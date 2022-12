Fehmarn: Nachhaltigkeit im Tourismus hoch im Kurs

Tourismusdirektor Oliver Behncke blickt mit einem gesunden Optimismus auf das kommende Jahr 2023. © Andreas Höppner

Beim Tourismus-Service Fehmarn (TSF) steht die Entwicklung des Tourismuskonzeptes ganz oben auf der Agenda. Die Nachhaltigkeit steht dabei hoch im Kurs.

„FehMare“ geht ab 9. Januar in Revision.

Alte Bohlen im Jachthafen sollen für Dachterrasse in Bojendorf Verwendung finden.

Ausbau des Küstenradweges: Lückenschluss bei Gold geplant.

Fehmarn – Fehmarn als Urlaubsdestination ist und bleibt weiterhin attraktiv. Auch zwischen den Jahren sieht Tourismusdirektor Oliver Behncke eine recht gute Buchungslage, er spricht von einer 85-prozentigen Auslastung der Unterkünfte. Allerdings, schränkt er ein, sei es schwer abzuschätzen, ob die Unterkünfte wirklich belegt seien oder einige Vermieter ihr Angebot nur blockten.

Gute Auslastung der Hotels

So berichtet Fehmarns oberster Touristiker von einer „eher zurückhaltenden Buchung“ bei Ferienwohnungen, während Hotels größtenteils ausgebucht sein dürften. Mögliche Gründe seien die angespannte wirtschaftliche Lage und die Ungewissheit über die weitere Energiepreisentwicklung, eine Rolle spiele vielleicht auch die „arbeitnehmerunfreundliche Lage“ der Feiertage. Wie viele der aktuell 15531 Betten, die auf Fehmarn vermietet werden, zwischen Weihnachten und Neujahr wirklich belegt sein werden, das sei nur schwer abzuschätzen, so Behncke.

Für die Gäste, die die Insel zum Jahreswechsel besuchen, hat der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) am Südstrand verstärkt klar Schiff gemacht. So seien die Strandzugänge freigemacht und das in den vergangenen Wochen massiv angeschwemmte Seegras abgefahren worden, erklärt der Tourismuschef gegenüber dem FT.

Trotz der von hoher Inflation und dramatischer Energiepreisentwicklung geprägten gesamtwirtschaftlichen Lage blickt der Tourismusdirektor positiv auf das Jahr 2023. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Wirtschaftsplan des TSF zum ersten Mal mit einem positiven Ergebnis abschließt und dennoch Freiräume bleiben für Investitionen zur Attraktivierung der touristischen Infrastruktur.

Das beginnt mit dem „FehMare“, das ab 9. Januar in die obligatorische sechswöchige Revision geht. Große Sanierungsarbeiten in der Badewelt, die in diesem Jahr erforderlich waren, stehen glücklicherweise nicht auf dem Plan, dennoch müssen die technischen Anlagen gewartet und auf Vordermann gebracht werden. Positiver Nebeneffekt: Während der Schließzeit entfallen die stark gestiegen Energiekosten. Dennoch stehen im „FehMare“ in den kommenden Jahren wieder umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Hier geht es in erster Linie um die Betonsanierung im Meerwasserwellenbad. Das Projekt gehört zur städtebaulichen Gesamtmaßnahme Sanierungsgebiet Burgtiefe. Die Stadtvertretung hat bereits im September grünes Licht gegeben für die europaweite Ausschreibung von Planungsleistungen. Der TSF will zudem weiterhin die Attraktivierung des „FehMare“ vorantreiben und hat in den Wirtschaftsplan 250000 Euro für Planungsleistungen eingestellt.

In der Prüfung ist noch, ob die alten Bohlen des Stegs 1 im Jachthafen, der ab Herbst 2023 für 300000 Euro saniert wird, für den Bau der Dachterrasse des Gastrogebäudes in Bojendorf Verwendung finden können. Im Sinne der Nachhaltigkeit wäre das eine gute Sache, so Behncke, der daran erinnert, dass beim Gastrogebäude in Lemkenhafen ebenfalls recycelte Stegbohlen Verwendung fanden.

Stichwort Nachhaltigkeit. Der TSF geht 2023 in die Ausschreibung für die Erstellung eines neuen Tourismusentwicklungskonzeptes (TEK), das den Titel trägt „Entwicklungskonzept für nachhaltigen Tourismus 2035“. Die Erarbeitung würde „locker ein Jahr Zeit“ in Anspruch nehmen, sodass man 2024/25 in die Umsetzung gehen könne, blickt der Tourismusdirektor voraus.

Seebrücke: Neue Kostenschätzung erwartet

Immer noch geplant wird an oder mit dem Bau einer Seebrücke in Burgtiefe. „Wir warten auf eine neue Zahl“, sagt der Tourismuschef und verweist auf eine neue Kostenschätzung des zuständigen Architekturbüros. Die bisherige Annahme, eine Seebrücke für 5,5 Millionen Euro errichten zu können, sei aufgrund der gestiegenen Baukosten nicht mehr realistisch, so Behncke, der davon ausgeht, eine aktualisierte Kostenschätzung bis Februar vorliegen zu haben. Und dann sei es eine politische Entscheidung, ob und in welcher Form das Projekt realisiert werde.

Doch nicht nur bei der Seebrücke wartet der TSF auf eine aktuelle Kostenschätzung, auch beim in der Ausarbeitung befindlichen Buhnenkonzept fehlen belastbare Zahlen, mit denen man im ersten Quartal 2023 rechnet. Im Anschluss müsse dann über die Umsetzung entschieden werden, so Behncke.

Am Steilufer bei Gold soll im neuen Jahr der Lückenschluss für den Küstenradweg erfolgen. © Andreas Höppner

Auf der Agenda für das neue Jahr befindet sich auch der Ausbau des Küstenradweges. An erster Stelle steht laut Behncke im Inselsüden der Lückenschluss in Höhe des Steilufers bei Gold. Zusätzlich steht eine Optimierung für Marienleuchte und den Abschnitt zwischen Westermarkelsdorf und Bojendorf auf dem Plan.

Dachterrasse für Gastrobetrieb

Dieser Standort im Inselwesten soll im kommenden Jahr durch den Bau einer Dachterrasse auf dem Kiosk deutlich aufgewertet werden. 390000 Euro sind für die Maßnahme in den Etat eingestellt worden (wir berichteten). „Ein Termin mit dem Architekten bezüglich der Dachterrasse hat bereits stattgefunden“, berichtet Behncke. Bei der Suche nach einem neuen Pächter für den „reinen Gastronomiebetrieb“ am Bojendorfer Strand sieht der Tourismuschef den TSF auf einem guten Weg. Unabhängig vom Erfolg der Ausschreibung gebe es bereits jetzt vier Interessierte, so Behncke, der zuversichtlich ist, dass der Betrieb im Frühjahr aufgenommen und im Herbst die Dachterrasse gebaut werden kann.

Mit einer gewissen Sorge blickt Fehmarns Tourismuschef auf die Bestrebungen des schleswig-holsteinischen Umweltministers Tobias Goldschmidt (Grüne), einen Nationalpark Schleswig-Holsteinische Ostsee auf den Weg zu bringen. 2024 ist diesbezüglich ein Kabinettsbeschluss vorgesehen. „Wir sind im Dialog mit unseren Interessenverbänden und hoffen auf eine frühe Beteiligung am Entwicklungs- und Entscheidungsprozess auf Landesebene“, berichtet Behncke, der daran erinnert, dass Fehmarn bereits zu 80 Prozent von FFH-, Natur- und Vogelschutzgebieten umgeben sei. „Wassersport und Naturschutz kommen auf Fehmarn zurzeit gut miteinander aus, die Natur Fehmarns ist ein besonders wertvolles Gut, das unsere Bürger und Gäste lieben. Eine Verschärfung dieser Situation wäre für den Tourismus von Fehmarn nicht gut, auch im Hinblick auf die zusätzlichen Einschränkungen durch die zu erwartenden Baustellen“, bezieht Oliver Behncke klar Stellung.