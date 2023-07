Fehmarn: Neues Kulturhighlight am Kino

Von: Lars Braesch

Feierlich nahmen Martina New und Hans-Peter Jansen die goldene Schleife vom Schaukasten mit Informationen zu den Wandtafel „Die Badenden“ am Burger Kino herunter. © Lars Braesch

Am Kino auf Fehmarn gibt es mit den Kirchner-Wandtafeln „Die Badenden“ ein neues Kulturhighlight. Bei der Enthüllung wurde die spannende Entstehungsgeschichte erzählt.

Wind verhindert Enthüllung der Wandtafeln „Die Badenden“ am Burger Kino.

Ministerpräsident Daniel Günther verschiebt Termin auf Fehmarn.

Reise der Bilder endet auf Fehmarn.

Fehmarn – Der Wind kam dem Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein Fehmarn am Freitag augenscheinlich zuvor und soll die Enthüllung der Wandtafeln „Die Badenden“ am Burger Kino auf eigene Faust vorgenommen haben. „Fehmarn ist bekannt für seine Winde. Die Enthüllung ist leider heruntergeweht worden“, erklärte Kassenwartin Doris Klemptner den rund 100 geladenen Gästen, die sich am Freitagnachmittag am Burg-Filmtheater eingefunden hatten. So wurde wenigstens im kleinen Stil enthüllt. Gebäudeeigentümerin Martina New und Kinobetreiber Hans-Peter Jansen befreiten unter großem Applaus einen Schaukasten mit Informationen zu den Wandtafeln von einer goldenen Schleife.

Zuvor hatte Doris Klemptner die Gäste begrüßt. Eigentlich hatte dies Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) vornehmen wollen, ebenso wie die feierliche Enthüllung. Doch Günther hatte aufgrund der Trauerfeier für die ehemalige Ministerpräsidentin und einzige Ehrenbürgerin in Schleswig-Holstein, Heide Simonis, seinen Fehmarn-Termin canceln müssen (wir berichteten). Seinen Besuch und die Besichtigung der Wandtafeln will er am 24. August nachholen.

Ostholsteins Landrat Timo Gaarz würdigt den Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein für seinen Beitrag zur Kultur in der Region. © Lars Braesch

Unter die Gäste hatte sich auch Ostholsteins Landrat Timo Gaarz gemischt, der der kleinen Feierstunde beiwohnte. „Der Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein leistet mit den Wandtafeln einen wesentlichen Beitrag für die Kultur in Ostholstein“, erklärte der Landrat in seinem Grußwort. Ostholstein und Kultur gehörten zusammen.

Kirchner wollte damit Freiheit symbolisieren.

Der 2. Vorsitzende des Ernst-Ludwig-Kirchner-Vereins, Thomas Hillebrand, erläuterte den Anwesenden die Wandtafeln. „Kirchner wollte damit Freiheit symbolisieren“, so Hillebrand. Fröhlich, entspannt und unbekümmert habe der Expressionist „Die Badenden“ gemalt. Die großen Steine würden an Staberhuk erinnern. Ebenfalls hätten die Badenden den vorbeifahrenden Schiffen zugewunken, womit Kirchner das friedliche Miteinander habe darstellen wollen.

„Das ist der absolute Höhepunkt der Partnerschaft zwischen Aschaffenburg und Fehmarn“, freute sich die Leiterin des Kirchner-Hauses Aschaffenburg, Dr. Brigitte Schad, in ihrem Grußwort. 2022 erhielt sie den Kulturpreis der Stadt Aschaffenburg, Kirchners Geburtsort.

Dr. Brigitte Schad, Leiterin des Kirchner-Hauses Aschaffenburg, entdeckte die farbigen Fotografien der Wandtafeln aus dem Jahr 1926 und ermöglichte ihre Reproduktion © Lars Braesch

2010 hatte Dr. Brigitte Schad die farbigen Fotografien der Wandtafeln aus dem Jahr 1926 in einem Katalog des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg entdeckt. „Seitdem war ich wie elektrisiert und wünschte mir eine Reproduktion“, blickte Dr. Schad zurück. Natürlich hatte die Kirchner-Expertin auch die Entstehungsgeschichte parat. Wegen Medikamentenmissbrauch wurde Ernst Ludwig Kirchner ab Dezember 1915 im Sanatorium von Dr. Oskar Kohnstamm in Königstein behandelt. Dr. Kohnstamm habe dem Maler angeboten, im Verbindungsraum zwischen den Arzt- und Behandlungsräumen zu malen. „Erstmalig malte Kirchner direkt auf die Mauer“, erklärte Dr. Schad. 1938 wurden die Malereien von Kirchner von den Nazis zerstört. 2019 beauftragte die Leiterin des Kirchner-Hauses Aschaffenburg die Technische Hochschule Aschaffenburg mit der Reproduktion, was am Freitag mit Professor Dr. Jens Elsebach den nächsten Redner ans Mikrofon brachte. „Ich lehre meine Studenten, digital Geschichten zu erzählen, doch dies war ein anderes Projekt“, erläuterte Elsebach. Kirchner habe „Die Badenden“ auf einer Fläche von 31 Quadratmetern gemalt.

Einblick in den Kinogang während der Enthüllungsfeier der Wandtafeln ‚Die Badenden‘ am Burger Kino. © Lars Braesch

„Wir mussten erstmal nachvollziehen, wie groß die Wandtafeln waren. Dazu sind wir nach Königstein gefahren und haben den Verbindungsraum mit einem 3-D-Scanner erfasst“, so der Professor für Ingenieurwissenschaften. Später seien die Wandtafeln in Originalgröße gedruckt worden. So sei der sogenannte Kirchner-Kubus auf 5 x 5 x 5 Metern entstanden. Der Kubus sei in Aschaffenburg, Königstein und Davos zu sehen gewesen. „Nun endet die Reise der Bilder“, so Elsebach.

Das eine Herz ist Kirchner, das andere Herz ist Kinobetreiber

„Das eine Herz ist Kirchner, das andere Herz ist Kinobetreiber“, wandte sich Hans-Peter Jansen, 1. Vorsitzender des Ernst-Ludwig-Kirchner-Vereins, an die Gäste. Den Kinogang könne man irgendwann in Ernst-Ludwig-Kirchner-Gasse umbenennen, schlug er am Freitag vor. Mit einem Büfett ließen die Gäste den Festakt ausklingen.

Danach waren die Wandtafeln für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Kinogang war während des Festaktes abgesperrt.