Von: Nicole Rochell

Für den dreijährigen Fehmaraner Maxim findet heute ab 11 Uhr im Haus des Gastes in Dänschendorf eine DKMS-Regis- trierungsaktion statt. Maxim benötigt dringend einen Stammzellenspender. © Privat

Heute findet auf Fehmarn die DKMS-Registrierungsaktion für den dreijährigen Maxim statt. Ab 11 Uhr geht es im Haus des Gastes los.

Einbahnstraßensystem im Haus des Gastes.

Kinderprogramm durch die Kinderfeuerwehr.

Berufsfeuerwehr Kiel will Maxim im UKSH besuchen.

Fehmarn – Jetzt zählt‘s. Heute ist Maxims großer Tag. Im Dänschendorfer Haus des Gastes ist alles vorbereitet für den riesigen Ansturm, der sich hoffentlich einstellen wird, sobald dort ab 11 Uhr die DKMS-Registrierungsaktion für den an Leukämie erkrankten Maxim von Fehmarn (wir berichteten) startet. Schiefgehen kann jetzt nichts mehr.

1300 Testkits sind eingetroffen

Die Testkits sind auf Fehmarn eingetroffen, 1300 an der Zahl. Der Shuttleservice ist eingerichtet. Zusätzlich zu den Fahrzeugen der Wehren, die bekanntlich, mit Feuerwehrkameraden hinterm Steuer, von 10 bis 12 Uhr von Burg nach Dänschendorf und wieder zurück fahren, bevor ab 13 Uhr dann Martin Krüger mit seinem amerikanischen Bus die Touren von Burg zum Testzentrum übernehmen wird, werden jetzt auch Fahrzeuge des Bürgerbusvereins Fehmarn im Einsatz sein. Darüber freuen sich Organisatorin Birgit Wieschnewski und das große Helferteam, das sich in der einen oder anderen Form, mit Manpower oder Naturalien, in den Dienst der guten Sache stellt.

Der Shuttleverkehr wird auch in Dänschendorf von den einzelnen Parkplätzen zum Haus des Gastes in Anspruch genommen werden können. So hat jeder die Möglichkeit, sich für Maxim registrieren zu lassen. Ob er nun selbst ein Auto hat oder nicht oder mobil eingeschränkt sein sollte – der Shuttle hält bequem vorm Haus des Gastes, in dem alles coronagemäß arrangiert sein wird. Wem mal ein Maskenband reißt oder wer seine Alltagsmaske vergessen haben sollte – sowohl in den Shuttlebussen als auch im Haus des Gastes kann ausgeholfen werden, so Birgit Wieschnewski, die darauf hinweist, dass abgesehen vom Einbahnstraßensystem im Haus des Gastes natürlich auch regelmäßig desinfiziert wird.

Jugendfeuerwehren mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt

Die jungen Kameraden der Kinderfeuerwehr werden das Spielmobil unterstützen und all die Kinder trefflich unterhalten und bespaßen, die ihre Eltern oder großen Geschwister zur Maxim-Aktion nach Dänschendorf begleiten. Die Jugendfeuerwehren aus Westfehmarn und dem Mittleren Kirchspiel werden heute von 11 bis 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Stand vertreten sein und Spiele anbieten und für Unterhaltung sorgen. Dort wird auch eine Spendendose stehen.

Begleitung zu den Shuttlebussen

Ein anderes Team aus Reihen der Jugendwehr wird in der Altstadt auf die Aktion für Maxim aufmerksam machen. Für all jene, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Wer seine Bereitschaft erklärt, sich in Dänschendorf regis-

trieren zu lassen, wird von den jungen Kameraden zum Haltepunkt des Shuttlebusses vor dem Kaufhaus Olderog begleitet.

Und für den tapferen Maxim, der derzeit wieder einmal mit seiner Mama Ann-Katrin in der Kieler Uniklinik ist, gibt es endlich auch mal wieder eine schöne Nachricht. Die Kollegen der Berufsfeuerwehr Kiel haben sich gemeldet, freut sich Birgit Wieschnewski, selbst Kameradin in zwei Inselwehren und Betreuerin der Kinderfeuerwehr Fehmarn. Sie werden Maxim in den nächsten Tagen besuchen, haben sie versprochen. Und, sollte Maxim auch über Weihnachten in der Klinik bleiben müssen, was natürlich keiner hofft – auch ein Weihnachtsmann werde dann bei Maxim vorbeischauen. Man munkelt, dass Santa große Ähnlichkeit mit jemandem aus der Kieler Berufsfeuerwehr haben soll. Na so was. Ho, ho, ho, wir sind gespannt, aber Maxi wird an dieser Stelle natürlich noch nichts verraten – sonst wär‘s ja schließlich keine Überraschung mehr.

Birgit Wieschnewski, selbst fünffache Mutter, hat nur einen Wunsch auf der Liste zum nahenden Fest: Dass der bestmögliche Spender für Maxim, der dringend eine Stammzellenspende benötigt, um zu überleben, gefunden wird. Wenn das kein schönes Weihnachtsgeschenk ist?