Fehmarn: SUP und Wingfoil voll im Trend

Von: Andreas Höppner

Beim Technical Beach Race kann es auch mal ganz eng zugehen, wo nur wenige Zentimeter über Sieg oder Niederlage entscheiden. © FT-Archiv

Beim dreitägigen SUP- und Wingfoil-Festival auf Fehmarn wird zum zehnten Mal die deutsche Meisterschaft im SUP ausgefahren. 2024 wollen die Wingfoiler von Schönberg aus auf die Insel wechseln.

Packende Rennen und chilliges Partywochenende am Südstrand.

Sichtungswettkampf für das deutsche SUP-Nationalteam.

Einsteiger- und Schnupperkurse für Stand-up-Paddling und Wingfoilen.

Fehmarn – Am Freitag (4. August) geht‘s los, dann geht am Südstrand in Burgtiefe das große dreitägige SUP- und Wingfoil-Festival über die Bühne. Es ist ein beliebtes Stelldichein der SUP-Profis und Freizeitsportler, die ebenso wie die Wingfoiler spannenden Rennen entgegenfiebern, aber auch ein chilliges Partywochenende erleben wollen.

Festival ist der wichtigste nationale SUP-Wettkampf

Bereits zum zehnten Mal in Folge finden im Rahmen des SUP- und Wingfoil-Festivals die deutschen Meisterschaften im Technical Beach Race statt. Seit fünf Jahren wird auch das Long Distance Race mit Deutschlands besten SUP-Athleten auf dem Meer ausgefahren. Damit ist das Festival der wichtigste nationale SUP-Wettkampf. Die besten deutschen SUP-Damen und -Herren treten gegeneinander an, um sich die begehrten Titel zu sichern. Zudem sind die Rennen wichtige Sichtungswettkämpfe für die Auswahl des deutschen SUP-Nationalteams.

Sämtliche drei Tage sind Racetage. Das Sprint Race wird am Freitag ausgefahren, die Austragung der beiden anderen Wettbewerbe (Technical Beach Race und Long Distance Race) werden nach Angaben des Veranstalters den Wetterbedingungen angepasst.

Long Distance Race wird zum Großteil mit Rückenwind gefahren

Beim Sprint Race müssen die Teilnehmer einen Kurs von maximal 500 Metern absolvieren, beim Technical Beach Race geht es über einen mit Tonnen ausgelegten Parcours von zwei bis drei Kilometern Länge, beim Long Distance Race beträgt die Streckenlänge zehn bis 14 Kilometer, wobei das Rennen als sogenannter Downwinder gefahren wird, also zum Großteil mit Rückenwind. Neben diesen offiziellen Wettkämpfen gibt es laufend Einsteiger- und Schnupperkurse, bei denen das Stand-up-Paddling erlernt oder auch erste Fun Races gefahren werden können.

Deutsche Meisterschaft im Wingfoilen kommt 2024 nach Fehmarn

Ähnlich geht es auch beim Wingfoilen zu. Die Sportart liegt voll im Trend, mittlerweile gibt es ebenfalls deutsche Meisterschaften, die in diesem Jahr vom 18. bis zum 20. August noch am Schönberger Strand ausgetragen werden, im kommenden Jahr aber nach Fehmarn wechseln wollen. Der Tourismusausschuss hatte unlängst seine Zustimmung gegeben (wir berichteten).

Wer sich fürs Wingfoilen interessiert, kommt an diesem Wochenende auf Fehmarn vorbei und hat neben der Teilnahme an verschiedenen Wettkämpfen auch die Möglichkeit, sich über die neuesten Materialentwicklungen aus den verschiedenen Markenlagern zu informieren.

Am Freitag und Sonnabend klingen die Festivaltage jeweils mit einer großen Party aus.