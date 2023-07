Fehmarn: Kirchners Badende am Kino

Von: Andreas Höppner

Die Hauswand am Kinogang ist eingerüstet, Teile der Unterkonstruktion der Aufhängung sind bereits angebracht. © Andreas Höppner

Fünf Bildtafeln des Kirchner-Kubus hat der Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein (ELKV) Fehmarn erworben. Am Burg-Filmtheater werden die Bildtafeln enthüllt.

Ministerpräsident Daniel Günther wird die feierliche Enthüllung vornehmen.

2004 wurden die farbigen Glasplattenpositive wiederentdeckt.

Glasplattenpositive wurden 2020 im digitalen Fotolabor aufbereitet.

Fehmarn – Der Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein (ELKV) Fehmarn hat einen großen Coup gelandet und fünf Bildtafeln des Kirchner-Kubus, der 2021 in Aschaffenburg erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, erworben. Die Bildtafeln zeigen Kirchners Badende, die er 1916 während seines Aufenthalts im Sanatorium Dr. Oskar Kohnstamm in Königstein an den Wänden des Brunnenturms gemalt hat.

Der Clou: Die Bildtafeln werden auf Fehmarn ausgestellt und der Öffentlichkeit barriere- und kostenfrei zugänglich sein. Darauf ist Hans-Peter Jansen, 1. Vorsitzender des ELKV Fehmarn, besonders stolz. Schon in wenigen Wochen soll die Montage der fünf Wandtafeln an der Außenwand des Burg-Filmtheaters abgeschlossen sein. Die Vorarbeiten an der eingerüsteten Hauswand haben bereits begonnen und lassen den sich abzeichnenden Kunstgenuss zumindest erahnen. Da ein einzelner Clou möglicherweise noch nicht ganz die gewünschte Öffentlichkeitswirkung erzielt, hat der ELKV Fehmarn noch einen draufgesetzt und Ministerpräsident Daniel Günther, der sich in den vergangenen Jahren rar gemacht hat auf Fehmarn, für die feierliche Enthüllung der Wandtafeln am 28. Juli (Freitag) um 14 Uhr gewinnen können.

Als geladene Gäste und Redner haben auch Dr. Brigitte Schad vom Kirchnerhaus Aschaffenburg und Prof. Dr. Jens Elsebach von der Technischen Hochschule (TH) Aschaffenburg ihre Zusage gegeben. Schad, Kulturpreisträgerin der unterfränkischen Stadt, hat das Geburtshaus Kirchners zu einem angesehenen Museum entwickelt. Elsebach wirkte mit an der farblichen Rekonstruktion der Wandtafeln in Originalgröße von über vier Metern Länge.

Die farbigen Wandtafeln sind noch eingelagert. © Flyer ELK Fehmarn

Jahrzehntelang waren die farbigen Glasplattenpositive, die 1926 von Kirchners Wandgemäldezyklus im Königsteiner Sanatorium gefertigt wurden, unbeachtet im Archiv des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe in Vergessenheit geraten und erst 2004 wiederentdeckt worden. 2020 erfolgte die Übermittlung der Originalfotografien an die TH Aschaffenburg, wo sie schließlich im digitalen Fotolabor aufbereitet wurden.

Schon ein Jahr später sorgte der nachgebaute Brunnenturm als sogenannter Kirchner-Kubus mit den rekonstruierten Wandtafeln in Aschaffenburg für großes Aufsehen. 2022 wurde er schließlich in Königstein und im schweizerischen Davos präsentiert, wo die Badenden Kirchners unter dem Titel „Fehmarnstrände in den Alpen“ gezeigt wurden.

Im Anschluss, als die Wandtafeln zum Verkauf angeboten wurden, schlug der ELKV Fehmarn dann zu. Auf der Insel eingelagert sind die Exponate bereits seit Ende 2022, jetzt warten sie auf ihre Endmontage und darauf, dass sie im Kinogang jeder in Augenschein nehmen kann.