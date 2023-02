Fehmarns Trauerbegleiter lassen die Menschen nicht im Stich

Von: Hans-Jörg Meckes

Das Team vom Verein Kinder auf Schmetterlingsflügeln kümmert sich in Burg um die Trauerbegleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen: Tara Gruel (v.l.), Sabine Hönemann, Ute Strohbehn, Angelika Holling, Koordinatorin Gabi Stienemeier-Goss und Stephan Perner. © Hans-Jörg Meckes

Der Verein Kinder auf Schmetterlingsflügeln bietet im April einen neuen Befähigungskurs für die Trauerarbeit an. Mitglieder der Gruppe auf Fehmarn geben dazu einen Einblick und verraten, was ihre Motivation ist, sich im Verein zu engagieren.

Fehmarn – Wenn in der eigenen Familie oder im Freundeskreis ein geliebter Mensch schwer erkrankt ist oder stirbt, dann stellt das für die Angehörigen das Leben komplett auf den Kopf. Gefühle wie Trauer, Angst, Wut oder Verzweiflung sind plötzlich da und lassen Betroffene oft hilflos und einsam werden. Der Verein Kinder auf Schmetterlingsflügeln aus Pansdorf bietet seit November eine Trauerambulanz an, bei der Angehörige mit ihrer Situation nicht allein gelassen werden und über ihre Gefühle sprechen können. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Teams auf Fehmarn hoffen in Zukunft auf weitere Mitglieder und sprechen über die eigene Motivation, in der Trauerarbeit aktiv zu sein.

Bereicherung, den Trauernden beizustehen

„Meine Motivation war die eigene Trauererfahrung in der Familie, ich hätte mir damals gewünscht, man hätte mir helfen können“, sagt Angelika Holling, die derzeit eine von neun Trauerbegleitern auf Fehmarn ist. Über einen Bericht in der Zeitung ist sie auf „Kinder mit Schmetterlingsflügeln“ aufmerksam geworden und hat sich im März vergangenen Jahres auf Fehmarn im Befähigungskurs ausbilden lassen. „Es ist eine schöne und interessante Aufgabe“, so Holling. Sie empfindet es als Bereicherung, den Kindern und Jugendlichen in ihrer Situation begleitend beizustehen. „Die Kinder und Jugendlichen kommen zu uns und reden viel über Trauer, aber wir lachen auch viel und spielen.“

Sabine Hönemann hat sich in der Trauerarbeit im Verein ausbilden lassen, weil sie findet, dass der Tod von vielen als ein Randthema gesehen wird. Wenn man jemanden frage, wie es auf einer Beerdigung war, dann sei es oft wie eine Mauer, auf die man stößt, empfindet Hönemann. Für sie sei es wichtig, dass Trauernden ein Raum gegeben wird, in dem sie sagen können, was sie denken. Beim Umgang mit den Trauernden sei Geduld wichtig: „Alles braucht seine Zeit, man muss gut zuhören. Viele sind zuerst verschlossen und fangen erst später an zu erzählen.“

Befähigungskurs für die Trauerarbeit Wer beim Verein Kinder auf Schmetterlingsflügeln ehrenamtlich Trauerbegleitung leisten möchte, besucht im April einen Befähigungskurs in Pansdorf. Der beginnt an einem Freitagnachmittag sowie den kompletten Sonnabend darauf und läuft insgesamt an sechs Wochenenden. Teilnehmer lernen in Theorie und Praxis, wie man mit Angehörigen umgeht, die Trauer erfahren. Kontakt für die Anmeldung kann mit den Koordinatoren Gabi Stienemeier-Goss und Stefan Paetz telefonisch unter 04504607370 oder per E-Mail an koordination@kasf.de aufgenommen werden. Im Internet ist der Verein auf der Seite kasf.de zu erreichen.

Tara Gruel leitet das Elterncafé und hat Psychologie studiert. Für sie ist es eine Bereicherung, wenn sie die Menschen in ihrer schwierigen Situation abholen kann. „Es wird geweint, es wird gelacht, aber es ist wundervoll.“ Jedes Mal gebe es ein anderes Thema, über das geredet wird, so auch in spielerischer Form beim Trauerscrabble.

Ute Strohbehn ist durch die Begegnung mit einer Freundin durch Zufall mit „Kinder auf Schmetterlingsflügeln“ in Kontakt gekommen. „Vor 26 Jahren habe ich durch einen Unfall meine Tochter verloren, damals hatte ich keinen, der mich begleitet hat.“ Es ist ihr wichtig, andere mit ihrer Trauer nicht allein zu lassen. „Wenn man so etwas durchmacht, wird es nie weg sein“, merkt Strohbehn an. Man könne aber lernen, damit besser zu leben.

Die Betroffenen bestimmen das Tempo

Viele im Team haben in ihrem eigenen Leben bereits Erfahrung mit dem Trauern gesammelt, aber mittlerweile selbst genug Abstand dazu gewonnen. Das sei wichtig, um selbst überhaupt jemanden, der trauert, begleiten zu können, sagt Gabi Stienemeier-Goss, die die Trauerarbeit im Verein koordiniert. „Es geht um die Trauernden, die zu uns kommen, wir geben ihnen den Raum und nicht uns selbst – sie bestimmen das Tempo.“ Jeder, der sich im Verein ehrenamtlich beteiligen möchte, sollte Zeit und Empathie mitbringen, betont Stienemeier-Goss. Die ehrenamtlichen Trauerbegleiter sollten im Team harmonieren und offen für andere Sichtweisen sein. Man könne sich die Trauerarbeit wie ein Tandem vorstellen. „Wir sind die, die hinten sitzen, deshalb heißt es Begleitung. Wir machen das, was der, den wir begleiten, zulässt“, drückt die gelernte Krankenschwester aus. Gruel fügt hinzu, dass es wichtig sei, die Trauerarbeit vom Privatleben zu trennen. „Die Frage ist, wie kann ich mich selbst abgrenzen, aber auch Gutes tun?“ Stephan Perner, der zur Gruppe in Heiligenhafen gehört und mit dem Team auf Fehmarn eng vernetzt ist, sagt, es sei wichtig, als Trauerbegleiter mit Ablehnung umgehen zu können. „Man muss akzeptieren können, wenn Trauernde einen nicht mögen.“

Wie lange die Trauernden zur Trauerbegleitung oder zur Trauerambulanz kommen, entscheiden sie selbst, sagt Stienemeier-Goss. Sie freue sich zwar, wenn sich die Betroffenen beim Verein verabschieden, „aber bei vielen Kindern ist es auch so, dass sie irgendwann einfach nicht mehr zu uns kommen, weil das Fußballspielen auf einmal wieder wichtiger wird. Wenn das der Fall ist“, weiß die Koordinatorin, „dann haben wir alles richtig gemacht“.