Fehmarnsundbrücke: Vier Tage Stauchaos vorbei – ab heute frei Fahrt

Von: Andreas Höppner

Durch eine Baustelle auf der Fehmarnsundbrücke gab es vier Tage lang in beide Richtungen ein Stauchaos. Ab heute gibt es wieder freie Fahrt. © Lars Braesch

Die Bauarbeiten auf der Fehmarnsundbrücke konnten vorzeitig beendet werden. Damit ist das Stauchaos nach vier Tagen vorbei.

Höhepunkt in Sachen Wartezeiten am Donnerstagnachmittag.

Schienenersatzverkehr mit Buslinie X85 fährt wieder regulär.

Zwei neue Haltestellen eingerichtet: Großenbrode und Lensahn

Fehmarn – Vier Tage Stauchaos rund um die Fehmarnsundbrücke sollen ab heute vorerst der Vergangenheit angehören. Bereits am Donnerstagvormittag kündigte die Deutsche Bahn (DB) an, dass die Bauarbeiten, die am festlandseitigen Brückenübergang am Montag starteten, noch am Donnerstag beendet würden. „Damit sind wir schneller als geplant“, verkündete ein Bahnsprecher erleichtert.

Am Donnerstagnachmittag erlebte die staugeplagte Region noch einmal einen Höhepunkt in Sachen Wartezeiten vor der Fehmarnsundbrücke. In Richtung Norden waren es einmal mehr 90 Minuten zusätzlich, in Richtung Süden sogar 120 Minuten.

Wie die DB weiter mitteilte, gehe es nun wieder zweispurig und ohne Ampelschaltung über die Brücke. Und auch der Schienenersatzverkehr mit der Buslinie X85 zwischen Puttgarden und Lübeck soll ab heute wieder regulär abgewickelt werden.

In diesem Zusammenhang teilte die DB auf Nachfrage mit, dass die Busse der Linie X85 ab Sonntag (11. Juni) in Großenbrode die neue Haltestelle am Rathaus und in Lensahn den neu errichteten Haltepunkt an der Dieselstraße im Gewerbegebiet anfahren.