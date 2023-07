Fehmarn: Niemand will die Sundbrücke haben

Von: Andreas Höppner

Landrat Timo Gaarz (r.) und Staatssekretär Tobias von der Heide. © Kreis OH

Die Fehmarnsundbrücke war Thema beim Antrittsbesuch von Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide bei Landrat Timo Gaarz im Kreishaus in Eutin.

Land und Kreis streben Übernahme einer Sonderbaulast durch den Bund an.

Bei keiner Sonderbaulast geht die Zuständigkeit für die Sundbrücke auf den Kreis über.

Landrat will Gespräch mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) suchen.

Eutin – Beim Antrittsbesuch von Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) bei Landrat Timo Gaarz im Kreishaus stand die Fehmarnsundbrücke im Fokus des Gedankenaustauschs. Dabei ging es weniger um den quälenden sommer-

lichen Dauerstau rund um das denkmalgeschützte Bauwerk, als vielmehr um die zukünftige Trägerschaft der Baulast nach Fertigstellung des noch in der Planung befindlichen Sundtunnels.

Kreis sieht sich nicht in der Lage die Baulast zu übernehmen.

So viel steht fest: Der Kreis sieht sich nicht in der Lage, die Baulast zu übernehmen, wenn die Sundbrücke ihre Funktion als Bundesstraße verliert.

Der Bundesverkehrsminister muss überzeugt werden, dass auch zukünftig der Bund die Baulast für das außergewöhnliche Brückenbauwerk zwischen der Insel Fehmarn und dem Festland übernimmt

„Der Bundesverkehrsminister muss überzeugt werden, dass auch zukünftig der Bund die Baulast für das außergewöhnliche Brückenbauwerk zwischen der Insel Fehmarn und dem Festland übernimmt“, so Gaarz und von der Heide übereinstimmend. Gelinge dies nicht, drohe die Zuständigkeit für die Fehmarnsundbrücke auf den Kreis überzugehen.

„Dass der Kreis die alleinige Verantwortung für die Instandhaltung des großen Brückenbauwerks übernehmen soll, ist kein gangbarer Weg. Das würde uns vor unzumutbare Herausforderungen stellen und wäre mit unverhältnismäßigen finanziellen Belastungen für den Kreis verbunden“, so Timo Gaarz. Auch Staatssekretär von der Heide sieht die zukünftige Baulast nicht beim Kreis: „Mit dem Staatsvertrag zwischen Deutschland und Dänemark wurde die Realisierung der Festen Fehmarnbeltquerung beschlossen und die Kombination aus Tunnelneubau und Weiternutzung der alten Brücke am Fehmarnsund ist eine Folge dieses Beschlusses. Der Kreis hatte keinen Einfluss auf den Staatsvertrag, daher kann man dem Kreis auch nicht die Zuständigkeit für die Fehmarnsundbrücke aufbürden.“ Land und Kreis sind sich einig, dass der Bund in dieser Frage in die Pflicht genommen werden muss. Timo Gaarz: „Es gibt die Möglichkeit von Sonderbaulasten für außergewöhnliche Verkehrsprojekte – und genau um ein solches Bauwerk geht es hier am Fehmarnsund.“

Die Zeit drängt

Auch wenn der Sundtunnel erst frühestens 2029 fertiggestellt sein sollte, drängt laut von der Heide und Gaarz die Zeit, da in den Planfeststellungsunterlagen auch die Festlegung über den zukünftigen Baulastträger der Fehmarnsundbrücke erfolgt. Daher wolle man jetzt noch einmal das Gespräch mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) suchen, kündigt Gaarz an.