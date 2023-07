Fehmarn: Hans-Peter Jansen möchte Kirchner für die breite Öffentlichkeit erlebbar machen

Von: Andreas Höppner

Teilen

Hans-Peter Jansen und der Vorstand des Ernst-Ludwig-Kirchner-Vereins wollen neue Wege beschreiten, um Kirchner der breiten Öffentlichkeit nahezubringen. © Andreas Höppner

Der Vorsitzende des Ernst-Ludwig-Kirchner-Vereins Fehmarn, Hans-Peter Jansen, möchte den großen Expressionisten Kirchner für die breite Öffentlichkeit erlebbar machen.

Kaum erkennbare Kulturtourimus auf Fehmarn.

Wegen Beerdigung von Heide Simonis: Ministerpräsident sagt Besuch auf Fehmarn ab.

Einrichtung eines Kirchner-Museums der nächste Schritt.

Fehmarn – Es ist wie eine Liebe auf den zweiten Blick. Hans-Peter Jansen (75), seit Frühjahr 2016 engagierter Betreiber des Burg-Filmtheaters und seit einigen Monaten Vorsitzender des Ernst-Ludwig-Kirchner-Vereins Fehmarn, hat für sich die Insel entdeckt und mittlerweile auch den großen Expressionisten Kirchner. Jansen, der in Hamburg weitere Kinos betreibt, sagt dann auch von sich: „Ich bin mehr Fehmaraner geworden, als dass ich Hamburger bin.“

Beide schlummern in ihren Nischen.

So sei er mittlerweile nur noch zwei Tage pro Woche in der Hansestadt, die übrige Zeit auf Fehmarn. Er gibt zu, dass ihm Ernst Ludwig Kirchner vor acht Jahren, als er auf die Insel kam, „nicht sehr nahe war“. Da habe er die kulturelle Seite Fehmarns doch eher mit Jimi Hendrix, den er in Hamburg im Star-Club miterlebte, oder auch Arne Jacobsen verbunden. Auf Fehmarn schließlich angekommen, führte an Kirchner kein Weg vorbei. „Ich habe nie verstanden, dass man aus Kirchner und Hendrix nicht mehr macht“, so Jansen hinsichtlich eines kaum erkennbaren Kulturtourismus auf der Insel. „Beide schlummern in ihren Nischen.“

Das soll nun der Vergangenheit angehören, wo er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Doris Klemptner und Thomas Hillebrand in die Offensive gegangen ist und in der breiten Öffentlichkeit Interesse wecken will für den großen expressionistischen Maler, der in den 1910er-Jahren die Sommermonate auf Fehmarn verbrachte und hier unter anderem einen Teil seiner Badenden malte.

Und Kirchners Badende werden in wenigen Tagen im Kinogang die Außenwand des Burg-Filmtheaters zieren (wir berichteten). Es handelt sich um fünf Bildtafeln, die Kirchners Badende zeigen, die er 1916 während seines Aufenthalts im Sanatorium Dr. Oskar Kohnstamm in Königstein malte. Der Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein Fehmarn hat diese Wandtafeln, die an der Technischen Hochschule (TH) Aschaffenburg farblich rekonstruiert wurden, über einen Sponsor, der dem Verein die Wandtafeln als Dauerleihgabe zur Verfügung stellt, erwerben können.

Günther-Besuch verschiebt sich

Am Freitag (28. Juli) werden sie um 14 Uhr enthüllt. Allerdings nicht, wie zunächst vorgesehen, durch Ministerpräsident Daniel Günther. Dieser hat kurzfristig absagen müssen, da an diesem Tag die Trauerfeier für die ehemalige Ministerpräsidentin Heide Simonis stattfindet. Man habe kurz überlegt, die feierliche Enthüllung zu verschieben, sich aber schnell dazu entschlossen, sie trotzdem durchzuführen, da andere Ehrengäste wie Dr. Brigitte Schad vom Kirchnerhaus Aschaffenburg und Prof. Dr. Jens Elsebach von der TH Aschaffenburg fest zugesagt und auch schon Unterkünfte gebucht haben, so Jansen. Enthüllen werden die Wandtafeln nun er und Martina New, die Besitzerin des Burg-Filmtheaters. Günther habe seinen Besuch jetzt für Ende August angekündigt, berichtet Jansen.

Und schauen Kirchners Badende erst einmal von der Wand des Burg-Filmtheaters herab auf die Passanten im Kinogang, dürfte nach Jansens Auffassung Ernst Ludwig Kirchner Eingang finden in die offizielle Stadt- und Kirchenführung des Tourismus-Service Fehmarn. Und von Hans-Peter Jansen noch weiter in die Zukunft gedacht: „Der nächste Schritt soll die Einrichtung eines Kirchner-Museums werden.“

In Sachen Ausstellung im Senator-Thomsen-Haus beschreitet der Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein in diesem Jahr neue Wege. So wird es ab 2. September (Sonnabend) eine Jimi-Hendrix-Ausstellung mit Fotografien von Wolfgang Gau sowie Brigitte und Hans- Jürgen Tast geben. Und als krönender Abschluss ist für den 8. Oktober (Sonntag) ein Jimi-Hendrix-Gottesdienst vorgesehen, in dem laut Jansen auch Zeitzeugen eingebunden werden. „Ich weiß nicht, ob es so etwas schon mal gegeben hat“, so Jansen.

Zwei Ausstellungen sind 2024 geplant

Gegenüber dem FT gibt der 75-Jährige schon einmal einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr. Zwei Ausstellungen des Kirchner-Vereins seien geplant. Im Frühjahr geht es noch einmal um Jimi Hendrix, wenn der auf Fehmarn lebende Fotograf Gerald Adam Hahn seine Hendrix-Bilder zeigt. Die zweite Ausstellung wird dann den jungen Künstler Steffen Schwien (30) aus Söhren bei Malente auf die Insel führen. „Der wird weltweit gehypt“, so Jansen über den Expressionisten, der mit seinen Werken in diesem Frühjahr auch im Ostholstein-Museum in Eutin begeisterte. Im nächsten Jahr geht es für den international gefragten Künstler unter anderem nach New York und Paris – und nach Fehmarn.