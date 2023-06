Stauwahnsinn am Fehmarnsund

Von: Andreas Höppner

Kurz vor Sonnenuntergang am Montag hat sich die angespannte Verkehrssituation auf der Fehmarnsundbrücke gelegt. Die Staus haben sich aufgelöst. © Andreas Höppner

Die Fehmarnsundbrücke wird in dieser Woche aufgrund einer Baustelle ein Nadelöhr bleiben. Es kommt zu langen Wartezeiten.

Zeitverluste von weit mehr als einer Stunde, mitunter auch 120 Minuten an der Tagesordnung.

Baustelle wurde eingekürzt.

Arbeiten eventuell am Donnerstagabend abgeschlossen.

Fehmarn – Die Fehmarnsundbrücke wird in dieser Woche ein Nadelöhr bleiben. Ab dem Vormittag bis in die Abendstunden hinein muss aufgrund einer einspurigen Verkehrsführung, geregelt per Ampelschaltung, mit längeren Staus auf beiden Seiten der Brücke gerechnet werden. Am Brückenübergang auf der Festlandseite werden derzeit die Vorbereitungen getroffen für den Austausch des Endquerträgers.

Am Montag ging tagsüber kaum etwas, Zeitverluste von weit mehr als einer Stunde, mitunter auch 120 Minuten, waren für die Verkehrsteilnehmer an der Tagesordnung. Erst gegen 21 Uhr entspannte sich die Lage. Gestern lief es dann zunächst etwas besser, doch ab Mittag waren vor allem in Richtung Norden, abends auch in Richtung Festland wieder rund 90 Minuten angesagt.

Eine Zumutung für den Regionalmanager

Regionalmanager Jürgen Zuch sprach von einer Zumutung und einem schlechten Baustellenmanagement der Deutschen Bahn (DB), die die Sanierung der Fehmarnsundbrücke bis Ende Mai 2025 abgeschlossen haben will. „Dass es nicht ohne Einschränkungen geht, ist klar, doch das muss alles besser organisiert werden“, wird er deutlich. Nach seinen Informationen habe die Ampel am ersten Tag nicht manuell geschaltet werden können. Das sei aber eigentlich das Ziel gewesen, um etwas flexibler auf das Verkehrsaufkommen reagieren zu können. Das sei mittlerweile aber behoben und auch die Länge des einspurigen Abschnitts eingekürzt worden, so Zuch nach Rücksprache mit der DB.

Eine positive Nachricht: Möglicherweise können die aktuell notwendigen Arbeiten bereits am Donnerstagabend abgeschlossen werden. Das habe ihm die zuständige Ingenieurin Grit Scholz am Dienstag telefonisch mitgeteilt, so Zuch. Die DB hatte im Vorwege ein Zeitfenster bis zum Sonntag (11. Juni) veranschlagt.

Zuch fordert besseres Baustellenmanagement

Zuch erwartet von der DB, dass sie in Zukunft größere Anstrengungen unternimmt, um endlich ein effektives Baustellenmanagement zu etablieren. „Die Fehmarnsundbrücke ist Teil der Festen Fehmarnbeltquerung“, das müsse man mal anerkennen und dann auch entsprechende Kräfte zur Verfügung stellen, fordert Zuch.

Sein sorgenvoller Blick richtet sich in dieser Hinsicht schon auf den September. Dann will die DB mit dem Tausch sämtlicher 80 Tragseile der Fehmarnsundbrücke starten – unter Einspurigkeit und Ampelschaltung. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Ursprünglich hatte die DB diese Maßnahme schon ab Juli durchziehen wollen, nach massiven Protesten aus der Region jedoch einen Rückzieher gemacht.

Genehmigung für Seiltausch nur bei funktionierendem Baustellenmanagement

Der für die Fehmarn und Großenbrode zuständige Regionalmanager ließ schon einmal durchblicken, dass die Stadt Fehmarn die verkehrsordnungsrechtliche Genehmigung für den Seiltausch nur erteile, wenn das Baustellenmanagement funktioniere.