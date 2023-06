Fehmarns ausgezeichnete Häfen

Von: Peter Foth

Teilen

Der Seglerverein Lemkenhafen erhielt die Blaue Flagge bereits zum 34. Mal. Darüber freuen sich Ulla Prötel vom Ältestenrat und Kommodore Rudi Kremer (r.). Die Verleihungen vollzogen Tobias Waniecke, Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung, Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen und Holger Steinbock vom Deutschen Seglerverband (v.l.). © Peter Foth

In Heiligenhafen wurde die Blaue Umweltflagge an die Vertreter der Sportboothäfen aus Hamburg und Schleswig-Holstein vergeben. Zwei Auszeichnungen gingen nach Fehmarn.

Blaue Flagge ist ein Gütesiegel für Nachhaltigkeit.

Seglerverein Lemkenhafen erhält Blaue Flagge zum 34. Mal.

Hafen Orth mit 25. Auszeichnung.

Fehmarn/Heiligenhafen – Unter strahlend blauem Himmel konnte Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen im Café „O Marinheiro“ die Vertreter der Sportboothäfen aus Hamburg und Schleswig-Holstein zur Verleihung der Blauen Umweltflagge begrüßen.

Bereits seit 1987 wird diese Auszeichnung für besonders nachhaltige Sportboothäfen und Badestellen verliehen, und Nachhaltigkeit ist wichtiger denn je.

13 Häfen in Schleswig-Holstein haben die Blaue Umweltflagge

Die Laudatio wurde von Tobias Waniecke von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung gehalten, die jährlich im Auftrag der Foundation for Environmental Education diese Auszeichnung vergibt. Weltweit ist die Blaue Flagge ein Gütesiegel für Häfen und Badestellen, die Nachhaltigkeit großschreiben. Im Moment wird die Blaue Flagge in über 50 Ländern verliehen. In Deutschland gibt es 87 ausgezeichnete Häfen und 39 Badestellen, davon 13 Häfen in Schleswig-Holstein. Die Blaue Flagge steht für sauberes Wasser und Umweltbewusstsein. Die Träger der Fahne zeichnen sich durch eine gute Infrastruktur, einen guten Service und ein hohes Maß an Sicherheitsbewusstsein aus. Ein weiteres Kriterium ist das Umweltmanagement, das zeigt, wie Ressourcen geschont werden können. Zudem wird bei der Vergabe auf Aktivitäten zur Umweltbildung geachtet. All diese Kriterien müssen von jeder ausgezeichneten Stelle erfüllt werden.

Fehmarn gleich zwei Mal ausgezeichnet

Bereits zum 34. Mal wurde die Blaue Flagge an den Seglerverein Lemkenhafen übergeben, vertreten durch Kommodore Rudi Kremer und Ulla Prötel vom Ältestenrat.

Zum 25. Mal erhielt der Hafen Orth die Umweltauszeichnung. Zusätzlich zur Flagge gab es eine Plakette, die Geschäftsführer Klaus Osterkamp und Hans-Dieter Bannert, Prokurist der Hafen GmbH, entgegennahmen (v.l.). © Peter Foth

Für den Hafen Orth nahmen Geschäftsführer Klaus Osterkamp und Hans-Dieter Bannert, Prokurist der Hafen GmbH, die Umweltauszeichnung entgegen. Aus Anlass der 25. Vergabe gab es für den Hafen Orth zusätzlich eine Plakette. Wie Osterkamp betonte, helfe die Blaue Umweltflagge im Umgang mit dem geplanten Nationalpark Ostsee, von dem auch der Hafen Orth Einschränkungen erwarte. Jeder, der an der Küste unterwegs ist, wisse, dass der Nationalpark Ostsee für Aufsehen sorge. Für Osterkamp gebe es sinnvollere Möglichkeiten, den Umweltgedanken zu stärken, auch ohne einen Nationalpark. Er prophezeite, dass es keine Blauen Flaggen mehr geben werde, wenn der Nationalpark kommt, da es dann keine Häfen mehr gebe.

Für den Jachthafen Heiligenhafen, der in diesem Jahr zum 22. Mal die Blaue Umweltflagge erhielt, nahmen Tourismusleiter Eike Doyen und Hafenwart Thorsten Anders die Auszeichnung entgegen.

Der Möllner Motorbootclub freute sich ebenfalls über die Blaue Umweltflagge, die er zum 27. Mal erhielt. Der City-Sporthafen Hamburg konnte die Auszeichnung in diesem Jahr zum 28. Mal entgegennehmen. Weitere Auszeichnungen gingen an den Lübecker Motorbootclub und den Wassersportverein Mölln von 1925.

Ein Zeichen für das Umweltbewusstsein vieler Segler und Motorbootfahrer

In ihren Grußworten würdigten Holger Steinbock vom Deutschen Seglerverband und Wolfram Marek vom Motorsportverband Schleswig-Holstein die Bedeutung der Blauen Flagge für die Umwelt, sauberes Wasser und vorbildliche Häfen. Die Blaue Flagge sei auch ein Zeichen für das Umweltbewusstsein vieler Segler und Motorbootfahrer.