Fehmarn: Kita „Kinderinsel“ mit Ann-Christin Kolb unter neuer Leitung

Von: Andreas Höppner

Teilen

Die Pferde in der Kita „KInderland“ in Puttgarden sind gesattelt: Ann-Christin Kolb (l.) hat bei der Einrichtung des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) die Leitung übernommen von Katja Thiele (2.v.r.), die der Kita als Heilpädagogin erhalten bleibt. Mit beiden freuen sich Silke Krause und Martin Liegmann vom DKSB-Kreisverband. © Andreas Höppner

Bei der Kita „Kinderinsel“ in Puttgarden hat Ann-Christin Kolb die Leitung von Katja Thiele übernommen.

Katja Thiele möchte auf eigenem Wunsch wieder Basisarbeit machen.

Ann-Christin Kolb war mehrere Jahre Gruppenleiterin in der Kita „Kinderland“ in Landkirchen.

Bedarf an zusätzlicher Betreuung durch Heilpädagogen wird immer größer.

Fehmarn – Generationswechsel in der Kita „Kinderinsel“ in Puttgarden. Katja Thiele (53), langjährige Leiterin der Einrichtung, macht als ausgebildete Heilpädagogin auf eigenen Wunsch wieder Basisarbeit. Für sie hat Erzieherin Ann-Christin Kolb (37) die Leitungsfunktion an der Kita übernommen. Kolb ist zurück aus der Elternzeit und sagt: „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, ich bin gut angekommen.“

Und das am Ende der Republik

Zuletzt und vor ihrer Elternzeit war die 37-Jährige mehrere Jahre als Gruppenleiterin in der Kita „Kinderland“ in Landkirchen tätig. Nun also eine neue Herausforderung. Martin Liegmann, Geschäftsführer des Kreisverbandes Ostholstein des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB), und die pädagogische Leiterin Silke Krause zeigten sich glücklich, in Ann-Christin Kolb eine ausgewiesene Fachkraft für die Leitung der Kita gefunden zu haben. „Und das am Ende der Republik“, wie Liegmann es etwas scherzhaft formulierte. Für Ann-Christin Kolb ist das Ende der Republik in Puttgarden allerdings nur wenige Kilometer weit entfernt, sie hat mit ihrer Familie den Lebensmittelpunkt in Burg.

Katja Thiele ist einen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Weg gegangen. Doch rund 20 Jahre Kitaleitung sind aus ihrer Sicht „genug, es reicht“. Davon die ersten acht Jahre an der Kita „Sonnenschein“ in Burg, der sich zwölf Jahre in Puttgarden anschlossen. Sie habe lange, „bestimmt ein Jahr“, mit sich und ihrer Entscheidung gerungen, so Thiele gegenüber dem FT, doch „es war die richtige Entscheidung“, ist sie überzeugt. Vor fünf Jahren hatte sie ihre heilpädagogische Zusatzausbildung abgeschlossen, im Anschluss dann auch in diesem Berufsfeld Basisarbeit geleistet. Hinzu kamen Gruppenleitung und Kitaleitung. „Einfach zu viel“, habe sie für sich festgestellt. Und jetzt?

Es macht total viel Spaß

Es könne nicht besser sein, „es macht total viel Spaß“, sich um Kinder mit besonderem Förderbedarf zu kümmern, sie zu begleiten und ins soziale Leben zu integrieren. Ihre heilpädagogische Tätigkeit übt Katja Thiele auf Fehmarn auch trägerübergreifend aus, beispielsweise in der Kita „Nikolinchen“ in Burg. Träger der Einrichtung ist das evangelische Kita-Werk Ostholstein.

Martin Liegmann erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass der Bedarf an zusätzlicher Betreuung durch Heilpädagogen immer größer werde. So gebe es hierfür allein beim DKSB-Kreisverband eine Warteliste mit 50 Kindern. Der Bedarf an regulärer Betreuung wächst ebenfalls, auch an der Kita in Puttgarden. Hier werden in einer Regel- und in einer altersgemischten Gruppe sowie in zwei Tagespflegegruppen zurzeit rund 50 Kinder betreut. So schnell wie möglich sollen zwei neue Gruppen eröffnet werden und die Tagespflege ersetzen, berichtet Martin Liegmann. Entsprechende Umbaumaßnahmen im ehemaligen Schulgebäude, in dem parallel übergangsweise auch die neue Feuerwehrhauptwache einziehen soll, haben aber noch nicht begonnen.

Der ursprünglich anvisierte Termin 1. August 2023 dürfte nach Mitteilung von Björn Maier aus dem zuständigen Fachbereich der Stadt Fehmarn wohl „nicht zu halten sein“. Stand der Dinge sei der, dass noch Ausbesserungsarbeiten am Dach des Gebäudes durchgeführt werden müssen, da die „maximale Traglast erreicht“ sei, so Maier. Das hätten statische Untersuchungen ergeben. Erst danach könne die Stadt in die Ausschreibung der Umbaumaßnahme gehen.

Neue Gruppen wohl nicht vor 2024

Bis Ann-Christin Kolb eine um zwei Gruppen erweiterte und auf 70 zu betreuende Kinder angewachsene Kita zu leiten hat, könnten demnach noch einige Monate verstreichen. Da der Kita-Träger zudem eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, um Fachpersonal zu finden und einzustellen, dürfte der 1. Januar 2024 als möglicher Start realistischer sein. Ob nun 50 oder 70 Kinder, Martin Liegmann weiß, was auf Ann-Christin Kolb zukommt: „Es ist eine große Aufgabe, heutzutage eine Kita zu leiten.“