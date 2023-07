Dreijähriger Labrador findet vermisste 90-Jährige nahe eines Feldweges

Von: Nicola Krüger

Der fast dreijährige Labrador kennt keine Suchspiele, sein glasklarer Instinkt und die feine Nase retteten einer 90-Jährigen aber vermutlich das Leben. © Nicola Krüger

Auf Fehmarn half Labrador Dexter dabei, eine vermisste 90-jährige Pflegeheimbewohnerin wiederzufinden. Der Frau geht es mittlerweile wieder gut.

Fehmarn – Es war der 8. Juli, als eine 90-jährige Bewohnerin ihr Pflegeheim in Burg mit unbekanntem Ziel verließ. Vier Tage und drei Nächte blieb sie verschwunden, bis sie schließlich am Dienstagabend gefunden wurde. Obwohl eine umfangreiche Suche mit Hubschraubern, Wärmebildkameras und Suchtrupps veranlasst wurde, war es letztendlich Labrador Dexter, der den entscheidenden Hinweis lieferte.

Am Sonnabendnachmittag nahm die demente Fehmaranerin bis etwa 14.30 Uhr an einem Tanzprogramm in ihrem Pflegeheim teil. Ab diesem Zeitpunkt können alle Beteiligten nur Vermutungen aufstellen.

Schon in ihren jungen Jahren tanzte die heute 90-Jährige für ihr Leben gern. Nach den Tanzstunden ging sie üblicherweise zu Fuß nach Hause. „Wir vermuten, dass sie an dem Sonnabend wie früher nach Hause gehen wollte und nicht wusste, dass sie es schon war. Unterwegs hat sie wahrscheinlich die Orientierung verloren“, sagt ihr Schwiegersohn im Gespräch mit dem FT.

Labrador Dexter lebt mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe des Pflegeheims. „Ich hatte immer ein ungutes Gefühl, mit Dexter spazieren zu gehen, aus Angst, die Frau leblos zu finden“, sagt Dexters Frauchen.

Am Feldweg den Geruch bemerkt

Am Dienstagmorgen bemerkte sie auf dem Weg zur Arbeit an einem Feldweg einen unangenehmen Geruch, ging aber weiter, ohne dem weiter nachzugehen. Ihr Mann, Dexters Herrchen, war am Nachmittag mit dem Hund auf eben jenem Feldweg unterwegs. Dexter, ein ruhiger Vertreter seiner Art, zog plötzlich und unvermittelt in ein Gebüsch. Sein Herrchen hinderte ihn jedoch daran, da es mit Dornen versetzt war.

Am Abend desselben Tages gegen 18.40 Uhr saß das Ehepaar beisammen und resümierte den Tag. Es teilte seine Erlebnisse, und von da an ließ es beiden keine Ruhe. „Wir hätten auch einfach die Polizei anrufen können, aber in der Situation sind wir gar nicht auf diese Idee gekommen“, sagt Dexters Frauchen. So gingen die Eheleute mit ihrem Hund erneut den Feldweg entlang, und Dexter wies ihnen den Weg. An dem kleinen Knick zog er erneut ins Gebüsch. Dort lag die vermisste 90-Jährige. Sie war ansprechbar und wurde sofort von Dexters Frauchen beruhigt, während der Ehemann Polizei und Rettungswagen verständigte.

Ihr Schwiegersohn vermutet, dass sie sich vor dem Lärm der Lkw und Hubschrauber möglicherweise in dem Gebüsch versteckte, aus Angst vor Krieg. Möglich ist auch, dass sie sich vor dem Gewitter am Montag in Sicherheit bringen wollte.

Nach einer Woche im Krankenhaus, wo sie sich erholte, ist die Pflegeheimbewohnerin mittlerweile wieder zu Hause. „Sie sieht aus, als wäre nichts gewesen, als käme sie gerade von einem Abenteuerurlaub zurück“, so der Schwiegersohn.

Seitdem stehen die beiden Familien in Kontakt, und es gab schon einige Besuche. Als großer Karottenliebhaber bekam Dexter bei jedem Besuch einen großen Sack der leckeren Möhren als Dankeschön. „Das darf niemals enden“, ist in Dexters Augen zu lesen.