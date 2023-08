Fehmarn-Tafel kämpft: Leere Regale und steigende Bedürftigkeit

Von: Nicola Krüger

Tafelchefin Angelika Fleth vor den leeren Regalen der Fehmarn-Tafel. Hier soll morgen die Ausgabe für über 470 Bedürftige erfolgen. © Nicola Krüger

Fehmarn-Tafel in Not: Leere Regale und steigende Bedürftigkeit belasten Versorgung.

Fehmarn – Die Fehmarn-Tafel schlägt Alarm: In den vergangenen Wochen konnte die Versorgung bedürftiger Menschen auf Fehmarn nicht vollständig sichergestellt werden. Das berichtet Angelika Fleth, Vorsitzende des Vereins. Schon in der Vergangenheit kam es zeitweise vor, dass kurz vor der Ausgabe nur noch wenige oder gar keine Artikel in den Regalen zu finden waren, berichtet die Fehmaranerin. Daraufhin richtete sie sich bei Facebook an die Einheimischen: „Leere Regale sind das Schlimmste, was passieren kann. Morgen ist Tafel-Dienstag und das Kühlregal für Milch, Eier, Sahne, Joghurt, Käse, Wurst- und Fleischwaren ist leer“, schrieb sie bereits Ende Juli in den sozialen Netzwerken. An der Situation habe sich bisher nichts geändert, so Fleth.

Wenn es drauf ankommt, dann sind die Fehmaraner da und helfen

Obwohl ihr Hilferuf auf Facebook viel Resonanz erzeugte, tritt das Problem jede Woche aufs Neue auf. „Wenn es drauf ankommt, dann sind die Fehmaraner da und helfen. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir alle haben weniger Geld im Portemonnaie. Auch die Supermärkte bestellen nicht mehr so viel wie früher. Das merken wir deutlich“. Vor allem mangelt es jeden Dienstag an Frischprodukten wie Milch, Eiern oder Fleisch, so Fleth. Einen Großteil der Waren, die die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter Woche für Woche anbieten, holt sie sogar gemeinsam mit ihrem Mann auf eigene Faust von anderen Tafeln ab, beispielsweise aus Heiligenhafen, Bad Segeberg und Neumünster oder auch von der Tafel-Zentrale.

„Das wäre gar nicht möglich, wenn meine Familie, explizit mein Mann, nicht so hinter mir stehen würden“, so Fleth. Viele würden nur das Ehrenamt sehen, doch tatsächlich sei die Arbeit für die Tafel fast ein Fulltime-Job, erklärt sie.

An den Montagen füllen sich die Regale, denn dann sind die Tafel-Ehrenamtlichen auf der Insel unterwegs und fahren die Supermärkte an. Sie sind im Einsatz, um Lebensmittel zu retten, die nicht mehr verkauft werden würden. Doch auch diese Produkte werden zunehmend weniger abgegeben. Wo früher bereits Artikel aufgrund beschädigter Umkartons bei den Tafeln landeten, werden solche Artikel heutzutage zu reduzierten Preisen angeboten. „Und die Menschen kaufen es natürlich, auch aufgrund der Inflation. Das war vor vielleicht drei Jahren noch anders“, berichtet die Tafelchefin.

Während die zur Verfügung gestellten Waren immer weniger werden, steigt die Zahl der Bedürftigen kontinuierlich.

Die Tafel ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation und auf Spenden angewiesen. Um die Fehmarn-Tafel bei ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen, haben Supermärkte wie Lidl und Rewe Spendenboxen aufgestellt, in denen Kunden nach ihrem Einkauf nicht verderbliche Lebensmittel hinterlassen können. Allerdings berichtet Angelika Fleth, dass diese Boxen auf der Insel nicht besonders gut angenommen werden. Zusätzlich hat die Stadt Fehmarn im Rathaus eine Abgabestelle für Lebensmittel eingerichtet, ausgestattet mit Regalen und einem Kühlschrank. Hier können zu den Öffnungszeiten auch verderbliche Lebensmittel wie Milch oder Fleisch abgegeben werden.

In der blauen Box in der Sahrensdorfer Straße 63 können rund um die Uhr Lebensmittel verstaut werden. © Nicola Krüger

Darüber hinaus hat das Team der Fehmarn-Tafel kürzlich vor ihrem Standort in der Sahrensdorfer Straße 63 eine große blaue Spendenbox aufgestellt. Dort können Einheimische und auch Gäste, die vor ihrer Abreise Lebensmittel abzugeben haben, rund um die Uhr Spenden ablegen. Eine kleine Kühltasche ist vorhanden.

Weitere Boxen sind bereits bestellt und sollen bald auf den Campingplätzen in Wallnau und Wulfen sowie an der Alten Schule in Petersdorf und im Café liebevoll aufgestellt werden.

Das Team um Angelika Fleth ist natürlich auch für spontane Spenden dankbar.

Kein seltener Anblick: Die Theke für Fleisch, Milch und Eier ist oft leer. © Nicola Krüger

Doch auch wenn jede Spende dringend benötigt und dankend angenommen wird, bittet Angelika Fleth darum, keine Lebensmittel- oder Sachspenden einfach auf dem Tafelgelände abzustellen. Vor allem größere und sperrige Gegenstände sollten vorab angemeldet werden.

Fahrer werden dringend gesucht

Alle Spender werden daher gebeten, vorab Kontakt unter 01737589928 aufzunehmen. Wer sich persönlich einbringen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen. Aktuell sucht die Fehmarn-Tafel dringend Fahrer, die die Lebensmittel auch vom Festland abholen.