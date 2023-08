Fehmarn: Pfiffe und Buhrufe für Ministerpräsident Daniel Günther

Von: Andreas Höppner

Daniel Günther (l.) wurde von Bürgervorsteher Holger Micheel Sprenger (r.) in Empfang genommen. © Andreas Höppner

Lautstarke Proteste auf Fehmarn gegen Ministerpräsident Daniel Günther wegen möglichem Nationalpark Ostsee. Lokale Auswirkungen im Fokus.

Vom Bürgervorsteher Holger Micheel-Sprenger offiziell empfangen.

Fenster im Rathaus mussten geschlossen werden.

Austausch mit dem CDU-Ortsverbänden Fehmarn, Heiligenhafen und Großenbrode.

Fehmarn – Bei seiner letzten Stippvisite auf Fehmarn vor etwas mehr als einem Jahr war die Besucherzahl überschaubar, die Stimmung durchweg positiv. Da war Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf Wahlkampftour. Von einem Nationalpark Ostsee war da noch nicht die Rede, mittlerweile schon. So bereiteten gestern fast 1000 Demonstrierende (laut Polizei 800) vor dem Rathaus Günther einen lautstarken Empfang mit Trillerpfeifen und Buhrufen.

800 Demonstrierende laut Polizei demonstrierten vor dem Burger Rathaus. © Andreas Höppner

Beim Besuch des Ministerpräsidenten auf Fehmarn sollten eigentlich die Feste Fehmarnbeltquerung und die Auswirkungen des Baus der Hinterlandanbindung im Fokus eines Gedankenaustauschs zwischen Günther und Vertretern aus Verwaltung und Kommunalpolitik stehen. Doch mittlerweile überlagert die Diskussion um eine mögliche Einführung eines Nationalparks Ostsee fast alles. Die Initiative „Freie Ostsee“ hat sich gegründet und die Protestierenden aus fast allen Wirtschaftszweigen unter einem Dach zusammengeführt. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen machen sie mobil gegen Pläne der Landesregierung, einen Nationalpark einzurichten.

Am Donnerstag nun die Demo, zu der die Initiatoren Manuel Köneking, Jochen Czwalina und Klaus Osterkamp aufgerufen hatten. Viele der Demonstrierenden hatten aber mit noch mehr Protestlern gerechnet. Marion Schmidt, Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Westfehmarn, hätte sich vor allem aus den Reihen der Vermieter noch mehr Teilnehmer gewünscht. Dennoch, der Protest kam an, und auch Daniel Günther zeigte sich nicht unbeeindruckt.

Personenschützer und Polizei schirmten den Ministerpräsidenten ab, der durch die Reihen schritt und das Gespräch suchte. Begrüßt wurde er zunächst von Bürgervorsteher Holger Micheel-Sprenger, der kurz zuvor mit einem mit Protestbanner ausgestatteten Fahrrad angekommen war. In der Menge tauschten sie sich aus, was beim Lärmpegel nicht einfach gewesen sein dürfte.

Stopp beim Kirchner-Verein

Anschließend ging‘s für Günther in den Kinogang, wo ihn Vertreter des Ernst-Ludwig-Kirchner-Vereins (ELK) Fehmarn erwarteten. Hier begutachtete er die hier vor vier Wochen an der Kinofassade angebrachten Kirchnertafeln. Bei der damaligen Eröffnung hatte Günther absagen müssen (wir berichteten). Hans-Peter Jansen, 1. Vorsitzender des ELK Fehmarn, bedankte sich, dass der Ministerpräsident so kurzfristig Zeit gefunden hatte, den Besuch nachzuholen. Günther würdigte das Engagement des Vereins und bezeichnete dessen Arbeit als „bedeutend“ auch für das Land Schleswig-Holstein. Er sei einer „der aktivsten Vereine“ auf der Insel, lobte Tourismusdirektor Oliver Behncke, der berichtete, dass es das Ziel des Vereins sei, ein Ernst-Ludwig-Kirchner-Museum zu eröffnen. Hilfreich wären da Fördermittel, machte Behncke deutlich. Und die Planungen laufen bereits. „Wir stehen erst am Anfang, aber wir sind schon ziemlich weit“, teilte ELK-Mitglied Kai Schumacher mit, der auf eine Machbarkeitsstudie verwies, die aktuell erstellt werde. Günther sicherte „großes Wohlwollen“ zu, sich dafür einzusetzen, Fördermittel in Verbindung mit der Machbarkeitsstudie möglich zu machen.

Wenig später war es wieder vorbei mit der erholsamen Ruhe des Kinogangs. Es ging zurück zum Rathaus, wo der Ministerpräsident von Bürgermeister Jörg Weber zum Gespräch erwartet wurde – Lärm, lauten Protest, Buhrufe gratis. Die Fenster des historischen Sitzungssaals wurden geschlossen, damit drinnen eine halbwegs ungestörte Unterhaltung stattfinden konnte. Draußen blieb es laut, es wurden Sprechchöre angestimmt, die unter anderem lauteten: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Ostsee klaut.“ Aus Lautsprecherboxen dröhnten fette Beats und Stimmungsmucke. Auch der sexistisch eingestufte Partyhit „Layla“ war zu hören. Eine Anspielung darauf, dass Günther den Song während der Kieler Woche auf der Bühne mitgesungen hatte, was ihm Kritik einbrachte.

Keinen Umweltschutz gegen Leute vor Ort

Bürgermeister und Bürgervorsteher sowie der Ministerpräsident sprachen nach dem Gedankenaustausch von einem „guten Gespräch“, in dem beide Seiten mehr Verständnis für die jeweils andere Seite aufgebracht haben. Daniel Günther griff schließlich noch einmal zum Mikro, um zu den weiterhin ausharrenden Protestlern zu sprechen. Er warb noch einmal für den ergebnisoffenen Prozess. „Wir müssen den verbesserten Schutz der Ostsee gemeinsam hinbekommen“, so Günther. Tourismus und Wassersportler bräuchten sich keine Sorgen zu machen, „natürlich brauchen wir die touristische Infrastruktur“. Man werde auch „keinen Umweltschutz gegen die Leute machen, die hier leben“. Natürlich werde es zeitlich begrenzte Schutzbereiche geben, beispielsweise zur Brutzeit von Vögeln, doch nichts sei „in Stein gemeißelt“. Zu einem besseren Ostseeschutz gehöre es schließlich auch, die Munitionsaltlasten zu räumen oder aber auch die Nährstoffeinträge zu senken, so Günther. Ende 2023 werde man einen Vorschlag vorlegen, möglicherweise auch etwas früher, versicherte der Ministerpräsident. Das Wort Nationalpark nahm Günther bei seinem Abschlussstatement nicht mehr in den Mund.

Manuel Köneking (r.) vom Orgateam rief die Demonstrierenden dazu auf, den Ministerpräsidenten noch einmal gebührend zu verabschieden. © Andreas Höppner

Dann ging‘s weiter für den Ministerpräsidenten. Er hatte die CDU-Ortsverbände Fehmarn, Großenbrode und Heiligenhafen in die Burg-Klause zum Gespräch gebeten. Alle drei Ortsverbände haben sich deutlich positioniert gegen einen Nationalpark. Die Nachfrage des FT, ob die Ortsverbände auf Kurs gebracht werden sollten, verneinte Günther, er sei ja auch Landesvorsitzender der Partei. Es sei ein normaler Austausch.