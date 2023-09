Fehmarn: Polizei ermittelt gegen „Mein Schiff 4“-Kapitän

Von: Lars Braesch

Teilen

Gegen den Kapitän und ersten Brückenoffizier der „Mein Schiff 4“ ermittelt die Polizei nach der Durchfahrt durchs Sperrgebiet im Fehmarnbelt. © IMAGO/Martin Wagner

Nach gefährlicher Annäherung im Fehmarnbelt: Polizei ermittelt wegen „Mein Schiff 4“-Vorfall. Verdacht auf Schiffsverkehrsfahrlässigkeit.

Schwimmbagger „Manta“ löste die Ankerketten, um Passieren des Kreuzfahrtschiffes zu ermöglichen.

Mehrere Wasserbaustellen im Fehmarnbelt.

Ermittlungen richten sich gegen den Kapitän und ersten Brückenoffizier.

Fehmarn – Nachdem das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 4“ in ein Sperrgebiet vor Fehmarn geraten war (wir berichteten), hat die Polizei nun offizielle Ermittlungen eingeleitet. Ein Polizeisprecher bestätigte laut dpa am Montag, dass ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Gefährdung des Schiffsverkehrs eröffnet wurde. Zusätzlich wird geprüft, ob es zu einem Verstoß gegen die Seeschifffahrtsstraßenverordnung gekommen ist.

Der Vorfall ereignete sich bekanntlich am 5. September gegen 22 Uhr, als das etwa 293 Meter lange Kreuzfahrtschiff mit 3503 Personen an Bord den Fehmarnbelt erreichte. In dieser Region befinden sich derzeit mehrere Wasserbaustellen im Zusammenhang mit dem Bau des Fehmarnbelttunnels.

Während der Durchfahrt des Sperrgebiets kam es zu einer gefährlichen Annäherung zwischen der „Mein Schiff 4“ und dem Schwimmbagger „Manta“. Laut Polizeiangaben befanden sich die beiden Schiffe lediglich 150 bis 180 Meter voneinander entfernt. Glücklicherweise reagierte die Besatzung des Schwimmbaggers rechtzeitig, indem sie die Ankerketten löste, um das Passieren der „Mein Schiff 4“ zu ermöglichen. Dank dieser schnellen Maßnahme konnte eine weitere Gefährdung für die Sicherheit beider Schiffe verhindert werden. Andernfalls hätte sich vor Fehmarn eine Katastrophe ähnlich dem Unglück der „Costa Concordia“ im Jahr 2013 vor der Insel Giglio im Mittelmeer ereignen können, wenn die Baggerschaufel der „Manta“ das Kreuzfahrtschiff erwischt hätte. Die Ermittlungen richten sich nun auf die Reisevorbereitungen des Kreuzfahrtschiffs und die Möglichkeit einer Abweichung von der geplanten Route. In diesem Zusammenhang werden der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs und der erste Brückenoffizier in die Verantwortung genommen. Am Sonntag führte die Polizei Befragungen an Bord der „Mein Schiff 4“ in Kiel durch, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.