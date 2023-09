Fehmarn: Neunjähriger Grundschüler wurde vermisst

Von: Lars Braesch

Am Montag wurde auf Fehmarn ein neunjähriger Grundschüler der Grundschule Landkirchen vermisst. © DPA

Auf Fehmarn wurde am Montag (4. September) ein neunjähriger Grundschüler aus Gremersdorf vermisst. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen.

Bus 590 hielt nicht an der Bushaltestelle in Landkirchen.

Spur des Jungen verlor sich zunächst am Burger Marktplatz.

Taxis und ÖPNV mit in die Suche mit einbezogen.

Fehmarn – Am Montag (4. September) wurde ein neunjähriger Grundschüler auf der Insel vermisst. Der Drittklässler aus Gremersdorf wollte mit dem Bus 590 (Heiligenhafen – Großenbrode – Burg) zur Grundschule Landkirchen fahren. Laut dem Aufruf seines Vaters in den sozialen Medien hielt der Bus nicht an der geplanten Bushaltestelle in Landkirchen. Der Junge fuhr daraufhin weiter und stieg am Markt in Burg aus, wo zunächst seine Spur verloren ging. „Wir wurden gegen 9 Uhr informiert, dass der Junge vermisst wird“, teilte Polizeipressesprecherin Claudia Struck am Montagmittag mit.

Nachbar trifft den Jungen in Heiligenhafen an

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sowohl auf der Insel als auch auf dem Festland begaben sich zu neuralgischen Punkten, um nach dem Neunjährigen zu suchen. Es seien Bushaltestellen und öffentliche Plätze, die der Junge vermutlich besucht habe, angefahren worden. „Gegen 13.10 Uhr hat ein aufmerksamer Nachbar den Jungen in Heiligenhafen angetroffen und nach Hause gebracht“, so die Polizeipressesprecherin. Die Polizei hatte auch Taxis und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in die Suche einbezogen.

Mit dem Bus vermutlich wieder aufs Festland gefahren

Die Polizei vermutet, dass der ältere Bruder des Jungen, der die Inselschule besucht, seinem Bruder geraten hatte, „den Bus zurück zu nehmen“. Daher wird angenommen, dass der Junge mit dem Bus wieder zurück aufs Festland gefahren ist.

Zu dem älteren Bruder konnte die Polizei am Montag keine Altersangaben machen. In den sozialen Medien wurde berichtet, dass es bereits mehrfach vorgekommen sei, dass das Busunternehmen nicht an den Haltestellen gehalten oder die falschen Haltepunkte angefahren hätte. Die Internetuser führten dies auf ständig wechselnde Busfahrer oder fehlende Ortskenntnisse zurück.

Vater beschwert sich beim Kreis über Busunternehmen

Der Vater des Jungen hatte sich laut eigener Aussage in den sozialen Medien beim Kreis Ostholstein offiziell über das Busunternehmen beschwert.