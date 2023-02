Friedrich Rathjen zum Wehrführer gewählt

Von: Andreas Höppner

Teilen

Friedrich Rathjen (r.) übernimmt das Amt des Wehrführers von Dirk Westphal. © Andreas Höppner

Die Freiwillige Feuerwehr Burg erlebt einen großen personellen Umbruch. Friedrich Rathjen ist mit großer Mehrheit zum Wehrführer gewählt worden.

Fehmarn – Die größte Ortswehr Fehmarns, die Freiwillige Feuerwehr Burg, hat eine neue Wehrführung. An die Spitze der Wehr wählten die 67 stimmberechtigten Mitglieder am Sonnabend Friedrich Rathjen (59). Dirk Westphal (56) stand für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Kuriosum: Mit Friedrich Rathjen, der bereits von 2005 bis 2017 Chef der Burger Feuerwehr war, übernimmt Westphals Vorgänger nun wieder das Kommando.

Wechsel zum 1. April

2017 hatte Dirk Westphal noch gesagt: „Heute endet ein Stück Feuerwehrgeschichte.“ Dieser Teil der Burger Feuerwehrgeschichte geht nun in die Verlängerung, über die die Aktiven der Ortswehr, aber auch alle anderen Gäste und Besucher der Jahreshauptversammlung in der Fahrzeughalle der Wehr glücklich sein dürften. Mit 62 Ja- und nur fünf Neinstimmen holte Friedrich Rathjen ein starkes Ergebnis. Der lang anhaltende Beifall aus den Reihen der Versammlung dürfte dem 59-Jährigen Rückenwind geben, die Ortswehr ab 1. April erfolgreich durch die kommenden Jahre zu führen. Sicherlich kein leichtes Unterfangen, denn die Burger Wehr hat auf der Führungsebene einen personellen Umbruch zu bewältigen, wie es ihn in der jüngeren Vergangenheit noch nicht gegeben hat.

Michael Vehring (l.) löst Hauke Nerl in der Stadtvertretung der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Burg ab. © Andreas Höppner

So hat auch der stellvertretende Wehrführer Hauke Nerl, lange Zeit als logischer Nachfolger Westphals im Gespräch, seinen Posten zur Verfügung gestellt. In einer emotionalen Rede begründete er seinen Schritt und teilte auch mit, dass er lange mit sich und dem Entschluss gerungen habe, nicht wieder für ein Führungsamt anzutreten. „Nach einem intensiven Abwägungsprozess und Stimmungsschwankungen habe ich der Gemeindewehrführung und unserem Vorstand am 23. Dezember 2022 endgültig mitgeteilt, dass ich bei nächster Gelegenheit den Blinker setzen werde. Dies ist die richtige Entscheidung für mich, denn die Rückbesinnung auf das Ich und auf die Familie ist notwendig, um die eigene Konzentration und Ruhe wiederzufinden“, machte Nerl deutlich.

Nerl: Nicht mehr genug im Tank

Der stellvertretende Ortswehrführer erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die vor Kurzem zurückgetretene neuseeländische Ministerpräsidentin, die wie folgt zitiert worden sei: „Ich weiß, was man für diesen Job braucht, und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe.“ Auch Nerl erhielt großen Applaus aus der Versammlung.

Das Amt des stellvertretenden Wehrführers übernimmt nun Michael Vehring, der bei 15 Nein- mit 52 Jastimmen einen deutlichen Zuspruch aus Reihen der Aktiven erhalten hat. Neu in den Vorstand aufgerückt ist Jan-Täve Albert, der zum Zugführer des zweiten Zuges gewählt wurde. Hier gab es mit Lothar Mell einen zweiten Kandidaten, der bei der geheimen Abstimmung mit 30:36-Stimmen knapp unterlegen war. Sönke Thomsen hatte sein Amt als Zugführer zur Verfügung gestellt. Die Führung der 1. Gruppe übernimmt Sebastian Hemsing von Kevin Kühl, der in der Ortswehr ebenfalls kürzertreten will, während Timo Möller die Führung der 3. Gruppe übernimmt von Jan-Täve Albert, der zum Zugführer aufgerückt ist. Neu in den Vorstand gewählt wurde zudem Mirco Busch, der von Sven Baumgarn den Posten des Kassenwarts übernimmt. Baumgarn wird stellvertretender Kassenwart. Die Kasse werden Jerome Kramkowski und Desiree Sörnsen prüfen.