Fehmarn: Kein Feuerwerk am Südstrand

Von: Nicole Rochell, Nicola Krüger, Lars Braesch

Der Tourismus-Service Fehmarn will künftig auf öffentliche Feuerwerke verzichten. Nachhaltiger Tourismus und Feuerwerk würden laut Tourismusdirektor Oliver Behncke nicht zusammenpassen. © Archiv

Der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) will künftig auf öffentliche Feuerwerke verzichten. Somit fällt auch in diesem Jahr das öffentliche Silvesterfeuerwerk am Südstrand aus.

Nachhaltiger Tourismus und Feuerwerk passen nicht zusammen.

Fehmarn – Auch in diesem Jahr fällt das öffentliche Silvesterfeuerwerk am Südstrand aus. Dies bestätigte Tourismusdirektor Oliver Behncke am Dienstag. Generell habe der Tourismus-Service Fehmarn (TSF) vor, auch in Zukunft auf öffentliche Feuerwerke zu verzichten. Es sei nicht mit dem Ziel vereinbar, bis 2030 klimaneutral zu werden. „Das ist mit das Erste, worauf wir verzichten können. Nachhaltiger Tourismus und Feuerwerk, das passt nicht zusammen“, so Behncke.

Kultureller Wandel und Einsicht

Das ist ganz im Sinne von Fehmarns Grünen-Chef Falko Siering, der bereits im Tourismusausschuss im Februar 2020 den von der Grünen-Fraktion erarbeiteten Antrag auf Feuerwerksverzicht erläutert hatte. Im Kontext des Beschlusses im Juni 2019, bis 2030 klimaneutral zu werden, erschien den Grünen Feuerwerk nicht mehr zeitgemäß. Es biete keinen nennenswerten Vorteil, hieß es – und daran habe sich bis heute nichts geändert. „Seine Lärm- und Schadstoffemissionen jedoch können bei Menschen sowie Wild- und Haustieren erhebliche gesundheitliche Schäden und Leiden verursachen“, kann Falko Siering diese Inhalte noch immer unterstreichen. Bereits im Februar 2020 hatte Tourismuschef Oliver Behncke im Rahmen einer intensiven Diskussion im Ausschuss wissen lassen, dass der Tourismus-Service Fehmarn bereits langfristig die Reduzierung beziehungsweise den Verzicht auf Pyrotechnik anstrebe.

Da sich regionale Alleingänge, sprich ein generelles Verbot von kommunaler Seite eher schwierig gestalte, setzt Falko Siering beim Thema Feuerwerk „auf den kulturellen Wandel und die Einsicht der Menschen“, was nicht zuletzt dazu beitrage, die Notaufnahmen nicht noch mehr zu belasten.

Seiner Ansicht nach seien die kleinen Schritte im täglichen Leben auch wesentlich wichtiger als große Debatten, hofft Siering, dass möglichst viele Menschen künftig bereit seien, Dinge in ihrem Leben in Richtung nachhaltige Lebensweise ändern zu wollen. Mit Blick auf das angestrebte Ziel Klimaneutralität auf Fehmarn hofft Falko Siering auf das Moblitätskonzept und darauf, in diesem Bereich täglich sparen zu können.

Können wir gar nicht allen verbieten

„Wenn sich das Feuerwerk in Maßen hält, spricht da nichts gegen“, meint Fehmarns Bürgervorsteherin Marianne Unger. Für die „irrsinnige Böllerei und Riesenballerei“ habe die Bürgervorsteherin jedoch absolut kein Verständnis. „Man kann kleine Sachen für Kinder kaufen, denn schließlich ist Silvester für Kinder ein besonderer Tag“, schlägt Marianne Unger vor. Von einem generellen Feuerwerksverbot hält die Bürgervorsteherin nichts. „Das können wir gar nicht allen Menschen verbieten, dass muss jeder selbst mit seinem Gewissen vereinbaren“, so Unger. Für öffentliche Geschichten könne auf Lasershows zurückgegriffen werden. Hier müsse die Stadt ein Auge auf den Umweltschutz werfen.

Bislang sind keine größeren Feuerwerke bei uns angemeldet

„Bislang sind keine größeren Feuerwerke bei uns angemeldet“, erklärte Hauke Nerl vom Ordnungsamt. Wie vor der Coronapandemie (2019) sei der Verkauf von Feuerwerk auf der Insel vom 29. bis zum 31. Dezember erlaubt. In einem Umkreis von 200 Metern um Gebäude mit Reetdach oder Gebäude und Anlagen, die besonders brandempfindlich seien, dürfen keine Raketen und Böller gezündet werden. Eine entsprechende amtliche Bekanntmachung habe die Stadt bereits erlassen. „Künftig wollen wir an Silvester oder beim Hafenfest auf klassisches Feuerwerk verzichten und auf Lasershows setzen“, so Nerl.

2021 durfte bundesweit kein Feuerwerk verkauft werden, kurioserweise jedoch nach dem Sprengstoffgesetz abgebrannt werden. In vielen Grenzregionen wurde im benachbarten Ausland (Dänemark, Polen, Niederlande) gekauft. „Das abgebrannte Feuerwerk auf Fehmarn 2021/22 war überschaubar“, blickte Nerl zurück. Zum Verkaufsverbot seien die Kontaktbeschränkungen durch die damalige Coronabekämpfungsverordnung gekommen.

„Für unsere Hotelgäste wird es ein Büfett geben“, teilte IFA-Hoteldirektorin Jutta Zimmermann mit. Ohne den TSF könne die IFA personell eine öffentliche Silvesterparty nicht stemmen. Auch sei in den Vorjahren „extrem viel kaputt getreten worden“. So habe die IFA für die Silvesterparty 2019 einen Sicherheitsdienst anstellen müssen. Von einer generellen Absage der Silvesterfeier am Südstrand wollte die Hoteldirektorin gestern nichts wissen. „Vielleicht machen wir irgendwann wieder in Zusammenarbeit mit dem TSF eine Lichtershow“, blickte Jutta Zimmermann voraus.

Silvesterparty im Haus des Gastes

Am Südstrand wird das neue Jahr feierlich begrüßt. Partygänger müssen aber anderenorts reinfeiern, denn Arne Hansen öffnet erst ab 0 Uhr die Türen zur Neujahrsparty im Haus des Gastes. Bis zu 800 Personen können dann bei Getränken und Tanzmusik eine „klassische Dorfparty, nur eben in groß“ feiern, verspricht Hansen. Essen und ein Feuerwerk gibt es nicht, dafür aber jede Menge Spaß.

Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person. Wer sich Karten im Vorverkauf besorgt, sichert sich nicht nur den Einlass, sondern auch einen Schnaps. Die Karten gibt es vorab auf dem Weihnachtsmarkt bei den Ständen von Hansen und Chillaz.

Wohin jetzt an Silvester? Einige gastronomische Betriebe der Insel bieten an, bei ihnen den Jahreswechsel zu erleben. Unter anderem das Burger Hotel Wisser. Dort kann man für 99 Euro pro Person bei einem Vier-Gänge-Menü, DJ und Feuerwerk 2022 verabschieden und das neue Jahr willkommen heißen. Anmeldungen werden noch bis zum 27. Dezember unter 043713111 entgegengenommen.

Ebenfalls auch für Außer-Haus-Gäste bietet das Strandhotel Bene am Burger Südstrand einen schwungvollen Start ins neue Jahr an. Der Abschiedsschmerz vom alten wird am Silvester-Gala-Abend bei einem Fünf-Gänge-Gala-Menü, einem Mitternachts-Berliner, einem Glas Sekt und Tanz bis in die Puppen gemildert. Anmeldungen für den Abend, der 169 Euro pro Person kostet, werden bis zum 27. Dezember unter 043718653 entgegengenommen.

Silvesterbüfett am Jachthafen

Das Restaurant „Sailor‘s Inn“ am Jachthafen in Burgtiefe bietet ein Silvesterbüfett an. Zunächst sind Familien in der Zeit von 17 bis 19 Uhr an der Reihe. Hier zahlen Erwachsene 65 Euro. Kinder bis sechs Jahre sind umsonst, bis 14 Jahre ist die Hälfte fällig. Ab 14 Jahre ist der volle Preis zu entrichten. Ab 19 Uhr gibt es ein weiteres Büfett bis Open-End für 85 Euro. Auf Anfrage gibt es Gruppenpreise. Anmeldungen nimmt Betreiber Florian Westphal unter 043716059957 entgegen. Ab 20 Uhr ist jeder willkommen. „Wir werden in unserem Garten eine kleine Glühweinbude aufbauen und Lagerfeuer machen“, so Westphal. Zudem gebe es einen fantastischen Blick über den Binnensee auf die Burger Altstadt.

Der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals nutzt seine Terrasse und das Showzelt als Kulisse für eine öffentliche Silvesterparty. Die Gäste erwartet ab 20 Uhr ein Bierwagen, DJ Ruben sorgt derweil für die gute Stimmung. Bei Lagerfeuer, Getränken und launiger Musik läuft der Countdown bis 0 Uhr runter. Dann wird auch das Feuerwerk am Binnensee gezündet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer lieber Silvester etwas ruhiger feiern möchte ist in der Knust-Braumanufaktur in Avendorf (Sundstraat 33) herzlich willkommen. Fehmarns einzige Brauerei öffnet ganz normal ab 15 Uhr bis Mitternacht seine Pforten. Eine Silvesterparty sei nicht geplant.

Silvesterfrühschoppen in Haltermann´s Scheune in Petersdorf

In Haltermann‘s Scheune in Petersdorf (Alte Hauptstraße 32) gibt es an Silvester in der Zeit von 11 bis 14 Uhr einen Silvesterfrühschoppen mit Livemusik, Kalt- und Heißgetränken, Grillwurst und Gebäck.