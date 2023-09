„Last Men Standing“ eröffneten das Festival

Fehmarn-Open-Air in Strukkamp: Unter den Augen von Jimi

Von: Eckhard Kretschmer

Gut gelaunte Wikinger, tiefenentspannte Hippies und andere feierfreudige Festivalbesucher genossen am Sonnabend das Leben und die Musik auf dem Fehmarn-Open-Air in Strukkamp. © Eckhard A. Kretschmer

Einige Tausend Konzertbesucher strömten am Sonnabend zum Fehmarn-Open-Air (FOA) in den kleinen Inselort Strukkamp. Jimi Hendrix schaute von oben zu.

Das Fehmarn-Open-Air (FOA) 2023 ehrt Jimi Hendrix mit einem friedlichen und begeisternden Musikfestival.

Zahlreiche Anwohner und Helfer tragen zum Erfolg des Festivals bei, das seine authentische Atmosphäre bewahrt.

Bands schaffen Zeitreise durch verschiedene Musikgenres.

Fehmarn – Am Sonnabend fand, 53 Jahre nach dem legendären Auftritt von Jimi Hendrix beim „Love and Peace“-Festival am Flügger Strand, das Fehmarn-Open-Air (FOA) im kleinen Inselort Strukkamp statt.

Etwa 150 Menschen leben hier dauerhaft. Am Wochenende waren sie Gastgeber für einige Tausend Konzertbesucher. Sie waren aber nicht nur Gastgeber. Sie nahmen aktiv am Geschehen teil.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Parkplätze und das Catering, Anwohner halfen bei der Logistik und der Eigentümer des Ackers Strukkamp 29 stellte diesen auch in diesem Jahr dem Festival zur Verfügung. Einige Geschäftsleute unterstützten das Festival. Auch der Tourismus-Service Fehmarn.

Schon ganz schön was los war am Sonnabend gegen 17 Uhr auf dem Festivalgelände. Am Abend wurde es noch voller auf dem Acker in Strukkamp 29. © Filmcrew Hamburg

Tourismuschef Oliver Behncke sprach bereits am Freitagabend im Rahmen der Vernissage „Jimi Hendrix“ des insularen Ernst-Ludwig-Kirchner-Vereins seine Hochachtung und seinen Respekt an die Organisatoren aus, die auch in diesem Jahr das Festival kostenlos und draußen organisierten, obwohl der Tourismus-Service seit einigen Jahren immer mal wieder anbiete, die Veranstaltung größer und professioneller werden zu lassen.

Dieses „Professioneller“ würde aber wohl den Charakter der Veranstaltung nachhaltig verändern. So wie das Festival ist, zieht es seine Fans und die erstklassigen Bands nämlich an. Umsonst und draußen. Mit fairen Preisen für Essen und Trinken, Mehrweggeschirr und ohne Einlasskontrollen, Security, vor allem ohne Kommerz. Das ist den Veranstaltern der Fehmarn-Festival-Group wichtig.

Unter den Helfern sind viele, die eigens für dieses Event anreisen. So ein Ehepaar aus Altenburg in Thüringen. Sie stand am Sonnabend 13 Stunden mit Aufbau und Abbau an der Kaffeetheke, er spülte.

Während das 1970er-Festival erst im Dauerregen versank und anschließend partiell in Flammen aufging, spielte das Wetter dieses Mal mit. Wie der Bürgermeister im Vorfeld schon versprach: „Die Sonneninsel wird ihrem Namen diesmal alle Ehre

machen.“

Während die Presse seinerzeit von einem „Chaos-Festival“ berichten musste, kann heute nichts dergleichen geschrieben werden. Die Rettungskräfte hatten kaum etwas zu tun. Lediglich ein weiblicher Fan erlitt direkt vor der Bühne einen Zusammenbruch, wurde von den Sanitätern versorgt und kehrte anschließend wieder zu den anderen Tanzenden im Publikum zurück. Ein weiterer Rettungseinsatz fand auf der Nordseite des Festivals statt, als ein Konzertbesucher die Gravitation und die Vegetation an der Grundstücksgrenze im Dunkeln falsch einschätzte, und beim „Stehpissen“ in den Graben stürzte. Die Rettungskräfte halfen dem Opfer kurzfristig. Auch dieser Besucher trug keine bleibenden Schäden davon.

„Last Men Standing“ eröffneten das Festival

Stehpisser heißt übrigens auch die Band, die das Festival eröffnete. Das steht so nicht im Programm. Dem Veranstalter, so die Musiker, kam der Bandname zu anrüchig vor, und man einigte sich darauf, sie in den Vorankündigungen und Flyern „Last Men Standing“ zu nennen. Das klingt cool, meint aber dasselbe.

Die Band mit den beiden Namen gibt es schon seit 1982. Sie spielte zwar das erste mal auf dem FOA, ihr Schlagzeuger ist aber Mitglied der Fehmarn-Festival-Group.

Tatsächlich haben die fünf Musiker anfangs in einer Garage geprobt. Die war Teil einer Wohngemeinschaft. Als diese reifte, wurden Geschäfte mehr und mehr im Sitzen erledigt, lediglich die Musiker standen weiterhin dabei. So kamen sie zu ihrem Namen, den sie schon drei- bis viermal versuchten zu ändern. Ihr Publikum nannte sie allerdings weiter so anrüchig, wie es Werner Feldmann nicht ankündigen wollte. Drei der Musiker sind noch von der Originalbesetzung dabei. Als Zuhörer waren zwei von ihnen auch 1970 dabei. Und dann spielten sie. Rock, Country, Cajun und Punk. Fröhlich, begeisternd, mitreißend, was eine besondere Herausforderung für eine Band ist, die frühmorgens um 11 Uhr als erste auf einem Festival spielen soll. Acki Axel Antpöhler-Golz (Lead vocal and accordion), Dr. Ekkehard Wolf (drums and vocal), Wolfgang Hildebrand (guitar and vocal), Andreas Tabukasch (guitar, blues harp and vocal) sowie Pit Mau (Bass and vocal) spielten so mitreißend, dass zeitweise bis zu einem Dutzend Menschen vor der Bühne tanzten, mitfieberten und nach jedem Stück begeistert applaudierten.

Gibbons, Hill und Beard waren definitiv am Start in Strukkamp: CC-Top machte am Sonnabend laut. © Eckhard Kretschmer

Zwischen großen Styroporkakteen, stylischen Mikrofonständern und Totenschädeln, hinter denen sich zwei immense Bass Drums verbargen, spielte CC-Top den dreckigen Blues der „Little Ol‘ Band From Texas“. Während man am Vorabend hörte „Jimi Hendrix schaut von oben zu“, galt jetzt „Gibbons, Hill und Beard sind definitiv anwesend“. Intensiver Rock ‘n‘ Roll, melancholische Balladen, Blues, Country, Boogie und die ganze Zeit dieses Gefühl, dass die Brüder und ihr Schlagzeuger, der übrigens im Hauptberuf Rettungssanitäter ist, alles, was auf der Bühne geschah, mit einem kleinen, aber unübersehbaren Augenzwinkern zelebrierten, brachte das Publikum immer näher an die Bühne heran. Am Ende ihres Auftrittes forderte die Menge nachdrücklich, aber erfolglos, Zugaben. Man hatte die Reise in die „Live From Texas 2008“-Zeit sichtlich genossen. CC-Top waren dieses Jahr das zweite Mal dabei. Vorher waren sie allerdings, wie viele andere auch, schon auf den Festivals zwischen 1995 und 2010 im Publikum gewesen.

Die Band „Vanderline“ war in den letzten Jahren viel in Europa unterwegs. Beim Fehmarn-Open-Air wurde die Band nach einer Absage von „Omega“ eingeladen. © Eckhard Kretschmer

Die Band „VanderLinde“ stand nicht im Programm. Nach der Absage der Band Omega war „VanderLinde“ eingeladen worden, am Festival teilzunehmen. Die Gruppe war in den letzten Jahren viel in Europa unterwegs gewesen. Hauptsächlich als Headliner, aber auch als Support von Fish (Marillion), Jethro Tull und Bobby Kimball (Toto). Entsprechend schnell hatte „VanderLinde“ das Publikum für sich erobert. Der Auftritt auf Fehmarn hat der Band sichtlich Spaß bereitet. Konzerte auf Inseln kennen sie von Poel, wo sie dieses Jahr das dritte Mal zu Gast waren. Obwohl sie eigentlich nur eigene Songs spielen, hatten die drei Musiker, als sie erfuhren, in welchem Kontext sie auftreten würden, eigens einen Jimi-Hendrix-Song einstudiert, den sie unter frenetischem Applaus vortrugen. Dafür hatte der Frontmann eigens seine Stratocaster mitgebracht.

Scott Weis und seine Band hatten die wahrscheinlich weiteste Anreise. Aus New Jersey stammt die Combo, die in diesem Sommer bereits seit 18 Jahren existiert. „Ich wollte damals eigentlich nur eine Aufnahme machen, um zu beschreiben, wer ich bin. Musik ist eine spirituelle Sache für mich“, so Scott Weis. Man merkt dem Vollblutmusiker an, dass er mit vielen Größen der Branche gespielt hat. Er erinnert sich daran, wie er mit Joe Cocker, Etta Jams, Dickie Betts und zum Beispiel Greg Allmann bereits die Bühnen geteilt hat. Die Liste will er fortsetzen, es fallen ihm immer noch mehr Namen ein. Aber die Fans wollen Fotos. Mit ihm. Mit seiner Gitarre. Mit seiner Band.

Von der Großen Freiheit nach Fehmarn

„Gun Called Britney“ aus Hamburg bringt dann echtes Sunset-Strip-Feeling unter die fehmarnsche Sonne. Selbst gebaute Special Effects, viel Bewegung auf der Bühne und vor allem viel Interaktion mit dem Publikum bringen die Menge zum Toben. Seit vier Jahren stehen sie auf der Bühne, haben in der „Großen Freiheit 36“ das Finale des Hamburger Bandcontests erreicht. Mit Anfang 30 sind sie zwar eine andere Generation als die meisten im Publikum. Aber sie haben die Festivalbesucher überzeugt. Sichtlich genießen sie, dass die Pandemie sie nicht mehr einschränkt. „Wir sind eine Band, die ihren Fokus auf Liveauftritte richtet. Es war und ist sehr hart, in dieser Zeit nicht den Mut zu verlieren und weiterzumachen. Wir sind noch da! You can’t kill Rock ’n’ Roll“. Die Gruppe ist so was von da. Und das ist gut so.

2010 spielten sie zur Eröffnung auf dem Fehmarn-Open-Air. Am Sonnabend waren die „Thirsty Mamas“ wieder dabei. „1970 hab ich Jimi Hendrix dort live gesehen. Scheiße, Mike, so alt bist du schon?“ So laufen Dialoge zwischen Bandmitgliedern und Fans manchmal ab. Die Musiker haben im In- und Ausland einen Namen. So wurden sie unter anderem auch schon nach Finnland zur Harley-Rallye eingeladen. Auch hier wieder ist ein wenig Zeitreise zu spüren. Für die Musiker, aber auch für einige verzückt Lächelnde im Publikum, die teilweise mit geschlossenen Augen Rundflüge zwischen 1970 und 2023 angetreten zu haben scheinen. Niemand weckt sie aus ihren Traumreisen auf. Die Atmosphäre ist „irgendwie wie damals – aber verdammt präsent“, sagt ein Mann am Rand der Bühne.

Den Abschluss mit immerhin über einer Stunde Bühnenzeit hatte sich „Dear Robin“ verdient. Verdient, weil diese Band die Menge, die in der Dämmerung und Dunkelheit teilweise nur noch zu erahnen und immerhin schon seit zehn Stunden dabei war, zu fesseln, zu aktivieren, zu hypnotisieren verstand. 2021 von Studenten an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock als Soloprojekt PIOLA gegründet, haben die jungen Musiker mit inzwischen fünf Mitspielern ihren Weg und Stil gefunden. Vintage Rock spielen sie. Ist es das wirklich? Oder ist es etwas ganz Eigenes, was sich da ent-

wickelt hat? Hammondorgelsound, raffiniert verzerrt. Ein Schlagzeuger, bei dem nicht nur die Hände tanzen, verschiedenste Saiteninstrumente, ein atmosphärischer Sound der frischen Stimmen, die bei aller Jugend klingen, als hätten sie schon viel zu erzählen. Blues, Rock, Country. Americana-Einflüsse? Man hört auf, in Kategorien zu denken. Die Nacht hat begonnen. Es ist die Nacht von „Dear Robin“.

Das Festival ging, so Karl Günter Rammoser, friedlich und pünktlich zu Ende. Familien mit Kindern und Hunden. Touristen, Einheimische, Jimi-Hendrix-Fans, Kreistagsabgeordnete und unendlich viele glückliche Gesichter hat man gesehen. Was man nicht gesehen hat, war die Polizei, die wurde zu keinem Zeitpunkt benötigt. Der einzige Polizist auf dem Festival war Veit Stübner, der in „Morden im Norden“ den Kriminalhauptkommissar Heinz Schröter spielte.

Gegen Mitternacht schien der Vollmond dann auf ein stilles Strukkamp, dessen 150 Einwohner, Gäste und einige, die es vorgezogen hatten, auf dem Parkplatz zu schlafen. Jimi Hendrix hat von oben zugesehen – ob er auch mitgespielt hat?