Schule, Sporthalle, Kunstrasen: Verwaltung soll Planungen in Landkirchen vorantreiben

Für die alte Sporthalle ist ein Ersatzneubau geplant. Zudem soll der Rasenplatz durch einen Kunstrasenplatz ersetzt werden.

Neue Sporthalle, neue Grundschule und zusätzlich ein Kunstrasenplatz als Ersatz für den Rasenplatz. Diese Vorhaben könnten mittel- bis langfristig in Landkirchen realisiert werden und den Ortsteil in zentraler Lage der Insel weiter aufwerten. Die Stadtvertretung gab jetzt einstimmig grünes Licht, die Planung der Projekte weiter voranzutreiben.

Fehmarn – Im Dezember 2022 hatte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bereits seine Zusage gegeben, den Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle finanziell mit höchstens 3,8 Millionen Euro zu unterstützen. Bislang fehlte allerdings noch die Zusage der Stadt, den kommunalen Eigenanteil in den kommenden Jahren zur Verfügung zu stellen. Mit dem Votum der Stadtvertretung ist dies nun erfolgt, sodass der Förderantrag gestellt werden kann. Laut aktueller Schätzung wird der Hallenneubau rund 9,26 Millionen Euro kosten und bis Ende 2026 errichtet sein.

Nach der Finanzplanung ist vorgesehen, den städtischen Eigenanteil in Höhe von knapp 5,6 Millionen Euro so zu verteilen, dass in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils etwa 335000 Euro anfallen, die Löwenanteile mit rund 3,2 sowie 1,7 Millionen Euro auf die Jahre 2025 und 2026 entfallen.

+ Die Kapazitäten in der Grundschule sind ausgereizt. Die Zeichen stehen auf Schulneubau. © Höppner

„Es ist lange genug gesprochen worden“, stand eine Zustimmung der Stadtvertretung für den Finanz-

ausschussvorsitzenden Werner Ehlers (CDU) außer Frage. Bürgervorsteherin Marianne Unger (SPD) verdeutlichte die positive Haltung des Gremiums, indem sie sagte: „Wir haben Aussicht auf eine gute Förderung.“

Noch nicht mit Zahlen hinterlegt ist ein möglicher Neubau einer Grundschule, doch an der Notwendigkeit bestehen kaum noch Zweifel, da nicht nur in Landkirchen Neubaugebiete geplant sind, sondern in größerem Umfang auch in Burg, wo die Aufnahmekapazität der Grundschule ebenfalls begrenzt ist. Zudem steht ab dem Schuljahr 2026/27 die Sicherstellung der Ganztagsbetreuung in der Grundschule auf dem Programm, sodass zusätzliche Raumkapazitäten erforderlich werden.

Für die Planung des Schulneubaus hat die Verwaltung von der Stadtvertretung nun den Auftrag bekommen, die Standortfrage über ein Fachbüro abklären zu lassen. „Was wir mit dem alten Gebäude machen, darüber können wir uns später Gedanken machen“, reagierte Hans-Peter Thomsen (FDP-WUW) auf einen ersten Vorschlag Gunnar Gerth-Hansens (SPD), der Verwaltung einen Prüfauftrag zur Nachnutzung des alten Schulgebäudes zu erteilen. Gerth-Hansen zog seinen Antrag schließlich zurück.

Das gewisse i-Tüpfelchen auf die Campusplanung war schließlich der Antrag der F³-Fraktion, bei der Planung der Zweifeldhalle und der Standortprüfung für den Schulneubau auch gleich einen Kunstrasenplatzbau als Ersatzlösung für den Rasenplatz mit einzubeziehen. Bis auf Christiane Stodt-Kirchholtes (Grüne), die sich gegen das Kunstgrün aussprach, votierte die Stadtvertretung geschlossen für die Maßnahme.