grundstück touristisch zu entwickeln. Die Marienleuchte GbR mit Geschäftsführer Holger Micheel-Sprenger und Tunnelbauer Femern A/S unterzeichneten hierzu im Frühjahr 2016 sogar eine Partnerschaftserklärung. Es gehörte zu den Planungen, im denkmalgeschützten Leuchtturmgebäude ein Ausstellungszentrum zu errichten. Holger Micheel-Sprenger wurde damals im FT wie folgt zitiert: „Wir freuen uns darauf, die historische Liegenschaft des Marienleuchter Leuchtturms durch ein innovatives Konzept aufzuwerten, indem wir die Infrastruktur für Information, Edutainment, Freizeit und Tourismus in einer einzigartigen Naturumgebung kombinieren. Durch das geplante Leuchtturmprojekt wird ein hochwertiger Anziehungspunkt und touristisches Ausflugsziel an der Nordküste der Insel Fehmarn realisiert werden.“

Im Anschluss passierte jahrelang nichts. Das änderte sich erst, als die Robeo-Unternehmensgruppe das Areal übernahm und eigene Planungen vorantrieb. Laut Rohn handelt es sich um ein dreiteiliges Projekt mit der Errichtung von Ferienwohnungen, Dauerwohnungen sowie der Entwicklung des denkmalgeschützten Leuchtturm-Ensembles.

Ein Drittel der Wohnungen bereits reserviert

Gestartet werden soll zunächst im nördlichen Bereich des Areals mit dem Bau von fünf Gebäudekomplexen mit insgesamt 30 exklusiven Ferienwohnungen, die über eine Wohnfläche von etwa 70 bis 80 Quadratmetern verfügen. Pro Gebäude sind zwei Einheiten im Erd-, Ober- sowie Staffelgeschoss vorgesehen.

Etwa eine Woche vor Weihnachten sei man in die Vermarktung gegangen. Und die Resonanz sei gut, berichtet Ulli Rohn. Ein Blick auf die Homepage unterstreicht dies, ein Drittel der Wohnungen ist bereits reserviert. Der Kaufpreis bewegt sich in einer Spanne von rund 400000 Euro bis knapp 750000 Euro.

18 Einheiten für Dauerwohnen

Teil zwei des Projekts ist die Errichtung von drei baugleichen Gebäuden mit insgesamt 18 Eigentumswohnungen für Dauerwohnen im südöstlichen Bereich des Areals. Nach Einschätzung des Robeo-Geschäftsführers könnte mit den Erdarbeiten hierfür im Frühsommer losgelegt werden. Die Stellplätze sollen ebenfalls im Bereich der Gebäude angelegt werden.

Gastrobetrieb im historischen Leuchtturm?

Bleibt schließlich noch die Entwicklung des dritten Abschnitts mit dem aus dänischer Herrschaftszeit stammenden historischen Leuchtturm sowie der Nebengebäude. Aus Sicht des Denkmalschutzes „anspruchsvoll“, es sei „für uns aber das Herzstück“ des Projekts, versichert Ulli Rohn. Er könne sich für diese Gebäude eine gastronomische Nutzung vorstellen, beispielsweise mit einem Restaurant- oder Cafébetrieb. Erste lockere Gespräche seien geführt worden, in den nächsten Wochen würden die Planungen konkretisiert, so Rohn.

Ausgesprochen positiv und konstruktiv gelaufen seien bislang die Gespräche mit den örtlichen und zuständigen Behörden, beispielsweise dem Denkmalschutz, macht der Robeo-Geschäftsführer deutlich. Er hofft, das gesamte Projekt „BeltBlick Fehmarn“ in zweieinhalb bis drei Jahren fertigstellen zu können.

Entwickelt wird das Projekt laut Mandy Cronauge, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bauen und Häfen, auf Grundlage des rechtskräftigen B-Plans Nr. 75 aus dem Jahr 2010.