Fehmarn: Identität des ‚Meet a Jew‘-Veranstalters hinterfragt

Von: Andreas Höppner

Michael Ott, 1. Vorsitzender des Fördervereins Kulturtreff Alte Schule Petersdorf. © FT-Archiv

Kontroverse auf Fehmarn: Identität des ‚Meet a Jew‘-Veranstalters als Jude angezweifelt, Auslöser für hitzige Diskussionen über Event.

Kontroverse entfacht über angeblichen Trittbrettfahrer im Begegnungsprojekt.

Michael Ott entschuldigt sich beim Zentralrat der Juden.

Kulturtreff will weiter am Thema „Meet a Jew“ dranbleiben.

Fehmarn – Themenabende in der Alten Schule Petersdorf, veranstaltet vom Förderverein Kulturtreff Fehmarn, zeichnet ein hohes Maß an Vielfalt aus. Drogen- und Suchtprävention und Neues über den Fehmarnbelttunnel finden unter diesem Format ebenso Platz wie Wissenswertes zur Freiwilligenarbeit im Wasservogelreservat Wallnau oder die Auseinandersetzung mit dem aktuellen jüdischen Leben in Deutschland.

Das vom Zentralrat der Juden in Deutschland ins Leben gerufene und durch den Bund geförderte Projekt „Meet a Jew“ war im Juni sogar mit zwei Veranstaltungen im Inselwesten präsent, da die Resonanz auf einen ersten Termin mit Frank Borner, der von sich sagt, er sei Jude, so groß war, dass zwei Wochen später eine Folgeveranstaltung ausgerichtet wurde.

„Politischer Jude“ und „Insel-Jude“

Doch mittlerweile werden von vielen Seiten Zweifel angemeldet, dass Borner gar nicht das ist, für was er sich ausgegeben hat: ein Jude. Die Welt-Journalisten Henryk M. Broder und Moritz Gerlach waren bei der zweiten Veranstaltung in Petersdorf selbst vor Ort und veröffentlichten in der Onlineausgabe der Welt am 19. Juli unter dem Titel „Der politische Jude von Fehmarn“ einen Bericht, in dem Borners jüdische Wurzeln angezweifelt werden. In der Printausgabe der Tageszeitung Die Welt vom 21. Juli wird getitelt: „Der ,Insel-Jude‘ – Ein Trittbrettfahrer kapert auf Fehmarn ein gut gemeintes Begegnungsprojekt des Zentralrates der Juden“.

Der israelische Journalist Benjamin Weinthal spricht in seinem am 30. Juli auf dem israelischen Nachrichtenportal i24 News veröffentlichten Artikel, der Bezug nimmt auf den Welt-Bericht, von „Fake Jews“. Und auch die Jüdische Allgemeine widmet sich am 31. Juli dem Fall und berichtet davon, dass sich der Zentralrat der Juden in Deutschland von Borner distanziere und der pensionierte Lehrer ohne Erlaubnis unter dem Motto „Meet a Jew“ aufgetreten sei.

Wir sind auf Herrn Borner reingefallen und werden uns auf diese Person als Alte Schule Petersdorf in Zukunft nicht mehr einlassen

Beim Förderverein Kulturtreff Alte Schule und seinem 1. Vorsitzenden Michael Ott ist das Bedauern über die Entwicklung groß. „Wir sind auf Herrn Borner reingefallen und werden uns auf diese Person als Alte Schule Petersdorf in Zukunft nicht mehr einlassen“, so Ott gegenüber dem FT. Trotz mehrmaliger Bitte habe sich Herr Borner uns gegenüber „nicht wirklich erklärt“, ergänzt der 1. Vorsitzende. Mittlerweile hat der Kulturtreff Alte Schule seinerseits Kontakt aufgenommen mit dem Zentralrat der Juden und sich für eine mögliche missbräuchliche Verwendung des Projekts „Meet a Jew“ entschuldigt.

Neue Veranstaltung am 8. November?

Gleichzeitig möchte der Verein aber auch an dem Thema dranbleiben und klopft derzeit beim Zentralrat der Juden die Möglichkeit ab, am 8. November, also am Vorabend des Gedenkens an die Reichskristallnacht, einen Themenabend zu „Meet a Jew“ anzubieten. Eine Antwort habe man noch nicht erhalten, berichtet Michael Ott.

Frank Borner will die Sache „aussitzen“

Und Frank Borner? Der teilte dem FT auf Anfrage mit, dass er die gegen ihn erhobenen Anwürfe „aussitzen“ werde. Die Anwürfe von Herrn Broder seien in seiner „Wahrnehmung falsch, dem Kontext falsch entlehnt sowie sehr zynisch“, findet Borner. Unsere konkrete Frage, ob er nun Jude sei, beantwortete Borner nicht. Per E-Mail teilte er jedoch mit: „Auf jeden Fall werde ich unsere jüdische sowie antifaschistische Sache aufgeben – es wurde zu viel Gift verspritzt …“