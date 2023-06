Fehmarn-Pferde-Festival: Abschied vom Staakensweg

Von: Andreas Höppner, Lars Braesch

Steffen Engfer und „Dapardie“ im vergangenen Jahr bei seinem Siegesritt beim Großen Preis des Kaufhauses Stolz. © FT-Archiv

Ab Donnerstag wird letztmalig im Staakensweg beim Fehmarn-Pferde-Festival geritten. 2024 soll im neuen Reitsportzentrum im Norden von Burg das Festival ausgetragen werden.

Eintritt ist frei, lediglich Parkgebühren müssen entrichtet werden.

Fehmarn – Abschied nehmen heißt es ab Donnerstag. Abschied nehmen nicht vom Fehmarn-Pferde-Festival, doch vom Turnierplatz am Staakensweg. Wo im Juli 1964 das erste Turnier auf die Beine gestellt wurde, findet von Donnerstag bis Sonntag (22. bis 25. Juni) zum letzten Mal das große Reitturnier des Fehmarnschen Ringreitervereins (FRRV) statt. Ab 2024 soll es dann weitergehen auf den Anlagen des im Bau befindlichen neuen Reitsportzentrums im Norden Burgs.

So wollen in diesem Jahr noch einmal alle – Reiter, Helfer, Organisatoren, Sponsoren und hoffentlich zahlreiche Besucher – auf der Anlage am Staakensweg ein wenig Nostalgie einatmen. Um noch einmal viele Reitsportinteressierte auf den Turnierplatz und in die Volksbank-Reithalle zu locken, ist der Eintritt zu allen Wettbewerben frei, es sind lediglich Parkgebühren zu entrichten.

1200 Startplätze und rund 700 Pferde

Beim diesjährigen Fehmarn-Pferde-Festival stehen für die 36 Prüfungen insgesamt 1200 Startplätze zur Verfügung. Die Pferdeliste umfasst rund 700 Pferde. „Wir sind sehr erfreut über das Nennergebnis in den einzelnen Prüfungen“, so Turnierchef Hinrich Köhl- brandt gegenüber dem FT. Mit den Breitenburger Reitertagen habe der Fehmarnsche Ringreiterverein terminlich etwas Konkurrenz bekommen, jedoch ist das Teilnehmerfeld auf Fehmarn hochkarätig besetzt. Der dreifache Derbysieger Nisse Lüneburg ist auf der Insel mit sechs Pferden am Start. Zuletzt war Lüneburg für den Stall des ehemaligen niederländischen Springreiters Jan Tops in Valkenswaard tätig. Nun möchte sich der 34-Jährige auf dem elterlichen Hof in Hetlingen seinen eigenen Stall aufbauen.

Zudem startet mit Tom Tarver-Priebe ein Olympiateilnehmer beim Fehmarn-Pferde-Festival. 2021 gewann Tarver-Priebe mit dem Schimmel „Popeye“ die Landesmeisterschaft im Springreiten. Auf Fehmarn wird der Neuseeländer nur „Popeye“ reiten.

Wenn wir auf 30 Starter kommen, wäre das super

„Uns stehen 93 Pferdeboxen zur Verfügung, im Vorjahr waren es nur 48 Boxen, was den Nachwehen der Coronapandemie geschuldet war“, so der Turnierchef. Für den Großen Preis des Kaufhauses Stolz am Sonntagnachmittag hat der FRRV 40 Startplätze ausgeschrieben. „Wenn wir auf 30 Starter kommen, wäre das super“, meint Köhlbrandt. Nach Möglichkeit möchte Steffen Engfer seinen Titel aus dem Vorjahr auf Fehmarn verteidigen. Knapp hatte der Niedersachse 2022 die Nase vor Simon Heineke vorn. Heineke ist auch in diesem Jahr wieder am Start. Mit Hilmar Meyer und Harm Wiebusch gibt es starke Konkurrenz aus Niedersachsen. Weiterhin sind Jesse Luther sowie Jörg und Robin Naeve dabei.

Die fehmarnschen Hoffnungen auf einen Heimsieg liegen bei Inga Czwalina, Sven Gero Hünicke, Mathies und Hans-Thorben Rüder.

Für die Teilnehmer wird es 2023 wieder etwas schwieriger als vor einem Jahr. Der Große Preis wird wieder auf Drei-Sterne-Niveau ausgetragen. Während der Coronapandemie waren die Veranstalter auf zwei Sterne zurückgegangen.

Blick von oben auf die Reitanlage am Staakensweg mit Turnierplatz, Reithalle und Pferdeboxen (weiß) © Fehmarn Air

Bei der S-Dressur zählen Vivien Koecher, Katja Schiele und Falk Stankus zu den Favoriten. Das Dressurviereck in der Reithalle im Staakensweg kommt letztmalig in diesem Jahr zum Einsatz. 2009 war die Reithalle nach einem Brand erweitert worden. So war der FRRV mit einer Fläche von 20 x 60 Metern in der Lage, auch Hallenturniere mit höheren Anforderungen auszurichten. Im neuen Reitsportzentrum werden eine Vorbereitungshalle und eine Haupthalle zur Verfügung stehen.