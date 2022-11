Fehmarn: Kirchendachsanierung in Landkirchen mit Festgottesdienst gefeiert

Von: Nicole Rochell, Reinhard Gamon

Das neue Kirchendach von St. Petri: Pastor Bertolt Kark-Carlson, Dr. Peter Wendt, Präses der ostholsteinischen Synode, Bürgervorsteherin Marianne Unger, CDU-Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens, Architekt Christian Wildfang und Mitglieder des Kirchengemeinderates Landkirchen (v.l.). © Reinhard Gamon

Auf Fehmarn wurde in Landkirchen mit einem Festgottesdienst die abgeschlossene Kirchendachsanierung gefeiert. Zahlreiche Repräsentanten waren eingeladen.

Landkirchener Kirche war knapp ein Jahr eingerüstet.

Kosten von 700000 Euro auf 1,05 Millionen Euro angestiegen.

Chöre und der Posaunenchor an St. Petri sorgten für musikalische Untermalung.

Fehmarn – Ein großer Tag für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Petri in Landkirchen. Die Sanierungsarbeiten des Kirchendaches, einschließlich des Kirchenreiters, sind nach elfmonatigen Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Jetzt erstrahlt das Gotteshaus wieder in neuem Glanz. Am Sonntag feierte die Kirchengemeinde Landkirchen das Ereignis mit einem besonderen Festgottesdienst, zu dem auch zahlreiche Repräsentanten eingeladen waren.

Ein knappes Jahr lang war das Landkirchener Gotteshaus eingerüstet. Die Handwerker waren von morgens bis zum späten Nachmittag damit beschäftigt, die umfangreichen Sanierungsarbeiten durchzuführen – und das bei zum Teil schlechten Wetter.

Fördergelder und private Spenden

Möglich wurde die Sanierung des Kirchendaches durch Fördergelder, Spenden privater Geldgeber und weiteren Zuschüssen. Die Dachsanierung konnte mit Bundesmitteln in Höhe von 350000 Euro gesichert werden. Die Hermann-Reemtsma-Stiftung aus Hamburg stockte ihren zugesagten Betrag von 100000 Euro auf 250000 Euro auf. Der evangelische Kirchenkreis Ostholstein beteiligte sich mit 140000 Euro.

Angesetzt waren für die Sanierungsarbeiten ursprünglich 700000 Euro. Letztlich stiegen die Kosten auf 1050000 Euro an.

Die Kirche hat alles richtig gemacht.

„Die Kirche hat alles richtig gemacht“, sagte Ingo Gädechens während des Festgottesdienstes. Er erinnerte noch einmal daran, dass bei der Besichtigung des Dachstuhles noch niemand damit gerechnet habe, dass eine Pandemie das Leben verändern und ein Krieg ausbrechen werde.

Die St.-Petri-Kirche in Landkirchen nach elfmonatiger Dachsanierung einschließlich der Erneuerung des Dachreiters. © Reinhard Gamon

Man müsse die Kirche im Dorf lassen, so Bürgervorsteherin Marianne Unger in ihrem Redebeitrag. „Die Kirchen können den Menschen ein Zuhause bieten und ich finde es toll, dass hier in Landkirchen eine große, wundervolle Gemeinschaft herrscht. – Und das letztlich durch die gute Arbeit von Pastor Bertolt Kark-Carlson und Kathrin Kark.“ Unger ergänzte, dass man bekanntlich nur Fördergelder erhalten könne, wenn man sich auch um diese aktiv bemüht habe.

Zu den weiteren geladenen Gästen gehörten auch der Präses der ostholsteinischen Synode, Dr. Peter Wendt, der verantwortliche Architekt Christian Wildfang aus Oldenburg und der stellvertretende Bürgermeister Heinz Jürgen Fendt. Aus Termingründen konnte Propst Dirk Süssenbach am Festgottesdienst nicht teilnehmen.

Keine Einladung für SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn

SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn habe keine Einladung erhalten, hatte Sie der FT-Redaktion bereits am Freitagnachmittag betrübt mitgeteilt.

Im Rahmen des letzten öffentlichkeitswirksamen Termins bezüglich der Landkirchener Kirchendachsanierung war es an Ingo Gädechens, bestürzt darauf zu reagieren, zu einem Termin nicht eingeladen worden zu sein. Gädechens, Mitglied des Haushaltsausschusses, hatte sich Ende April im FT „schwer irritiert“ darüber gezeigt, dass der symbolische Akt, die Verlegung der ersten Dachpfannen, ohne ihn stattgefunden hatte (wir berichteten). Eingeladen worden war damals Bettina Hagedorn, die sich jedoch coronabedingt durch den damaligen SPD-Landtagskandidaten und jetzigen Landtagsabgeordneten Niclas Dürbrook hatte vertreten lassen.

Die 50-prozentige Förderung der Maßnahme sei auf seine Initiative hin gewährt worden, wie Gädechens im April sagte. Bei der Antragstellung habe Bettina Hagedorn, damals parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, dem Haushaltsausschuss als ordentliches Mitglied gar nicht angehört.

Dass die Fördersumme aus Berlin habe fließen können – durch ihren jeweils persönlichen Einsatz wohlgemerkt, wie sowohl Bettina Hagedorn als auch Ingo Gädechens bei diesem Thema jedesmal Wert auf diese Feststellung legen –, schreiben sich beide auf ihre Fahne. Am Ende des Tages dürften alle an der Kirchendachsanierung Beteiligten froh und glücklich darüber sein, dass Bundesmittel in dieser Größenordnung flossen. So oder so ...

Im Rahmen der Arbeiten wurde der größte Teil des marode gewordenen Gebälks ausgetauscht, das Dach mit roten Ziegeln eingedeckt, der Dachreiter neu aufgearbeitet, und auch der vergoldete Wetterhahn dreht sich jetzt wieder im Wind.

Keine Verzögerungen in der Zeitplan

Glücklich ist Pastor Bertolt Kark-Carlson darüber, dass die Handwerker sehr gut Hand in gearbeitet haben und deshalb größere Verzögerungen in der Zeitplanung ausgeblieben seien. Stürme und Dauerregen führten zwar zu Erschwernissen, größere zusätzliche Schäden traten dadurch aber kaum ein.

Bei allen, bei den Geldgebern, einschließlich der privaten Spender, bei den Planern und Handwerkern, bedankte sich Pastor Bertolt Kark-Carlson herzlich.

Für den musikalischen Rahmen des Festgottesdienstes sorgten die Chöre und der Posaunenchor an St. Petri unter der Gesamtleitung von Kathrin Kark