Fehmarn: Spielplatz Ost und Boulebahn in Burgtiefe werden bis Mai erneuert

Von: Lars Braesch

So soll der Spielplatz Ost unter dem Thema „Unter dem Meer“ einmal aussehen. Links ist eine Kletterflunder geplant, ein Backtisch in Bootsform (M.) sowie ein begehbarer Seestern. © Mathias.Kuklik

In Burgtiefe sollen der Spielplatz Ost und die Boulebahn bis voraussichtlich Mai grundlegend erneuert werden. Auf rund 470000 Euro belaufen sich die Kosten.

Stadt Fehmarn trägt ein Drittel der Kosten.

Tierwelt der Ostsee ist Thema auf dem Spielplatz Ost.

Boulebahn soll nach Erneuerung vier Teams gleichzeitig aufnehmen können.

Fehmarn – In Burgtiefe geht es weiter voran. Der Spielplatz Ost unter dem Thema „Unter dem Meer“ und die Boulebahn sollen bis voraussichtlich Mai im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Arne-Jacobsen-Siedlung Burgtiefe“ grundlegend erneuert werden. Das teilte die BIG-Städtebau als Sanierungsträger am Mittwoch in einer Pressenotiz mit. Den Zuschlag für die Bauleistungen hat die Firma Wilhelm Sievers aus Jevenstedt erhalten. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 470000 Euro.

Die Maßnahmen werden im Sanierungsgebiet „Burgtiefe, Fehmarn“ durch Mittel der Städtebauförderung finanziert, wobei die Stadt Fehmarn ein Drittel der Kosten trägt, während die anderen beiden Drittel von Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt werden.

Planungen beim Spielplatz gehen auf öffentlichen Beteiligungsprozess zurück

Die Planungen für den Spielplatz „Unter dem Meer“ gehen auf einen umfangreichen öffentlichen Beteiligungsprozess zur Umgestaltung aller Spiel- und Freizeitanlagen entlang der Südstrandpromenade zurück. Der Spielplatz ist thematisch auf die ostseeregionale Tierwelt des Meeres ausgerichtet und verfügt über eine Vielzahl überdimensionierter und begehbarer Meeresbewohner wie Seestern, Flunder, Ostseewurm und Sprotte. Rutschen, Schaukeln und Kletternetze ergänzen das Angebot, während auf einem Backtisch in Bootsform Sandkunstwerke von Meeresbewohnern erschaffen werden können. Zudem gibt es mehrere Sitzgelegenheiten sowie eine erhöhte Holzplattform, die auch für Rollstuhlfahrer zugänglich ist und einen weiten Blick über die Ostsee per Seefernrohr ermöglicht. Der Spielplatz richtet sich an die jüngsten Kinder.

Die Kletterflunder. Auf ihr werden die Kinder mit Sicherheit viel Spaß haben. © BIG Städtebau

Die Boulebahn bleibt an ihrem derzeitigen Standort in direkter Nachbarschaft zum Strandhotel Bene. Die Bahn wird erweitert, um vier Spielteams gleichzeitig aufnehmen zu können, und mit passender Beleuchtung auch in den Abendstunden nutzbar zu sein.

Zum Verweilen und Picknicken

Längs der Promenade sind zudem weitere Sitzgelegenheiten zum Verweilen und Picknicken sowie neu angelegte Heckenstrukturen und Fahrradständer geplant.

„Drachenwiese“ soll umgestaltet werden

In einem weiteren Bauabschnitt soll die Umgestaltung der „Drachenwiese“ zu einem Sport- und Aktivband erfolgen, sobald die Bauarbeiten an den anderen Projekten abgeschlossen sind. Bekanntlich konnten die Spielplätze im westlichen Bereich „Auf hoher See“ und „De Fischer un sine Fru“ im Oktober 2022 feierlich eingeweiht werden (wir berichteten).