Fehmarn: Schonzeit für den Aal

Von: Lars Braesch

Teilen

Der Fischereirat der Europäischen Union beschloss am Dienstag eine sechsmonatige Schonzeit für den Europäischen Aal. Fehmarns Fischer wären sehr davon betroffen, wenn die Schonzeit ab Juli greifen würde. © Reinhard Gamon

Bei der Sitzung des EU-Fischereirates war der Geschäftsführer der Fischergenossenschaft Fehmarn, Benjamin Schmöde, live dabei. Der Europäische Aal soll in der Ostsee für sechs Monate geschont werden.

Freizeitfischerei auf Aal wird gänzlich verboten.

20 Berufsfischer von Lübeck bis Fehmarn fischen regelmäßig in der Lübecker Bucht.

Gutes Aaljahr mit rund 15 Tonnen in Ostholstein.

Fehmarn – Der Geschäftsführer der Fischergenossenschaft Fehmarn, Benjamin Schmöde, war in Brüssel live dabei. Am Dienstag beschloss der Fischereirat der Europäischen Union (EU) eine Verordnung über die Fangquoten für die Fischerei in der Nordsee und weitere Meeresgewässer ab 2023. Ebenfalls legten die EU-Fischereiminister eine Schonzeit für den Europäischen Aal von sechs Monaten fest. Für die Ostsee soll der Aal von Oktober bis Dezember geschont werden. Die weiteren drei Monate könne jeder Mitgliedstaat selbst festlegen. Die Freizeitfischerei auf Aal wird gänzlich verboten, so der Fischereirat.

Aal vom Aussterben bedroht

Der Europäische Aal hat den Status „vom Aussterben bedroht“. „Ich hoffe, dass die drei Monate von Januar bis März hinten angehangen werden. Eine Schonzeit von Juli bis August würde die sechs Berufsfischer und die vielen Nebenerwerbsfischer auf Fehmarn sehr hart treffen“, erklärte Benjamin Schmöde.

Doch auch die Kollegen auf dem Festland seien betroffen. 20 Berufsfischer von Lübeck bis Fehmarn würden in der Lübecker Bucht regelmäßig fischen. „Den Aal vermarkten die Fischer eigenverantwortlich. Wir hatten mit rund 15 Tonnen ein gutes Aaljahr in Ostholstein“, bilanzierte Schmöde.

Der Geschäftsführer sorgt sich auch um den Aalbesatz, da der Glasaalfang für den menschlichen Verkehr zwar eingeschränkt wurde, jedoch nicht gänzlich verboten wurde. Glasaale gelten in Südeuropa als Delikatesse.

Mit unerwarteten Fußnoten in der Verordnung, dafür sei die EU gerade in der Fischerei bekannt, rechnet Schmöde nicht.

Wann die Verordnung genau in Kraft tritt, ist unklar. „Das Ganze muss noch durch den Juristischen Rat“, teilte Jana Ohlhoff vom Landeslandwirtschaftsministerium am Dienstag mit. Ohlhoff geht von Anfang 2023 aus.

Die Situation der Fischerei an der Ostsee ist sowieso schon herausfordernd genug.

„Die Situation der Fischerei an der Ostsee ist sowieso schon herausfordernd genug. Die Beschränkung der Aalfischerei erschwert die Situation unserer Fischerinnen und Fischer daher zusätzlich. Da der Beschluss den Mitgliedsstaaten noch gewisse Spielräume für die Festlegung der genauen Zeiten des Fangverbots für die Berufsfischerei einräumt, werden wir uns als Landesregierung bei notwendigen Bund-Länder-Absprachen dafür einsetzen, einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Schutz und Nutzung zu finden“, sagte Landwirtschaftminister Werner Schwarz.

Begrenzte Möglichkeiten für den Fang von Glasaalen und damit für die Fortführung von Besatz seien auch in Zukunft möglich. „Das begrüße ich ausdrücklich. Somit werden wir voraussichtlich das langjährige Engagement zur Bestandserhaltung des Aals in unseren Gewässern fortführen können“, so der Minister.

Der Ministerrat nimmt das Ende der Aalfischerei in Schleswig-Holstein in Kauf.

Zum Beschluss äußerte sich am Dienstag auch der schleswig-holsteinische Europaabgeordnetete und einziges deutsches Vollmitglied im Fischereiausschuss des Europaparlaments, Niclas Herbst, in einer Pressenotiz:

„Die Entscheidung, die Schonzeit auf sechs Monate zu verlängern, hat immense Konsequenzen für die Aalfischerei in Schleswig-Holstein. Sie ist nicht verhältnismäßig und bestraft diejenigen, die sich seit Jahren engagiert für den Aalschutz an Schleswig-Holsteins Küsten einsetzen. Der Ministerrat nimmt das Ende der Aalfischerei in Schleswig-Holstein in Kauf. Der Rückgang des Aalbestands hat vor allem auch mit Umweltfaktoren wie der starken Zunahme der Kormoranpopulation in Europa zu tun. Sie fressen pro Tier täglich mehrere Kilogramm Fisch. Unsere Fischer im Land entnehmen hingegen nur geringe Mengen, um ihre Existenz zu sichern. Die ist nun gefährdet. Die Kommission muss jetzt gemeinsam mit den Mitgliedsländern den Fischern so unter die Arme greifen, dass sie kostendeckend ihren Lebensunterhalt bestreiten können.“