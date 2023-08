Fehmarn-Marathon am 2. September: Große Vorfreude beim SVF

Von: Reinhard Gamon

SVF-Vorsitzender Ralph Schwennnen (l.) und sein Stellvertreter Stefan Schäfer präsentieren das Plakat zum Fehmarn-Marathon. © Reinhard Gamon

Fehmarn-Marathon am 2. September: Vielfältige Strecken, spannende Herausforderungen und einzigartiges Lauferlebnis. Jetzt online anmelden.

Elfter Marathon auf Fehmarn am 2. September.

Vorbereitungen liefen seit März.

Über 70 Helfer beim Laufevent auf Fehmarn.

Fehmarn – Die Vorfreude steigt, denn der 2. Fehmarn-Marathon des SV Fehmarn rückt näher und verspricht ein beeindruckendes Lauferlebnis für alle Teilnehmer. Insgesamt findet zum elften Mal ein Marathon auf der Insel statt. Mit Strecken für Erwachsene, Jugendliche und Kinder bietet das Event für jeden die passende Herausforderung. Fünf Streckenlängen werden angeboten, von der anspruchsvollen Marathondistanz (42,2 Kilometer) über den Halbmarathon (21,1 Kilometer) bis hin zu kürzeren Distanzen wie Viertelmarathon (11,2 Kilometer), Doppelmeile (3,2 Kilometer) und Mini-Lauf (1,4 Kilometer).

Bereits die Jüngsten ab dem sechsten Lebensjahr können am Lauf teilnehmen, während das Alter des ältesten Läufers noch ein Geheimnis bleibt. In einem Pressegespräch in der Teestube gaben die Hauptverantwortlichen des Laufspektakels, SVF-Vorsitzender Ralph Schwennen und sein Stellvertreter Stefan Schäfer, bekannt, dass bereits 416 Anmeldungen vorliegen. Selbst am Lauftag, dem 2. September (Sonnabend), sind bis 30 Minuten vor dem Start noch Nachmeldungen möglich.

Dieses Jahr hoffen wir auf mindestens 400 Finisher, das wäre ein großartiges Ergebnis

„2022 hatten wir beim 1. Fehmarn-Marathon insgesamt 305 Finisher, also Läufer, die die Ziellinie überquert haben. Dieses Jahr hoffen wir auf mindestens 400 Finisher, das wäre ein großartiges Ergebnis“, erklärte Schäfer.

Die Vorbereitungen für das Ereignis begannen bereits im März und sind nun nahezu abgeschlossen. Die Streckenführung erstreckt sich für die Langstreckenläufe Marathon und Halbmarathon entlang des Inselostens, während die anderen Strecken in der Nähe der Inselmetropole Burg verlaufen.

Der SV Fehmarn kann auf die Unterstützung vieler freiwilliger Helfer zählen. Die Läufer werden entlang der Strecke reichlich mit Verpflegungsständen versorgt. Über 70 Helfer haben ihre Bereitschaft erklärt, zum Erfolg des Sportevents beizutragen, darunter 45 Streckenposten. Zahlreiche Sponsoren unterstützen die Veranstaltung.

Die Teilnahmegebühr beträgt 24 Euro für den Marathon, 14 Euro für den Halbmarathon, zehn Euro für den Viertelmarathon und acht Euro für die Doppelmeile. Beim Mini-Lauf ist die Teilnahme kostenfrei. Die Nachmeldegebühr am Lauftag beträgt einheitlich drei Euro (außer beim Mini-Lauf).

Besonders großzügig zeigt sich der SV Fehmarn gegenüber seinen Mitgliedern und den Schülern der Insel: Sie können kostenlos starten. Auf der Marathondistanz werden Preise für die Gesamtsieger vergeben: 200 Euro für den ersten Platz, 150 Euro für den zweiten und 100 Euro für den dritten Platz. Jeder Finisher auf der Marathondistanz erhält zudem eine Medaille.

Bei den kürzeren Distanzen Halbmarathon, Viertelmarathon und Doppelmeile erhalten die ersten drei Gesamtsieger jeweils einen Pokal, eine Urkunde und ein Präsent. Jeder Finisher auf diesen Distanzen wird mit einer Medaille belohnt. Beim Mini-Lauf über 1,4 Kilometer wird es Altersklassenwertungen mit Siegerpokalen geben. Jeder Finisher erhält eine Urkunde und eine Medaille.

Die Siegerehrungen werden unmittelbar nach den jeweiligen Läufen durchgeführt. Die letzte Siegerehrung, die des Marathons, soll gegen 15.30 Uhr stattfinden und gleichzeitig das Ende der Sportveranstaltung markieren.

Die Startzeiten für die verschiedenen Distanzen sind wie folgt: Marathon um 10 Uhr, Halbmarathon um 10.10 Uhr, Viertelmarathon um 10.20 Uhr, Doppelmeile um 10.30 Uhr und Mini-Lauf um 9.30 Uhr. Online-Anmeldungen sind noch bis morgen hier möglich. Dort finden Interessierte auch weitere Informationen zum Lauf sowie zu den Teilnahmebedingungen.

Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am 2. September (Sonnabend) ab 8 Uhr im Start- und Zielbereich am Sportplatz der Inselschule. Umkleideräume und Duschen stehen in der benachbarten Großsporthalle zur Verfügung.