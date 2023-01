Fehmarn: Kein Teller sollte leer bleiben

Von: Nicola Krüger

Nele Timm (Tafel), Andre Steffen (SPD), Stadtvertreter Heinz Jürgen Fendt, Tafel-Vorsitzende Angelika Fleth, Birgit Prüß (Tafel), Viktor zum Felde (SPD) und Abgeordnete Bettina Hagedorn (v.l.) trafen sich zum Gespräch. © Nicola Krüger

SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn besuchte die Fehmarn-Tafel. Die Nachfrage ist drastisch gestiegen, die Ressourcen werden knapper.

Jede Woche drei Neuanmeldungen bei der Fehmarn-Tafel.

Zahl der Wohngeldempfänger steigt auf Fehmarn von 150 auf 500.

Bettina Hagedorn übergab Lebensmittel-Korb.

Fehmarn – Die Nachfrage steigt drastisch, die Ressourcen werden knapper. Die Tafeln in Ostholstein schlagen nicht erst dieser Tage Alarm. Bettina Hagedorn, SPD-Bundestagsabgeordnete für Ostholstein und Nordstormarn, reist seit Ende vergangenen Jahres durch ihren Wahlkreis und besucht die Tafeln, um Politik und auch die Bevölkerung für deren Probleme zu sensibilisieren. Am Dienstag war sie zu Besuch in der Sahrensdorfer Straße, wo sich immer dienstags die Türen der Fehmarn-Tafel öffnen.

„Das ist mein siebter Tafel-Besuch, sodass ich einen guten Überblick von der Situation vor Ort gewinnen konnte. Die Tafeln verzeichnen einen Nachfrageanstieg von 40 bis 50 Prozent“, so Hagedorn. „Anfang des Jahres ist fast überall Saure-Gurken-Zeit, auch bei den Tafeln. Die Spendierhosen sitzen nicht mehr so locker. Es kommen immer mehr Kunden, die Räumlichkeiten werden nicht größer und es fehlen Ehrenamtliche“, sagt sie weiter.

Fehmarn-Tafel mit 13 ehrenamtlichen Helfern am schlechtesten besetzt in Ostholstein

Insgesamt sei die Fehmarn-Tafel mit ihren 13 ehrenamtlichen Helfern am schlechtesten besetzt im ganzen Kreis Ostholstein, so Hagedorn. Immerhin versorgt das Team um die Vorsitzende Angelika Fleth 380 bis 420 Personen. „Das sind vier Prozent der Bevölkerung Fehmarns“, so Fleth. Jede Woche kämen rund drei Neuanmeldungen hinzu. Ein erschreckender Trend sei zu beobachten, denn vor allem die Zahl der bedürftigen Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren habe stark zugenommen. Mittlerweile sei bereits ein Drittel der Kunden unter 16 Jahre alt.

Es ist eine Schande, dass wir als reiche Gesellschaft die Tafeln überhaupt benötigen

„Es ist eine Schande, dass wir als reiche Gesellschaft die Tafeln überhaupt benötigen“, so Bettina Hagedorn. Und dabei stehe möglicherweise ein deutlicher Anstieg noch bevor, meint Erster Stadtrat Heinz Jürgen Fendt (SPD), der dem Gespräch beiwohnte. Mit dem 1. Januar trat die Reform des Wohngeldes in Kraft, demnach sei zu erwarten, dass die Zahl der Wohngeldbezieher auf Fehmarn von aktuell etwa 150 auf bis zu 500 Haushalten steigen werde. „Wer Wohngeld bezieht, hat auch die Berechtigung, die Angebote der Tafel zu nutzen“, so Fendt.

„Wir dürfen die Tafeln und die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht im Stich lassen“, meint die Abgeordnete unterstützend. In erster Linie sei es die Aufgabe der Tafeln, Lebensmittel zu retten und nicht die Menschen zu ernähren. Dies sei ihr satzungsgemäßer Auftrag, meint Hagedorn, die seit vielen Jahren selbst (passives) Mitglied der Tafel ist.

Mit Würde und Respekt fängt es an

Und weiter: „Die Kommunalpolitik sollte hier besser unterstützen. Mit Würde und Respekt fängt es an.“ Vor allem müssten neue Räumlichkeiten auf Fehmarn gefunden werden, um der Nachfrage, aber auch den Mitarbeitern gerecht zu werden. Ihr Vorschlag sei, Tafel, Politik und die Kirche als Träger an einen Tisch zu holen. „Einer muss den Anfang machen und alle Parteien einladen. Es wäre ein gutes Signal, wenn die Stadt das übernehmen würde.“

Heinz Jürgen Fendt versprach, den Vorsitzenden des Sozialausschusses zu bitten, dieses Thema für die kommende Sitzung zu berücksichtigen, denn auch er habe Sorge, „dass noch mehr Einheimische auf die Tafel angewiesen sind“. Die Stadt müsse sich endlich verantwortlich fühlen, Helfern und Kunden mit Respekt zu begegnen. Dafür habe sie mindestens für die „Hardware“ zu sorgen, appelliert Hagedorn an die Stadt Fehmarn. Auch müsse das Ehrenamt weiter gestärkt werden, wenn nötig auch mit hauptamtlicher Unterstützung.

Mit Geld wird die Arbeit der Ehrenamtler schwer aufzuwiegen sein. Die 13 Mitarbeiter sind um ein Wesentliches mehr in die Nöte ihrer Kunden involviert, als es die reine Lebensmittelausgabe vermuten lässt. „Wir sind Vertrauenspersonen geworden. Viele Kunden kommen auch mit ihren privaten Problemen zu uns“, so Angelika Fleth.

Ein durchaus realisierbarer Wunsch der Tafelmitarbeiterinnen sind kostenlose Parkplätze. Gerade im Einsatz, beispielsweise bei der Abholung der Lebensmittel, käme es nicht selten zu Problemen. Auch die Tafel muss sich nämlich an Haltevorschriften der Stadt halten, sodass sich die Beladung der Sprinter oft verzögere.

Bettina Hagedorn hat mit ihren Besuchen die Nöte der Tafeln ins Gespräch gebracht, nun müssen noch Kirche und Politik an einem Strang ziehen, um die Situation zeitnah zu verbessern.

Als Aufmerksamkeit für die vielen Fehmaraner, die regelmäßig die Ausgabestelle in der Sahrendorfer Straße aufsuchen müssen, übergab die Bundestagsabgeordnete neben vieler guter Wünsche und Danksagungen auch einen Lebensmittel-Warenkorb im Wert von 200 Euro als Spende.