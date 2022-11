Fehmarn: Offizieller Spatenstich für das neue Reitsportzentrum in Burg

Von: Lars Braesch

Der Spatenstich für das neue Reitsportzentrum ist erfolgt. Der neue Reitplatz am nördlichen Ortsausgang von Burg soll bis Mitte Januar 2023 fertiggestellt werden. © Lars Braesch

Am Mittwoch erfolgte der offizielle Spatenstich für das neue Reitsportzentrum auf Fehmarn. Bis Mitte Januar 2023 soll der Turnierplatz fertiggestellt sein.

Reitsportzentrum ist Leuchtturmprojekt für die Stadt Fehmarn.

Fertigstellung wird im Spätherbst 2023 erwartet.

Land stellt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Fehmarn – Am Mittwoch war ein großer Tag für den Fehmarnschen Ringreiterverein (FRRV). Der offizielle Spatenstich für das neue Reitsportzentrum am nördlichen Ortsausgang von Burg fand statt. Zum Spaten griffen CDU-Landtagsabgeordneter Peer Knöfler, Fehmarns Erster Stadtrat Heinz Jürgen Fendt und FRRV-Vorsitzender Hinrich Köhlbrandt. Krankheitsbedingt fehlte die Architektin Maxi Christin Kordts vom Architekturbüro Köhler. Auf dem geplanten Turnierplatz mit Ebbe-Flut-System wurde der Spatenstich durchgeführt. Die Firma von Schönfels stellte dafür eigens drei Spaten mit dem eingravierten Datum 16. November 2022 zur Verfügung.

2016 mit den Planungen begonnen

„Es ist ein großer Schritt in die Zukunft“, erklärte der FRRV-Vorsitzende. Mit dem Reitsportzentrum wolle der Verein etwas Nachhaltiges der folgenden Generation übergeben. 2016 habe der FRRV mit den Planungen begonnen. „Mittlerweile habe ich vier DIN-A4-Hefte voll mit Gesprächsprotokollen“, so Köhlbrandt. „Für die Stadt Fehmarn ist das neue Reitsportzentrum ein Leuchtturmprojekt“, betonte Fendt. Es sei ein wichtiges Projekt, weshalb die Stadt Fehmarn die Anbindung übernommen habe. Die Stadtvertretung habe dem Reitsportzentrum parteiübergreifend zugestimmt.

Die Geschichte ist schon etwas älter.

„Die Geschichte ist schon etwas älter. Zum Glück sind vor den Krisen die Planungen bereits abgeschlossen gewesen, sonst wäre ein solches Projekt wohl kaum zu realisieren gewesen“, meinte Knöfler. Er verwies darauf in Kiel große Unterstützung für das Reitsportzentrum erhalten zu haben.

Hallenbau startet im Frühjahr

Zum Teil stehen die Begrenzungen für den Turnierplatz bereits. „Der Platz soll bis Mitte Januar fertiggestellt sein“, erläuterte Fehmarns Reitchef die nächsten Schritte. Bekanntlich hatte der Verein den Hallenbau aufgrund von erheblichen Preissteigerungen noch einmal neu ausgeschrieben (wir berichteten). „Beim Hallenbau lagen wir rund eine Million Euro über unseren Planungen“, rechnete Köhlbrandt vor. Damit habe der Verein Abstriche bei der geplanten Vorbereitungshalle machen müssen. Ab April 2023 soll dann mit dem Hallenbau begonnen werden. Mit einer Fertigstellung rechnet der FRRV im Spätherbst 2023.

Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei rund 5,3 Millionen Euro. Das Innenministerium unterstützt den Neubau des Fehmarnschen Ringreitervereins mit 1,5 Millionen Euro. Ursprünglich hatte der Verein mit Kosten in Höhe von 6,4 Millionen geplant.

Wir haben in unserem Zukunftsplan Sportland Schleswig-Holstein festgelegt, dass wir den Sport auf allen Ebenen unterstützen und fördern wollen.

„Wir haben in unserem Zukunftsplan Sportland Schleswig-Holstein festgelegt, dass wir den Sport auf allen Ebenen unterstützen und fördern wollen. Uns geht es dabei vor allem um den Breitensport, es geht aber auch um Spitzensport, um hervorragend ausgestattete und moderne Sportanlagen. All das ist bei dem Neubau des Reitsportzentrums auf Fehmarn gegeben. Schleswig-Holstein ist Reiterinnen- und Reiterland, unsere Sportlerinnen und Sportler haben mit ihren Pferden seit Jahrzehnten weltweit einen hervorragenden Ruf – deshalb freue ich mich sehr, dass wir zukünftig auf Fehmarn diese tolle neue Anlage für den Reitsport haben werden“, erklärte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) in einer Pressenotiz.