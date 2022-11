Fehmarn: Kater mit Luftgewehr erschossen

Kater Elvis aus Wulfen durfte nur ein Jahr alt werden. © Privat

Auf Fehmarn wurde am 11. November in Wulfen ein Kater mit einem Luftgewehr angeschossen. Am Sonntag erlag der Kater in einer Spezialklinik in Norderstedt seinen Verletzungen.

Hausmeister hörte Schüsse und fand verletzten Kater.

Kater konnte Hinterläufe nicht mehr bewegen.

Kater wurde aus der Katzenklappe Oldenburg adoptiert.

Fehmarn – Eine möglicherweise besonders abscheuliche Tat ereignete sich am vergangenen Freitag (11. November) in Wulfen. Gegen 14.50 Uhr wurden die örtliche Polizeidienststelle Fehmarn und die Freiwillige Feuerwehr Süderort zu einem Privatgrundstück gerufen. Der junge Kater Elvis schien offenbar verletzt und verschanzte sich zwischen einem Zaun und einer Hecke. Dies bestätigt die Polizeidirektion am Montag auf Nachfrage. Auf dem Grundstück hatte ein Hausmeister den verletzten Kater entdeckt, er konnte seine Hinterläufe nicht mehr bewegen. Als die 34-jährige Halterin eintraf, wartete bereits die Polizei auf sie. „Der Arbeiter hörte zuvor Schüsse und sah kurz darauf unseren Kater, er alarmierte sofort die Polizei. Wäre er nicht dort gewesen, wäre Elvis vielleicht elend verendet“, so die berührte Katerhalterin.

Elvis konnte bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr aus seiner Notsituation befreit werden, sodass diese nicht tätig werden musste, so Maik Seidel, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck.

Der Kater musste dennoch am Freitag in eine Spezialklinik nach Norderstedt verbracht werden. Am Sonntag konnte er dann nur noch von seinen schweren Verletzungen erlöst werden.

Wie die Halterin berichtet, sei bei einem CT erkannt worden, dass Projektilfragmente und Knochenteile das Rückenmark verletzt hätten.

Laut Polizeidirektion Lübeck handelte es sich bei der Tatwaffe um ein Luftgewehr, ein Zusammenhang mit einem Unfall durch Jäger sei auszuschließen.

Am gestrigen Montag wurde Elvis‘ Leichnam zurück nach Fehmarn gebracht, die posthum entfernten Projektile sollen der Polizei übergeben werden. Die genauen Umstände und Ursachen sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen Nachbarn, so Maik Seidel.

Elvis wurde aus der Katzenklappe in Oldenburg adoptiert, nur eineinhalb Jahre alt.