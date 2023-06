Fehmarn: Protest auf dem Wasser gegen Nationalpark Ostsee

Von: Lars Braesch

Teilen

Bei der Initiative Freie Ostsee Schleswig-Holstein engagiert sich Jochen Czwalina. Die Initiative ruft alle Wassersportvereine, Verbände, Berufsgruppen und Freizeitsportler auf, sich an der Protest-Sternfahrt zu beteiligen. © Lars Braesch

Die Initiative Freie Ostsee Schleswig-Holstein lädt am 30. Juni (Freitag) zu einer Protest-Sternfahrt gegen den Nationalpark Ostsee ein.

„Der Sund wird bunt“, lautet das Motto.

Rund 100 Boote werden erwartet.

Keine spezielle Zusageliste.

Fehmarn – Am Freitag (30. Juni) lädt die Initiative Freie Ostsee Schleswig-Holstein zu einer Protest-Sternfahrt gegen den Nationalpark Ostsee um 18 Uhr auf der Orther Reede ein. „Der Sund wird bunt“, lautet das Motto.

Mit der Sternfahrt wollen wir unseren Unmut gegen den Nationalpark Ostsee zum Ausdruck bringen

„Mit der Sternfahrt wollen wir unseren Unmut gegen den Nationalpark Ostsee zum Ausdruck bringen“, erklärt Jochen Czwalina. Der 46-Jährige ist Mitstreiter bei der Initiative, hinter der ein 40-köpfiges Team an der gesamten Ostseeküste steht. Für den Protest auf dem Wasser wurden vor Strukkamphuk vier Zonen eingerichtet. Die erste Zone von Land aus ist für Surfer und Stand-up-Paddler (SUP) vorgesehen.

Vor Strukkamphuk auf der Orther Reede soll die Protest-Sternfahrt am Freitag in vier Zonen stattfinden. Um 18 Uhr treffen sich alle, die mitmachen wollen, um die rote Kernzone. © Grafik: Freie Ostsee Schleswig-Holstein

Dann folgt eine sogenannte Kernzone, die für Fahrgastschiffe, Fischerei- und Motorschiffe vorgesehen ist. „Wir rechnen mit 100 Booten auf dem Wasser, sodass äußerst vorsichtig navigiert werden muss“, so Czwalina, der seit seinem fünften Lebensjahr segelt. „Mein Wassersportgen sitzt tief“, sagt er. Es folgt eine allgemeine Zone sowie ein Bereich, in dem freies Segeln erlaubt sei. „Die Protestaktion soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern“, kündigte der erfahrene Segler an. Flaggschiff ist die „SEHO“ aus Heiligenhafen. Zuschauer können rund um den Leuchturm Strukkamphuk landseitig dabei sein. „An Land wollen sich noch ein paar Angler dem Protest anschließen, eine spezielle Zusageliste gibt es nicht“, so Jochen Czwalina.

Ich bin dabei.

Prominente Unterstützung kommt aus Petersdorf. Linus Erdmann, der achtfache deutsche Meister im Kitesurfen in der Disziplin Freestyle, wird sich am Freitag dem Protest anschließen. „Ich bin dabei. Man hat das Gefühl, dass der Nationalpark Ostsee als Vorwand für Aufräumarbeiten genutzt wird“, so der Kiter. Es dürfe nicht alles pauschal von oben verboten werden, es müsse klare Zonen geben, wo gekitet werden darf.

Workshop Tourismus tagt heute in Lübeck

Für den Nationalpark Ostsee gibt es sieben Workshops. Heute tagt der Workshop Tourismus in Lübeck. Am Freitag gibt es den Workshop Fischerei. „Um 14.30 Uhr planen wir in Weissenhäuser Strand die Unterzeichnung eines Positionspapiers“, erläutert Jochen Czwalina. Der Geschäftsführer des Ferienzentrums Weissenhäuser Strand, David Depenau, hatte nach einem runden Tisch der Interessengemeinschaft Nationalpark die Idee zum Positionspapier, das viele Gemeinden, Kommunen und Firmen unterzeichnen wollen. Der offene Brief an den schleswig-holsteinischen Umweltminister Tobias Goldschmidt soll dann in den überregionalen Medien veröffentlicht werden.

Wir müssen auf unsere prekäre Situation aufmerksam machen

„Wir müssen auf unsere prekäre Situation aufmerksam machen“, meint Czwalina. So sei vor einigen Wochen im Nationalpark Wattenmeer das Wingsurfen klammheimlich verboten worden, sagt Czwalina. Auch Wingfoil Fehmarn möchte sich am Protest beteiligen. „Entweder kommen wir mit unserem Boot oder mit unseren Wings“, erklärte Wingfoil-Lehrer Malte Krummradt. Auf dem Boot soll möglicherweise ein Banner entrollt werden.

Sämtliche Seglervereinigungen der Region (Orth, Lemkenhafen, Großenbrode, Heiligenhafen) beteiligen sich an der Sternfahrt. „Der Landesseglerverband hat extra kleine Flaggen anfertigen lassen, die die Segler in ihren Masten hissen werden“, blickte der Vorsitzende der Burger Segler Vereinigung (BSV), Jürgen Kölln, voraus. Mit rund 20 Booten werde sich die BSV an der Sternfahrt beteiligen. Vor der Regatta am Sonnabend seien Flyer verteilt worden. Der Protest unter einer Flagge sei für Jochen Czwalina wichtig: „Sonst macht jeder sein eigenes Ding.“

Im Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Jochen Czwalina nur eine Zone, in der Kitesurfer fahren dürfen. „Zunächst hört sich der Nationalpark Ostsee ja gut an, doch je mehr man sich damit beschäftigt, desto bewusster nimmt man die geplanten Verbote wahr“, so Czwalina. Leider würde es immer die selben Argumente geben. „Laut einem Gutachten hätten Kiter eine Scheuchwirkung auf Vögel“, erläuterte der Mitstreiter. Dass Vögel bei starkem Wind lieber an Land bleiben, würde bei dem Gutachten nicht berücksichtigt. Dieser systematische Fehler ziehe sich durch alle Gutachten. Auch fehle Jochen Czwalina bei den Workshops die Defizitanalyse.