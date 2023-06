Fehmarn: Mehr als nur Vanlife - neuntes Midsummer Bulli Festival vom 15. bis zum 18. Juni

Von: Lars Braesch

Bis zu 2000 Bullis können am Südstrand in Burgtiefe während des Festivals beherbergt werden. © Phil Schreyer

Das neunte Midsummer Bulli Festival findet vom 15. bis 18. Juni auf Fehmarn am Südstrand statt. Tausende Bulli-Fans werden erwartet.

Höhepunkt ist die Midsummer-Ausfahrt am Sonnabend.

Teilemarkt für alle „Schrauber“.

Festival wird mit entsprechenden Midsummer-Bräuchen gefeiert.

Fehmarn – Im März 1956 rollte im Volkswagenwerk in Wolfsburg der erste Bulli, der T1, vom Band. Heute hat der Bulli Kultstatus, daher wird dem Transporter auf Fehmarn jedes Jahr ein viertägiges Festival gewidmet. Das „Woodstock der Bullifahrer“ geht in diesem Jahr bereits in die neunte Runde: Vom 15. bis zum 18. Juni (Donnerstag bis Sonntag) reisen wieder Tausende Bulli-Fans an, um den „Endless Summer made auf Fehmarn“ zu feiern.

In diesem Jahr können beim größten Festival am Meer, dem Midsummer Bulli Festival, am Südstrand in Burgtiefe über 2000 Bullis (und andere Fahrzeuge) direkt im Beachcamp auf dem Festivalgelände untergebracht werden.

Ein Highlight ist wieder die Verleihung des Show n‘ Shine-Preises für außergewöhnliche Bullis. In verschiedenen Kategorien wie schönster T1/T2/T3/T4/T5/T6, schönster California, schönster Hippie-Bus, bester Bulli-Spruch, bester Originalzustand und weiteste Anreise werden Pokale und der obligatorische Midsummer-Blumenkranz vergeben.

Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen nimmt an der Ausfahrt teil

Besonders imposant verspricht die gemeinsame Midsummer-Ausfahrt zu werden. Daher sollten sich alle, die die vielen Bullis über Fehmarns Straßen rollen sehen möchten, zum Startschuss am Sonnabend (17. Juni) um 12.30 Uhr vor der Midsummer-Stage auf dem Veranstaltungsgelände einfinden. Von dort begeben sich Hunderte Bullis unter dem Motto „links hupen, rechts winken“ auf eine zweieinhalbstündige Ausfahrt rund um die Insel. Jeder Bulli aus dem Beachcamp kann teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Details zum Ablauf und der Organisation werden vor Ort bekannt gegeben. Als besonderer Gast hat sich Claus Ruhe Madsen, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, für die Ausfahrt angemeldet.

Für alle „Schrauber“ wird in diesem Jahr erstmals ein Teilemarkt (Sonntag, 10 bis 16 Uhr) angeboten, ebenso ist die große Händlermeile wieder Teil des Programms. Auf dem „Bullivard“ werden nicht nur Ersatzteile angeboten, sondern auch eine große Auswahl an Souvenirs und Erinnerungsstücken.

Programm nicht nur für Bulli-Fans

Abseits des Bulli-Kults haben die Veranstalter ein buntes Programm zusammengestellt. So kommen auch Musikliebhaber voll auf ihre Kosten. Es ist für nahezu jeden Musikgeschmack etwas dabei, von Singer-Songwriter über Coverbands bis hin zu Rock, Blues und Pop. Mit dabei sind unter anderem die Bands „Atomic Playboys“, „Polo Lounge“ und „Eight Zero“.

Ein Midsummer Bulli Festival wäre nicht vollständig ohne entsprechende Midsommar-Bräuche. Es werden Blumenkränze gebunden und die Midsummer-Stange geschmückt, damit alle gemeinsam und unter fachkundiger Anleitung und passender Musik den „Tanz der kleinen Frösche“ um die Stange tanzen können (Freitag, 17 bis 17.30 Uhr). Ein echtes, großes Lagerfeuer gehört selbstverständlich dazu, ebenso wie nette Gespräche, gute Musik und ein erfrischendes Getränk.

Der Bulli ist mehr als ein Transporter – er steht für ein Lebensgefühl. © Phil Schreyer

Das Bulli-Festival bietet auch den kleinen Besuchern viel Spaß und Abwechslung. Im Småland (täglich 10 bis 21 Uhr) gibt es unter anderem ein Puppentheater, Domino, Kniffel und 4-Gewinnt im Riesenformat, Stockbrot backen, Hufeisenwerfen und Wikingerschach. Der Besuch des Festivals ist kostenfrei.

Gastronomie und Aussteller öffnen am Donnerstag (15. Juni) von 10 bis 23 Uhr, Freitag und Sonnabend von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.