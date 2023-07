Fehmarn: Protest-Sternfahrt gegen den Nationalpark Ostsee mit sehr guter Beteiligung

Von: Lars Braesch

Rund 300 Fahrzeuge nahmen am Freitag unter dem Motto „Der Sund wird bunt“ an der Protest-Sternfahrt gegen den Nationalpark Ostsee auf der Orther Reede teil. © SK-Drohnenbilder

Bei der Protest-Sternfahrt gegen den Nationalpark Ostsee vor Fehmarn machten die Teilnehmer dem Motto „Der Sund wird bunt“ alle Ehre.

Bei der Teilnehmerzahl „leicht verschätzt“.

Protest an Land deutlich zu hören.

Wasserschutzpolizei sicherte Veranstaltung ab.

Fehmarn – Rund 300 Fahrzeuge nahmen am Freitag an der Protest-Sternfahrt gegen den Nationalpark Ostsee der Initiative Freie Ostsee Schleswig-Holstein auf der Orther Reede teil. Die Protestteilnehmer machten dem Motto „Der Sund wird bunt“ alle Ehre. „Ich bin über die Maßen beeindruckt, welche Unterstützung wir hier heute gekriegt haben“, erklärte Jochen Czwalina, Mitstreiter bei der Initiative.

Ich habe immer noch Gänsehaut.

„Das war ein so ein tolles, unfassbares, geniales Bild mit Segelbooten, Motorbooten, Surfer, SUP-Fahrer, Schulungsboote, Angler, kleine Angelboote und Kajaks. Ich habe immer noch Gänsehaut“, freute sich der Mitstreiter. Czwalina habe sich mit den geschätzten 50 Booten offensichtlich leicht verschätzt. Die Boote waren vollbesetzt, sodass Czwalina von mindestens 2000 Teilnehmern auf dem Wasser ausgehe. Rund um den Leuchtturm Strukkamphuk fanden sich zahlreiche Zuschauer landseitig ein, um gegen den geplanten Nationalpark Ostsee zu demonstrieren.

Flaggschiff „SEHO“ gab das Signal zum Auslaufen

Pünktlich um 17 Uhr gab Kapitän Mirko Stengel auf dem Fahrgastschiff „SEHO“ in Heiligenhafen das Signal zum Auslaufen. Langsam nahm das Flaggschiff mit rund 90 Personen an Bord Fahrt auf. Zahlreiche Schiffe folgten der „SEHO“ und viele Segelboote segelten zum Versammlungsgebiet voraus. Um 17.57 Uhr trat Czwalina ans Funkgerät und wandte sich auf Kanal 15 und per Megaphone an die Protestteilnehmer, die rund um die „SEHO“ und vor der Fehmarnsundbrücke lagen: „Vielen Dank, dass sie unserem Aufruf gefolgt sind und die aufwendige Reise hier auf sich genommen haben. Gemeinsam setzen wir heute ein Zeichen des Protest gegen einen geplanten Nationalpark Ostsee und die ungerechtfertigte Überregulierung unseres geliebten Lebensraumes.“

Offener Brief an Umweltminister unterzeichnet

Vor der Protest-Sternfahrt hätten sich 50 Vertreter von Firmen, Verbänden, Vereinen und Gemeinden in Weissenhäuser Strand getroffen, um einen offenen Brief an den Umweltminister Tobias Goldschmidt zu unterzeichnen. Der Brief soll am 8. Juli im Fehmarnschen Tageblatt abgedruckt werden.

„Möge Rasmus uns immer wohl gesonnen sein und Tobias einsehen, dass es einfach keine gute Idee war“, schloss Czwalina seine Rede. Mit Rasmus war der Schutzpatron der Segler gemeint.

Protest an Land deutlich zu hören

Alle Schiffe fuhren nochmal näher in Richtung Strukkamphuk heran, um sich bei den SUP-Fahrern für die Unterstützung zu bedanken. Mehrfach ertönten die Signale der Protestteilnehmer, die an Land deutlich zu hören waren. Der Wind wehte am Freitag leicht aus West. Es ging nochmal durch die Fehmarnsundbrücke hindurch, bis Jochen Czwalina gegen 18.40 Uhr die Protestaktion offiziell beendete. Die Wasserschutzpolizei sicherte die Veranstaltung mit einem Schiff ab.

Wir haben in den letzten Jahren rund um Fehmarn und in Heiligenhafen schon viel für den Naturschutz getan

„Wir haben in den letzten Jahren rund um Fehmarn und in Heiligenhafen schon viel für den Naturschutz getan“, meint „SEHO“-Kapitän Stengel. Die Berufsfischerei sei um 80 Prozent zurückgegangen. „Die Ostsee hat sich sehr sehr gut erholt“, so der Kapitän, der rund 300 Tage im Jahr mit seinem Familienunternehmen auf See verbringt. Sehr viele Schweinswale und Kormorane könne er bei seinen Fahrten beobachten. „Wir sind alle für Naturschutz, nur dafür brauchen wir keinen Nationalpark Ostsee“, meint Stengel.