Fehmarn: Hart auf eine Klampe auf einem Motorboot gestürzt

Von: Nicole Rochell

Mit der „Romy Frank“ haben die freiwilligen Seenotretter der DGzRS-Station Puttgarden einen verletzten Wassersportler an Land gebracht. © Archivfoto: Die Seenotretter – DGzRS

Das Seenotrettungsboot „Romy Frank“ kam am heutigen Sonnabend (24. September) einem verletzten Wassersportler auf einem Motorboot zur Hilfe.

„Romy Frank“ gerade zu einer Übungs- und Revierfahrt aus Burgstaaken ausgelaufen.

Skipper eines Motorbootes machte per Handzeichen auf Notlage aufmerksam.

Mit Steißbein auf eine Klampe gestürzt.

Fehmarn – Gerade war die „Romy Frank“ zu einer Übungs- und Revierfahrt aus Burgstaaken ausgelaufen, da machte der Skipper eines Motorbootes am Sonnabend gegen 13.45 Uhr mit Handzeichen auf eine Notlage an Bord aufmerksam.

„Romy Frank“ änderte sofort den Kurs

Sofort änderte die Besatzung des Seenotrettungsbootes ihren Kurs und eilte einem verletzten Wassersportler zur Hilfe, wie sich herausstellen sollte. Folgender Unfall hatte sich ereignet: Beim Übersteigen von einem Wakeboard auf das Deck des Motorbootes war der Mann ausgerutscht und mit seinem Steißbein hart auf eine Klampe gestürzt, schildert die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in aktueller Pressemitteilung. Dabei hatte sich der Wassersportler verletzt.

Dem Landrettungsdienst übergebn

Die freiwilligen Seenotretter der Station Puttgarden übernahmen den Patienten auf einer Trage liegend, versorgten ihn an Bord der „Romy Frank“ medizinisch und brachten ihn umgehend in den Hafen von Burgtiefe. Dort übergaben sie den Mann an den Landrettungsdienst.