Fehmarn: Voll, voller, Jeckenparty

Von: Nicole Rochell, Reinhard Gamon

Da war was los. Die ausgehungerte Partymeute tanzte und feierte zu aktuellen Hits und Stimmungsliedern, bis es schon langsam wieder hell wurde. © Feuerwehr Burg

Nach zwei Jahren Coronapause ließen es die Fehmaraner und Gäste beim Inselkarneval auf Fehmarn ordentlich krachen.

Inselkarneval bis auf eine Ausnahme friedlich verlaufen.

Neuer Standort auf dem Parkplatz Osterstraße wurde gut angenommen.

Kinder hatten viel Spaß.

Fehmarn – Volles Haus. Pardon, Zelt. Am Sonnabend wurde gefeiert. Nachmittags die Kleinen, abends die Großen, und in beiden Fällen waren schöne Kostüme am Start.

Die Burger Wehr hatte zum Inselkarneval eingeladen, und die Fehmaraner folgten ihrem Ruf nur zu gern. Diesmal an einen anderen Standort. Raus aus der Burger Altstadt und rauf auf den Parkplatz Osterstraße. Da hatten die Kameraden der Burger Wehr doch ein wenig Bauchgrimmen. Ob die neue Feierstätte wohl angenommen würde? – Sie wurde.

Einen Strich unter die Bilanz mit genauer Auswertung der Feierei gilt es noch zu ziehen, aber so viel kann bereits gesagt werden: Der erste Inselkarneval nach zweijähriger Coronazwangspause war ein großer Erfolg. Einheimische und Gäste, Lütte und Erwachsene – sie alle ließen es am Sonnabend mal ordentlich krachen.

Wir haben nicht mit so vielen Gästen gerechne

„Wir haben nicht mit so vielen Gästen gerechnet. Es kamen wohl mehr Besucher als zu den damaligen Karnevalsveranstaltungen in der Burger Innenstadt“, so stellvertretender Wehrführer Hauke Nerl. Ob es nun am neuen Standort lag oder daran, dass die Menschen, klein und groß, nach der langen Zeit der Enthaltsamkeit durch die Pandemie zweifelsohne einen kräftigen Nachholbedarf hatten – es wurde gefeiert, als gäb‘s kein Morgen mehr.

Und bis auf eine Ausnahme, als es in den frühen Morgenstunden eine renitente Person gegeben habe, sodass die Polizei habe einschreiten müssen, soll das Fest fröhlich und friedlich verlaufen sein. Die Polizei wird ihre Bilanz noch ziehen.

Drei DJs sorgten im großen und kleineren Zelt für Stimmung

Drei DJs sorgten im großen und kleineren Zelt für Stimmung. Von aktuellen Chartstürmern bis hin zu Stimmungsliedern aus den närrischen Hochburgen – es wurde getanzt, gefeiert und gelacht, bis die Vöglein am nächsten Morgen zwitscherten.

Auch die kleinen gaben volle Pulle. Mit Tänzchen und Spielen kamen sie, wie hier beim Tauziehen, bestens gestimmt durch den vergnüglichen Nachmittag. © Reinhard Gamon

Hunderte Kinder hatten Spaß satt. Das Animationsteam im Festzelt nahm die Lütten unter seine Fittiche, und schon nahm das Getanze und Gehüpfe bei guter Mucke seinen Lauf. Die Kinder konnten unter Beweis stellen, dass sie es verstehen, mit einem Hula-

Hoop-Reifen umzugehen. Beim Tauziehen – es ging um die Ehre – siegten die Mädchen übrigens souverän. Die Stimmung war grandios, und die Freude über die schönen und fantasievollen Wesen, die der Ballonkünstler für die Lütten kreierte, ebenfalls. Pirat, Prinzessin, Fee und so manche Fantasiegestalt tummelten sich in der „Nachmittagsvorstellung“ im Festzelt. An Einfallsreichtum mangelte es auch den großen Jecken nicht, die sich ein paar Stunden später zum großen Maskenball verabredet hatten

.„Es war toll, die Stimmung war einmalig. Es passte einfach alles“, war am nächsten Tag von Besuchern des Inselkarnevals zu hören. Als sie denn ausgeschlafen hatten. Denn es war eine lange, eine richtig lange Narrennacht. Gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen machte die letzte Einsatzkraft das Licht aus.