Fehmarn: Zwei Festnahmen innerhalb weniger Stunden

Von: Andreas Höppner

Die Bundespolizei vollstreckte innerhalb von wenigen Stunden zwei Haftbefehle im Fährhafen Puttgarden. © Symbolbild dpa

Im Fährhafen Puttgarden auf Fehmarn vollstreckten Beamte der Bundespolizei innerhalb von wenigen Stunden zwei Haftbefehle.

37-jähriger Mann aus Bangladesch wegen Betruges gesucht.

Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I gegen einen 26-jährigen Rumänen.

Beide Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Fehmarn – Binnen weniger Stunden vollstreckten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der Binnengrenzfahndung am Freitag im Fährhafen Puttgarden zwei Haftbefehle. Das teilte die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Kiel am Montag mit. Zunächst wurde um 9.45 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Bangladesch als Reisender in einem international verkehrenden Linienbus auf der Fahrt von Stockholm nach Hamburg kontrolliert.

37-Jähriger konnte erforderliche Einreisedokumente nicht vorlegen

Da er die erforderlichen Einreisedokumente nicht vorlegen konnte, wurde er mit auf die Dienststelle genommen. Hier stellten die ermittelnden Beamten schließlich fest, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal den Mann per Haftbefehl suchte.

Mann konnte Geldstrafe nicht bezahlen

Demnach war er vom Amtsgericht Velbert wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro oder 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Streife der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rumäne wurde vor Ort verhaftet

Ebenfalls am Freitag, gegen 16.15 Uhr, geriet dann ein rumänischer Staatsangehöriger in den Fokus der Bundespolizei. Er war Beifahrer eines rumänischen Fahrzeugs. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 26-Jährige per Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I gesucht wurde. Der Mann sei vor Ort verhaftet und nach richterlicher Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt verbracht worden, teilte die Bundespolizei in ihrer Pressenotiz mit.