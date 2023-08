Fehmarn: Warten auf den Kitaplatz - Engpass und Lösungen

Von: Andreas Höppner

Noch sind im Gebäudetrakt der ehemaligen Schule in Puttgarden zwei Tagespflegegruppen untergebracht. Nach erfolgtem Umbau sollen hier zwei altersgemischte Gruppen einziehen. © Andreas Höppner

Kindergartenplatzmangel auf Fehmarn: Erfahren, warum Eltern trotz Rechtsanspruch oft keine Betreuung finden. Aktuelle Situation und Erweiterungspläne.

Fehmarn – Seit zehn Jahren haben Eltern für ihre Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Genauer gesagt: „Anspruch auf frühkindliche Förderung in Tageseinrichtung und in Kindertagespflege“. So steht es im Achten Buch des Sozialgesetzbuches. Doch Anspruch und Wirklichkeit sind oft zwei verschiedene Dinge. Auch auf Fehmarn.

Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres zum 1. August sind von 220 zur Verfügung stehenden Ü3-Plätzen nach Mitteilung der Stadt Fehmarn 206 besetzt. Auf den ersten Blick sind 14 Plätze frei, doch der Schein trügt, verschiedene Gruppen würden erst im Laufe des Kindergartenjahres volllaufen, berichtet Björn Maier, Fachbereichsleiter Allgemeine Verwaltung. Bei den U3-Plätzen gibt es bei 30 zur Verfügung stehenden Plätzen keine freien Kapazitäten, die für 75 Plätze ausgelegten altersgemischten Gruppen sind ebenfalls voll. In altersgemischten Gruppen werden in der Regel zehn Ü3- sowie fünf U3-Kinder betreut. In der Kindertagespflege sind aktuell acht Tagesmütter tätig, die jeweils fünf Kinder betreuen. In der Betreuungsliste aufgeführt sind ferner zwei Hortgruppen mit 15 Plätzen in Landkirchen und 16 Plätzen in Burg.

Geringe freie Kapazitäten im Bereich der Kitas gibt es laut Maier eigentlich nur noch in der Kita Gänsewiese in Petersdorf, die sich derzeit auf Leitungs- und Personalebene neu aufstellt. Hier sei aktuell eine altersgemischte Gruppe für 15 Kinder eröffnet worden, die sich aber auch schnell fülle. „Rechnerisch sind hier 15 Plätze belegt“, so Maier. In altersgemischten Gruppen werden Ü3-Kinder einfach und U3-Kinder aufgrund des höheren Betreuungsaufwands doppelt gezählt. Rein rechnerisch deckt eine altersgemischte Gruppe somit 20 Plätze ab.

Warteliste mit jeweils zwölf Ü3- und U3-Kindern

Abzuarbeiten hat die Stadt Fehmarn zurzeit eine Warteliste für jeweils zwölf Ü3- sowie U3-Kinder. Allerdings kann dieser Überhang nicht so schnell abgebaut werden, wie ursprünglich erhofft. Die Politik hat zwar bereits grünes Licht gegeben für die vorgesehene Erweiterung der Kita Kinderinsel, doch der Umbau der ehemaligen Schule in Puttgarden, in der zwei altersgemischte Gruppen einziehen und zwei Tagespflegegruppen ersetzen sollen, zieht sich hin. Gehofft hatte der Träger der Einrichtung, der Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes, zunächst auf den 1. August 2023, dann war von der Stadt Fehmarn der 1. Januar 2024 als realistisches Ziel angegeben worden, nun bringt Björn Maier eine Betriebsaufnahme zum zweiten Quartal 2024 ins Gespräch.

„Das überrascht mich, ich hatte gehofft, dass das schneller geht, lässt sich anscheinend aber wohl nicht ändern“, reagierte die Vorsitzende des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten, Marianne Unger (SPD), auf die weitere Verzögerung.

Erweiterungspläne anderer Kitas seien an sie noch nicht herangetragen worden, teilte Unger auf Nachfrage mit. So dürfte das Thema Kitaplätze in der ersten Sitzung des Ausschusses am 12. September höchstens eine Nebenrolle spielen. Allerdings ist in den kommenden Jahren zu erwarten, dass Kitaplätze ein Dauerthema bleiben werden. Davon geht auch Björn Maier aus, der auf die Planung neuer Baugebiete verweist. In Burg sind es die nördliche Reiterkoppel und das große Quartier an der Gorch-Fock-Straße, in Landkirchen ebenfalls zwei Baugebiete.