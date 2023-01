Fehmarn: Lebensmittel gehören nicht in den Müll

Von: Nicola Krüger

Teilen

Ekkehard Gallei setzt sich gegen Lebensmittelverschwendung ein. © Nicola Krüger

Ekkehard Gallei von Fehmarn nimmt am EU-Projekt FoodWaste teil. Das Projekt soll den Trend der Lebensmittelverschwendung ausbremsen.

Teilnehmer an FoodWaste wurden per Zufallsprinzip ausgewählt.

19 von 150 Teilnehmern kommen aus Deutschland.

Bewusstes Einkaufen sei das A und O.

Fehmarn – Zu gut für die Tonne sind die vielen Lebensmittel, die in deutschen Haushalten Tag für Tag entsorgt werden, obwohl sie noch verwertbar gewesen wären. In Zahlen sind dies rund 40 Prozent.

Um dem entgegenzuwirken, startete im Dezember das EU-Projekt FoodWaste, bei dem Bürger unterschiedlicher europäischer Länder gemeinsam Ideen erarbeiten, wie dieser Trend der Lebensmittelverschwendung ausgebremst werden kann. 150 Privatpersonen nehmen an dem Projekt teil, 19 von ihnen kommen aus Deutschland, einer von Fehmarn. Ekkehard Gallei wurde, wie seine Mitstreiter, für das Bürgerforum der Europäischen Kommission nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Er erarbeitet in einer Gruppe wichtige Vorschläge zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Auf Grundlage dieser transnationalen Interaktionen geben die Bürger Empfehlungen ab, die die Europäische Kommission bei der Festlegung ihrer politischen Ziele und konkreten Maßnahmen berücksichtigen wird.

Länder auf der ganzen Welt haben sich verpflichtet, die Lebensmittelverschwendung im Einzelhandel und bei Verbrauchern bis 2030 zu halbieren. Dies wurde von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 vereinbart.

Ein Fehmaraner gegen Verschwendung

Ekkehard Gallei war eigens für dieses Projekt im Dezember in Brüssel, in der vergangenen Woche folgte eine Onlinesitzung. Im Februar geht es für ihn dann zur abschließenden Veranstaltung erneut nach Brüssel. Die Intention hinter seinem Engagement: „Wir müssen etwas tun und bewusster einkaufen. Der Bauer baut den Weizen an, der Bäcker backt das Brot und wir werfen es weg“, so Gallei.

Ekkehard Gallei von Fehmarn ist im Februar erneut in Brüssel. © Privat

Eine interessante Erfahrung sei für den 69-jährigen Fehmaraner gewesen, dass dieses Problem nicht nur in Deutschland immer wieder in den Medien thematisiert wird, sondern tatsächlich europaweit.

Umso besser sei es, gemeinsam Ideen zur Verbesserung zu sammeln.

Er halte nichts von Bestrafungen oder Bußgeldern, man müsse stattdessen positiv, am besten in der Früherziehung, Einfluss nehmen. Foodsharing, Spendenboxen in Supermärkten oder das Legalisieren des Containerns halte er für sinnvoll, wobei „mit Spendenboxen oder reduzierten Preisen für optisch nicht mehr so schönes Obst und Gemüse, würden diese noch guten Lebensmittel gar nicht erst im Müll landen. Auch ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht, dass das Produkt verdorben ist“, so Gallei. Statt sie zu entsorgen, könnten die Lebensmittel lieber an Bedürftige verschenkt werden.

Bei Kindern sehe ich auf jeden Fall Potenzial

Inspiriert durch das Projekt würde er zukünftig gerne in Schulen gehen und über die vermeidbare Verschwendung aufklären. „Ich würde mir wünschen, dass im Bildungssystem und in den Medien mehr über den richtigen Umgang mit Lebensmitteln gesprochen wird. Früher hatten wir in der Schule Hauswirtschaftsunterricht, ein gemeinsames Kochen kann ich mir heutzutage auch gut vorstellen. Bei Kindern sehe ich auf jeden Fall Potenzial“, so Gallei. Man müsse frühzeitig und wiederholt über lokale Produktionen und die damit verbundenen reduzierten Lieferketten aufklären. „Im Winter muss ich nicht unbedingt Erdbeeren essen, das ist auch für das Klima nicht gut.“

Ein weiteres Problem sehe er in der Schnelllebigkeit. „Heute möchten viele Menschen keine Zeit mehr für das Essen opfern. Das ist ein großes Problem“, denn es werde nicht mehr bewusst eingekauft und frisch gekocht. Halb verzehrte Produkte würden im Kühlschrank immer weiter nach hinten rücken, bis sie schließlich verdorben sind. Bewusstes Einkaufen sei das A und O.

Ein erster EU-weiter Bericht macht das Ausmaß deutlich: Allein im Jahr 2020 fielen circa 57 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an – 127 Kilogramm pro Person. Privathaushalte tragen einen Anteil von 55 Prozent, damit sind sie die Hauptverursacher.

Auf Bundesebene sieht es nicht besser aus: Laut Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft und einer repräsentativen Tagebuchstudie der GfK SE wurden von Privathaushalten im Jahr 2020 4,6 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt.

Bei 40,8 Millionen Privathaushalten ergibt dies eine durchschnittliche Menge von 113 Kilogramm pro Haushalt. Bei durchschnittlich zwei Personen je Haushalt ergibt dies 56 Kilogramm pro Person (2017: 55 Kilogramm). Laut Statistik würden vor allem Singlehaushalte verschwenderischer geführt.

40 Prozent der ermittelten Lebensmittelabfälle wurden als vermeidbar eingestuft

40 Prozent der ermittelten Lebensmittelabfälle (2017: 44 Prozent) wurden als vermeidbar eingestuft. Diese Lebensmittel wären bei rechtzeitigem Verzehr genießbar gewesen.

Vor allem zwischen Juni und September landen in Deutschland besonders viele Lebensmittel in den Mülltonnen. Die Lebensmittelabfälle, die vermieden werden können, setzen sich zu einem hohen Anteil (62 Prozent) aus leicht verderblichen Lebensmitteln zusammen: Ein Drittel sind Gemüse (18 Prozent) und Obst (17 Prozent), gefolgt von Backwaren (13 Prozent) und Milchprodukten (neun Prozent) sowie Fleisch, Wurst und Fisch (vier Prozent). Vermeidbar ist in vielen Fällen auch die Entsorgung von zubereiteten Speisen (15 Prozent) und Getränken (zwölf Prozent)