Fehmarn: Rekordteilnehmerzahl beim Oldtimer-Treffen

Von: Eckhard Kretschmer

Über 600 Fahrzeuge nahmen am Oldtimertreffen auf Fehmarn teil. © Eckhard Kretschmer

Das Fehmarn Oldtimertreffen 2023 brach Rekorde mit 600 Fahrzeugen und einem Glanz der Automobilgeschichte, unterstützt von dänischen Enthusiasten.

Rekordbeteiligung von 600 Fahrzeugen beim Fehmarn Oldtimertreffen 2023.

Dänische Enthusiasten und Scandlines trugen zum Erfolg bei.

Vielseitige Schätze und eine glanzvolle Ausfahrt begeisterten die Besucher.

Fehmarn – Das inzwischen traditionelle Treffen der Oldtimer-Freunde im September auf der Insel Fehmarn hat am Sonnabend die Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre deutlich übertroffen. Ungefähr 600 Fahrzeuge, so der Veranstalter, seien in diesem Jahr eingetroffen und in der Innenstadt von Burg ausgestellt. Das hätte es noch nie gegeben, und mehr wäre wahrscheinlich auch nicht machbar, denn man könne die Stadt schlicht nicht größer machen als sie ist.

Komplettes Deck eines Fährschiffes gesponsort

Einen Anteil an diesem Erfolg haben mit Sicherheit die Mitglieder des Lolland-Falsters Veteran Klub, die die Zahl der teilnehmenden dänischen Fahrer in diesem Jahr verdoppeln konnten. Dies wurde auch dadurch möglich, dass die Reederei Scandlines ein komplettes Deck eines Fährschiffes sponsorte und so den Transport der wertvollen alten Fahrzeuge kostenneutral ermöglichte.

Während in der Niendorfer Straße und entlang des Fahrradweges am Marktplatz Traktoren, Schlepper und Reisebusse zu bestaunen waren, zog sich die Ausstellung wertvoller Schätze der Automobilgeschichte vom Pfannkuchenhaus in der Bahnhofstraße bis hinter die Doppeleiche in der Breiten Straße.

Zahlreiche Exoten galt es zu bestaunen

Zahlreiche Exoten galt es zu bestaunen. So beispielsweise einen weißen Triumpf T7, der lediglich vier Jahre gelaufen war, bevor er in einer Scheune verschwand. Seinen Dornröschenschlaf beendete man erst 50 Jahre später. Heute ist er ein Schmuckstück des Oldtimertreffens.

Auch Campingfahrzeuge konnte man bestaunen. So einen Wohnaufbau auf einem VW Golf, eine „Ente“ mit Wohnanhänger, einige VW Busse, von denen ein farbenfroher T2 einen Pokal erhielt, denn, so Moderator Rathjen, nicht nur der Teppich des im „Krümel Monster Look“ ausgebauten Gefährts sei blau, sondern sogar der Teppich der inkludierten Hundebox.

Ein echter Luxus des Audi 60L von 1971 waren seinerzeit die beheizbare Heckscheibe und die Tatsache, dass auch für die Fahrgäste auf der Rückbank Aschenbecher verbaut waren. Das Modell ist selten, doch waren zwei Exemplare beim 15. Fehmarn Oldtimertreffen dabei.

Eine stilechte Kulisse hatten Angelika und Peter auf dem Burger Marktplatz aufgebaut. Zwei Chevrolets aus dem Baujahr 1931 standen nebeneinander. Davor auf einem Teppich eine Tafel, auf der Kerzenleuchter und Porzellangeschirr aus derselben Zeit eingedeckt waren. Natürlich trugen beide auch Kleidung der 30er des letzten Jahrhunderts.

Während immer einmal wieder Traktoren eine Runde durch die Burger Innenstadt drehten und dabei die Aufmerksamkeit der Besucher mit allen akustischen Mitteln und dem traditionellen Diesel-Öl-Misch-Geruch auf sich zogen, fand bei strahlender Sonne die große Ausfahrt um 15 Uhr statt. Angeführt von einem Streifenwagen der örtlichen Polizei ging es an den Südstrand. In Burgtiefe wurde gewendet und eine Kette leuchtender, polierter, teils chromblitzender Fahrzeuge zog sich zunächst über den Ostteil der Insel, dann in Richtung Petersdorf und schlussendlich zurück zum Ausgangspunkt in die Burger Innenstadt.

Nächstes Treffen findet in Dänemark statt

Eine Überraschung hatte der Lolland-Falsters Veteran Klub auch dabei: 2024 soll es ein Oldtimertreffen auf Lolland geben, wahrscheinlich im Mai. Die Vertreter des Klubs luden alle Teilnehmer des Fehmarntreffens dazu ein, sich im kommenden Jahr für die Veranstaltung in Dänemark anzumelden.

Als die Auspuffwölkchen verschwunden waren, blieben in Burg nur ein paar Ölflecken auf dem Asphalt, die Erinnerung an einen Tag voller vielseitiger Eindrücke und große und kleine Besucher, die sich noch lange daran erinnern werden.