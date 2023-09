Fehmarn schrammt ganz knapp am Schiffsunglück vorbei

Von: Lars Braesch

Auf dem Radarbild deutlich zu erkennen: Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 4“ (grün, l.) fährt ins das Sperrgebiet (gelbes Quadrat) und wäre dabei beinahe mit dem Baggerschiff „Manta“ (grün, M.) kollidiert. © Privat

Kreuzfahrtschiff ‚Mein Schiff 4‘ entging knapp einer Kollision im Sperrgebiet im Fehmarnbelt. Kreuzfahrtschiff fuhr in das südliche Tunnelbaufeld des Fehmarnbelttunnels.

Sicherheitsabstand zum Baggerschiff eine halbe Seemeile (926 Meter).

„Mein Schiff 4“ passiert Baggerschiff in 150 Metern.

Vorfall soll untersucht werden.

Fehmarn – Die Insel ist am Dienstagabend knapp an einer der größten Schiffskatastrophen vorbeigeschrammt. „Das Kreuzfahrtschiff ‚Mein Schiff 4‘ ist gegen 22 Uhr in das als Sperrgebiet gekennzeichnete südliche Tunnelbaufeld des Fehmarnbelttunnels eingefahren“, erklärte Johannes Wasmuth, Scandlines-Hafenkapitän in Puttgarden. Dabei sei das Kreuzfahrtschiff beinahe mit dem dort arbeitenden Baggerschiff „Manta“ kollidiert. Aus Kiel war die „Mein Schiff 4“ mit 2586 Passagieren und 917 Besatzungsmitgliedern ausgelaufen und in Richtung Gdingen (Danzig/Polen) unterwegs.

Das Tunnelbaufeld ist mit gelben Tonnen gekennzeichnet, die zusätzlich noch ein Signal aussenden

„Das Tunnelbaufeld ist mit gelben Tonnen gekennzeichnet, die zusätzlich noch ein Signal aussenden. Damit ist das Baufeld auch auf dem Radar gut erkennbar“, so der Hafenkapitän. Zusätzlich gelte um das Baggerschiff ein Sicherheitsradius von einer halben Seemeile (926 Meter). Ebenfalls gäbe es Wachschiffe, die die Sperrgebiete bewachen. Das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff hat das Baggerschiff laut Wasmuth in einer Entfernung von 150 Metern mit zehn Knoten (18,52 km/h) passiert. „Hätte das Baggerschiff mit seiner Schaufel die ‚Mein Schiff 4‘ erwischt, hätten wir vor Fehmarn Verhältnisse gehabt, wie beim Unglück der ‚Costa Concordia‘ 2013 vor der Insel Giglio im Mittelmeer“, schätzt der Hafenkapitän. Im Planfeststellungsverfahren zum Fehmarnbelttunnel und bei der Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sei auf die Unfallgefahren durch die Tunnelbaustelle hingewiesen worden. „Unsere Bedenken waren berechtigt, jedoch wurden wir müde belächelt“, so Wasmuth.

Schiffe müssen sich anmelden

Bei der Fahrt durch den Fehmarnbelt müsse sich das Schiff bei der Verkehrszentrale in Travemünde anmelden. „Es wird der Zielhafen abgefragt, der Tiefgang und ob sich die Schiffsführung die nötigen Informationen über das Gebiet besorgt hat. Wenn dies bestätigt wird, genehmigt die Verkehrszentrale die Weiterfahrt, ansonsten erfolgt ein Update“, beschrieb der Kapitän das Prozedere. Die Schiffsführung der „Mein Schiff 4“ habe bestätigt, mit den Gegebenheiten im Seegebiet Fehmarnbelt vertraut zu sein. In ein Sperrgebiet dürfen nur berechtige Arbeitsschiffe einfahren sowie Seenotfälle. „Hier hat alles versagt. Die Schiffsführung und die Überwachung des Sperrgebietes sowie alle Sicherheitsmechanismen“, klagt Wasmuth an.

Das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee in Stralsund reagierte am Mittwoch bis zum Redaktionsschluss nicht auf die mehrfache FT-Nachfrage.

Wir können bestätigen, dass es am Dienstagabend zu einem Zwischenfall in einem unserer Arbeitsbereiche gekommen is

„Wir können bestätigen, dass es am Dienstagabend zu einem Zwischenfall in einem unserer Arbeitsbereiche gekommen ist. Es wurde niemand verletzt. Der Vorfall wird nun von allen beteiligten Parteien untersucht“, teilte Anne Feindt von der dänischen Planungsgesellschaft Femern A/S am MIttwochnachmittag mit.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in diesem engen Fahrtgebiet sind die Passierabstände dort häufig geringer als auf offener See

„Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in diesem engen Fahrtgebiet sind die Passierabstände dort häufig geringer als auf offener See. Die Abstände, die die ‚Mein Schiff 4‘ diesen Bereich zu anderen Seefahrzeugen eingehalten hat, haben zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für das Schiff, Gäste oder die Besatzung dargestellt“, erklärte „Mein Schiff“-Pressesprecherin Daniela Hensel. Der sichere Schiffsbetrieb für Gäste und Crew sei durch umfangreiche Maßnahmen zur Risikoeinschätzung an Bord zu jederzeit gewährleistet. Die Kreuzfahrtgesellschaft TUI Cruises habe bislang keine Kenntnis von einem offiziellen Verfahren. „Sollten dazu Ermittlungen stattfinden, würde Mein Schiff diese selbstverständlich in vollem Umfang unterstützen“, so die Pressesprecherin.