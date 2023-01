Fehmarn: Neue Ermittlungen in Schwanitz

Von: Nicola Krüger

Auf der Flucht wird am Donnerstag (5. Januar) um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt. Dann steht Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann ) einem Kidnapper gegenüber. © NDR/Sandra Hoever

Das Erste zeigt im Januar drei neue Folgen von „Nord bei Nordwest“. Bekanntlich wurde für die Krimiserie auch auf Fehmarn gedreht.

Tierarzt Hauke Jacobs ermittelt wieder.

Folgen 18 bis 20 werden im Januar ausgestrahlt.

Folgen bereits zwei Tage vor Ausstrahlung in der ARD Mediathek zu sehen.

Fehmarn – Im Januar führt das Erste seine überaus erfolgreiche Krimiserie „Nord bei Nordwest“ mit drei neuen Folgen fort. Ort des Geschehens ist wieder das fiktive Ostseestädtchen Schwanitz. Kenner und Liebhaber der Serie wissen längst, dass für „Nord bei Nordwest“ in Geesthacht, Hamburg, Travemünde und natürlich auch auf Fehmarn gedreht wird.

Hauptprotagonist Hauke Jacobs musste ins „Exil“ flüchten

Hauptprotagonist ist Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), der zwischen spannenden Kriminalfällen, humorigen Ereignissen und einer verzwickten Liebesgeschichte hin und her taumelt. Nach vielen Jahren als LKA-Ermittler in Hamburg kehrt er seiner Profession den Rücken und startet als Tierarzt im ländlichen Schwanitz neu durch. Nicht ganz freiwillig musste er nach einer Aussage vor Gericht ins „Exil“ flüchten. Seitdem lebt er – mittlerweile gerne – mit seiner Hündin Holly auf einem Boot und geht in seiner neuen Karriere als Tierarzt komplett auf.

So ganz kann er die Finger aber nicht von spannenden Kriminalfällen lassen und damit ergibt es sich immer wieder, dass in dem überschaubaren Örtchen erstaunlich viele Verbrechen geschehen. Diese löst er gemeinsam mit der Kommissarin Hannah Wagner (Jana Klinge). Sie ist es auch, die ein Auge auf den verschlossenen Tierarzt geworfen hat. Dies wiederum gefällt Jule Christiansen (Marleen Lohse) ganz und gar nicht. Sie ist Tierärztin und Mitinhaberin der Schwanitzer Tierarztpraxis. Jule buhlt ebenfalls um die Zuneigung des alleinstehenden Mannes. Diese Dreierkonstellation führt immer wieder zu allerlei romantisch-komödiantischen Handlungen.

Am Donnerstag geht es ab 20.15 Uhr weiter

Weiter mit Folge 18, „Auf der Flucht“, geht es am Donnerstag (5. Januar). Dann bekommen es Hannah Wagner und Hauke Jacobs mit echten Schwerverbrechern zu tun. Vier Strafgefangene sind auf der Flucht und wollen in Schwanitz zunächst untertauchen, um sich dann abzusetzen. Bei dem Versuch, in einem Haus ihre Kleidung zu tauschen, erschießen sie den Bewohner. Einer der Flüchtigen wird bei dem Schusswechsel verletzt. Jule Christiansen, die ärztliche Hilfe leistet, wird gemeinsam mit ihrer Praktikantin Lea als Geisel genommen. Hannah Wagner und Hauke Jacobs kommen den Verbrechern auf die Schliche, müssen aber überaus vorsichtig agieren, um die Geiseln nicht in Gefahr zu bringen.

Am Donnerstag darauf (12. Januar) läuft, ebenfalls um 20.15 Uhr im Ersten, die 19. Folge „Canasta“.

Canastaspieler kam auf mysteriöse Weise ums Leben

In Schwanitz trifft sich regelmäßig eine Gruppe Canastaspieler. Auf mysteriöse Weise kam einer der Spieler unlängst ums Leben. Während die verbliebenen Kartenspieler Hildegard Knutzen und Annette Weinert mit Bestatter Töteberg noch auf den Verblichenen anstoßen, rast ein Wagen ungebremst in Tötebergs Garten. Der Fahrer hat Schussverletzungen und kann gerade noch mitteilen, dass sich eine große Menge Bargeld in seinem Auto befindet. Hauke ist gerade damit beschäftigt, gemeinsam mit Jule nach einer geeigneten Unterstützung für die Tierarztpraxis zu suchen, als er in die komplizierten Ermittlungen mit weitreichenden Verwicklungen eingespannt wird.

Drehstart zu „Auf der Flucht“ mit (v.l.n.r.): Marleen Lohse, Jana Klinge (hinten), Hinnerk Schönemann und Uwe Neumeister (Kamera). © NDR/Sandra Hoever

Am Donnerstag (19. Januar) läuft dann die dritte Folge „Natalja“. Auch sie wird wieder zur besten Sendezeit im Ersten ausgestrahlt.

In der Schwanitzer Tierarztpraxis taucht eine rätselhafte Frau auf, die behauptet Natalja zu heißen und Hauke Jacobs zu kennen. Dieser ist sich aber sicher, dass Natalja bereits verstorben ist. Auch das BKA und die russische Polizei scheinen sich für die Frau zu interessieren. Bevor die Schwanitzer den Grund für das Interesse ermitteln können, befinden sich Hauke und Hannah schon zwischen den Fronten zweier Geheimdienste.

Alle Folgen sind zwei Tage vor Ausstrahlung im Fernsehen bereits in der ARD Mediathek zu sehen.