Fehmarnbelttunnel: Erstes Frachtschiff im Arbeitshafen Puttgarden entladen

Von: Andreas Höppner

Premiere im Arbeitshafen Puttgarden: Am Wochenende machte der niederländische Frachter „Lady Anneke“ fest mit 2500 Tonnen Schotter aus Norwegen für die Tunnelbaustelle. © Femern A/S

Der Arbeitshafen Puttgarden für den Fehmarnbelttunnel hat seinen Betrieb aufgenommen. Das erste Frachtschicht wurde entladen.

2500 Tonnen norwegischer Schotter lieferte „Lady Anneke“ ab.

Pendelfahrten zwischen dem dänischen und deutschem Arbeitshafen.

Stadt Fehmarn hat als Hafenbehörde den Arbeitshafen genehmigt.

Fehmarn – Der Arbeitshafen an der Tunnelbaustelle in Puttgarden ist in Betrieb gegangen. Am Sonnabend hat er mit dem Entladen des ersten Frachtschiffes seine Feuertaufe bestanden. Festgemacht an der 170 Meter langen Kaianlage hatte die mit 2500 Tonnen norwegischem Schotter beladene „Lady Anneke“.

„Das Material wird unter anderem für Arbeiten in der Baugrube für das zukünftige Tunnelportal benötigt“, so Denise Juchem, Pressesprecherin von Bauherr Femern A/S. In diesen Tagen wird bereits das nächste Frachtschiff im neuen Arbeitshafen erwartet, mindestens einmal in der Woche soll ein Frachtschiff in Puttgarden festmachen. Unter anderem sollen Zuschlagstoffe wie Zement oder Sand aus Norwegen und Dänemark geliefert werden. Auch Pendelfahrten für die Lieferung von Material zwischen dem deutschen und dem dänischen Arbeitshafen sind fest eingeplant.

Transporte von Baumaterial über die Insel sollen minimiert werden

Laut Femern A/S soll über den zehn Hektar großen Arbeitshafen ein Großteil des Baumaterials für die deutsche Tunnelbaustelle geliefert werden, um Transporte über die Insel zu minimieren und das Straßennetz zu schonen.

Sandaufspülung und Setzen der Spundwände erfolgt

Der Bau des Arbeitshafens in Puttgarden begann Ende 2021 mit dem Aufschütten der Steine und dem Bau der Rückhaltedämme. Bis zum Sommer 2022 erfolgten die Sandaufspülung und das Setzen der Spundwände für die Kaimauer, die im Herbst errichtet wurde. Die Stadt Fehmarn als Hafenbehörde hat schließlich in diesem Sommer den Betrieb des Arbeitshafens genehmigt.