Fehmarn: Spatenstich für vierspurigen B207-Ausbau erfolgt

Von: Nicola Krüger

DEGES-Bereichsleiter Bernd Rothe, Minister Claus Ruhe Madsen und Daniela Kluckert, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, setzten am Freitag den ersten Spatenstich. © Nicola Krüger

Europäisches Infrastrukturprojekt: B207-Ausbau für Fehmarnbeltquerung gestartet - kürzere Reisezeiten, grenzüberschreitende Verbindung.

100 Gäste aus Politik und Wirtschaft beim Spatenstich auf Fehmarn.

Abschnitt Puttgarden der erste in der Bauabfolge.

Vierspuriger Ausbau der B207 soll 2028 abgeschlossen sein.

Fehmarn – Am Freitag fiel der Startschuss für den vierspurigen Ausbau der B207 zwischen Heiligenhafen-Ost und Puttgarden im Zuge der Festen Fehmarnbeltquerung. Ein Bauprojekt, das Claus Ruhe Madsen, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (CDU), als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte Europas bezeichnete. Es waren rund 100 Gäste aus Politik und Wirtschaft erschienen, um den symbolischen Spatenstich in Puttgarden von Daniela Kluckert (FDP), Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, Claus Ruhe Madsen, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (CDU) sowie DEGES-Bereichsleiter Bernd Rothe zu verfolgen.

Bereits Mitte 2021 wurde Baurecht für den Ausbau des 16 Kilometer langen Streckenabschnitt erteilt, jetzt sollen am Bauabschnitt der zukünftigen Anschlussstelle Puttgarden die ersten Überführungsbauwerke entstehen. Der Abschnitt Puttgarden ist der erste in der Bauabfolge.

Deutschland müsse in Sachen Hinterlandanbindung nachlegen

Daniela Kluckert betonte, dass dies ein großer Tag für die Region und ganz Deutschland sei. Dänemark habe gut vorgelegt, nun sei es an der Zeit, dass Deutschland nachlege: „Der Bund schafft mit dem 16 Kilometer langen Ausbau der B 207 eine leistungsfähige Hinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung. Dieses Verkehrsprojekt ist Teil der sogenannten Vogelfluglinie zwischen Kontinentaleuropa und den nordischen Ländern, die nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen eine der leistungsstärksten Transportachsen von und nach Skandinavien sein wird. Die Reisezeit wird sich durch die neue Verbindung erheblich verkürzen.“ Der Ausbau bündele die Fernverkehre auf der Bundesstraße, führe zu einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit und einer Verbesserung der Verkehrssicherheit. In Berlin sei viel über dieses Projekt gesprochen worden, sagte sie, immerhin „investiert der Bund hier 224 Millionen Euro für eine gemeinsame europäische Zukunft“. An der Höhe der Summe der Investition sei die Wichtigkeit zu erkennen.

Die neue Route, auf der die B 207 ein wichtiger Abschnitt ist, wird Menschen, Wirtschaft und Kulturen weiter zusammenführen.

Claus Ruhe verwies auf die Bedeutung des Projekts über die Region hinaus: „Die neue Route, auf der die B 207 ein wichtiger Abschnitt ist, wird Menschen, Wirtschaft und Kulturen weiter zusammenführen.“

Der Minister appellierte an die Bürger, Verständnis für Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten aufzubringen. Jede Verbesserung oder Neuerung sei ein Stück weit auch immer mit Ärger verbunden. Demnach hätte es schon vor 60 Jahren vor dem Bau der Fehmarnsundbrücke Proteste und Unmut gegeben. Heute sei die Brücke ein Wahrzeichen, so der Minister und weiter: „Ich glaube, wenn wir die Brücke heute wieder wegnehmen würden, dann wäre es ein ähnlicher Zustand. Lasst uns einfach die Möglichkeiten nutzen und optimistisch sein.“

Avendorf, Bannesdorf und Burg folgen

DEGES-Bereichsleiter Bernd Rothe bedankte sich ebenfalls bei den Fehmaranern und Ostholsteinern für ihre aktive Mitwirkung im Lauf der Planungen. „Wir haben viele Gespräche geführt und sind oft auf der Insel zu Gast, um über den jeweils neuesten Stand der Planungen zu informieren. Wir tun dies in der tiefen Überzeugung, dass wir ein Mammutprojekt wie dieses nur erfolgreich umsetzen können, wenn wir die Menschen mitnehmen.“ Diese Transparenz sicherte er auch für die weiteren Arbeiten zu.

Bürgermeister Jörg Weber (3.v.l.) und Peer Knöfler (CDU, 2.v.r.), Großenbrodes Bürgermeister, waren beim ersten Spatenstich zum vierspurigen Ausbau der B 207 dabei. © Nicola Krüger

Im kommenden Jahr werden die Arbeiten im Bereich Avendorf und Bannesdorf aufgenommen, auch dort werden neue Anschlussstellen entstehen. Nachfolgend ist dann der Abschnitt im Bereich Burg an der Reihe, bevor als Letztes mit dem Streckenbau auf dem Festland begonnen werden wird.

2028 soll nach den Plänen der DEGES der Ausbau abgeschlossen und für den Verkehr freigegeben sein. Parallel dazu entstehen der Fehmarnbelttunnel unter Regie von Femern A/S sowie unter Federführung der Deutschen Bahn die Fehmarnsundquerung und die Hinterlandanbindung Schiene bis nach Lübeck.